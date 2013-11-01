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Samsung esnek batarya üretimine başlıyor

5 yıl
1,2b
1
54
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung esnek batarya üretimine başlıyor

Dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu Galaxy Round'u geçtiğimiz haftalarda lanse eden Samsung, bununla birlikte cihazında 2800mAh gücünde standart bir bataryaya yer vermişti. Zira kavisli bir yapıya sığabilecek en güçlü batarya durumundaydı. 

LG ise G Flex kavisli ekranlı akıllı telefonuyla ilk kavisli batarya ünvanına sahip oldu ve bu alanda hemşehrisinin önüne geçti. Böylece 3500mAh gücünde bir batarya kullanması mümkün oldu. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung da kavisli bataryalarını seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Samsung'un ilk kavisli bataryalarını ne zaman kullanmaya başlayacağı belli değil. Ancak firmanın ikinci nesil kavisli ekrana sahip akıllı telefonlarında bu bataryalara yer vermesi bekleniyor. 

Galaxy Round özellikle batarya tarafında oldukça eleştiri almıştı. Kavisli bataryalar sayesinde yeni nesil esnek ekranlı modellerde daha yüksek miliamperlik bataryalar kullanılabilecek. 

http://www.sammobile.com/2013/10/30/report-samsung-ready-to-mass-produce-curved-batteries/ Yorum Yaz
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engurlu 5 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizdeki < ne gerek var,ne boş işler > cilere kalsak hala böyle gezerdik
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ravenous 5 yıl
Bizim s4 bataryaları ondan şişiyormuş demekki..esnek batarya olacaklarmış büyüyünce
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1 Avatar
MegaWolt38 5 yıl
Samsung bu bataryalı modellere de şu adları verir artık...
S4 İçbükey/Dışbükey
S4 Mini İçbükey/Dışbükey
S4 Active İçbükey/Dışbükey
S4 Active Mini İçbükey/Dışbükey
S4 Zoom İçbükey/Dışbükey
S4 Octa İçbükey/Dışbükey
......
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yehenebe 5 yıl
Gerek varmı böyle bir şeye ? Zor taşınır bu bence kılıf kapak filan olmaz. ben beğenmedim açıkcası
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AERN 5 yıl
Ekranın kavisli olmasının nasıl bir avantajı var ?
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mike4peace 5 yıl AERN
AERN

Ekranın kavisli olmasının nasıl bir avantajı var ?

bi açıklamada sağındaki solundaki insanlar ekranı göremez gizliliği artırıyor denmişti. seems legit
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blltlgn 5 yıl
Esnek demeyin şunlara ya :D Yamuk batarya, ekran, telefon :D
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STÆRT 5 yıl
Boyut kuculur
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Tekno moomce 5 yıl
Tek isteğim çıkabilen pil hafıza kartı yeri vede unıversal tipte şarj yeri her telfon aynı şarjı aletini kulansın
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interwap 5 yıl
Adamlar esneyen bebek bile yapmışlar.
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suvari25 5 yıl
Samsung casusları iş başında


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St Batuhan 5 yıl
Samsung niyeyse s.dik yarıştırırcasına davranışıyla hep önemli noktaları pas geçiyor ve çıkardıktan kısa sıra sonra değişikliği sunuyor, bkz SW'ye karşı çıkarılan GEAR, bkz G Flex'e karşılık koyulan Round, ilk çıkarmak ya da geri kalmamak adına yaptıkları zarar aslında. Bir de Round kısıtlı olarak sunulacak ve yüksek bir bedeli var :(
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vamp 5 yıl
Ben almayayım. Alanada mani olmayayım. Alttan bakıyorum üstten bakıyorum kullanıcılar için daha herhangi bir faydasını göremedim. Bu tip bir eğrilik olsa olsa akıllı saatler için faydalı olur. Kocaman telefonu masaya koysan beşik gibi bir o yana bir bu yana sallanmaya başlar. telefonun zeminden yüksekliği arttığı için eliniz kaza ile daha çok çarpar. ayrıca zemine olan dokunan yüzeyi düz telefonlara göre daha az olduğu için telefona eliniz çarpınca daha çabuk kayar ve düşer.
Benim kavisli eşyalarla olan kısa tecrübelerm bunlar. Bu telefonlarda bana göre bundan öteye gidemeyecekler.
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modifci 5 yıl
Lg birden bire gücünü gösterip samsung ile rekabete girdi ve rekabet iyidir
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unflattering 5 yıl
Ya ne esneği kaç derece esniyormuş bildiğimiz yamuk kelimesini ya da eğri kelimesi kullanılmıyorda. Asıl kelimeleri "esnetip" esnek ekran; esnek batarya diyorlar. Doğrusu "eğri" ekran ve eğri batarya olmalı. Esnek denildiğinde sanki biz istediğimiz gibi eğip bükebilirmişiz gibi anlaşılıyor ama doğrusu böyle değil.
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