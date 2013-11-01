Samsung esnek batarya üretimine başlıyor





Dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu Galaxy Round'u geçtiğimiz haftalarda lanse eden Samsung, bununla birlikte cihazında 2800mAh gücünde standart bir bataryaya yer vermişti. Zira kavisli bir yapıya sığabilecek en güçlü batarya durumundaydı.





LG ise G Flex kavisli ekranlı akıllı telefonuyla ilk kavisli batarya ünvanına sahip oldu ve bu alanda hemşehrisinin önüne geçti. Böylece 3500mAh gücünde bir batarya kullanması mümkün oldu.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung da kavisli bataryalarını seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Samsung'un ilk kavisli bataryalarını ne zaman kullanmaya başlayacağı belli değil. Ancak firmanın ikinci nesil kavisli ekrana sahip akıllı telefonlarında bu bataryalara yer vermesi bekleniyor.





Galaxy Round özellikle batarya tarafında oldukça eleştiri almıştı. Kavisli bataryalar sayesinde yeni nesil esnek ekranlı modellerde daha yüksek miliamperlik bataryalar kullanılabilecek.

http://www.sammobile.com/2013/10/30/report-samsung-ready-to-mass-produce-curved-batteries/