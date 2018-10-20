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Samsung gelecek ay bir oyuncu telefonu piyasaya sürebilir

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung söylentilere göre gelecek ayın sonlarında bir oyuncu telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde
7 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil oyuncular için dizayn edilmiş, güçlü donanımlara ve sıra dışı tasarımlara sahip akıllı telefonlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülen Razer Phone'dan sonra oldukça büyük bir trend halini aldı. Bu trendi Asus, Honor, Xiaomi ve Huawei gibi pek çok mobil cihaz üreticisi takip etti. Görünüşe bakılırsa gittikçe hacmini arttıran bu pazarda Samsung da kendine yer edinme gayesinde. Zira son günlerde güvenilir kaynakların ortaya attığı iddialara göre Samsung bir oyuncu telefonu üzerinde çalışıyor.
Samsung’un üzerinde çalıştığı oyuncu telefonu hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz. Ancak geçtiğimiz ay Samsung’un Snapdragon 845 işlemciye sahip bir Galaxy A Serisi cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı ve söylentilere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı oyuncu telefonu ile yeni çıkacak A cihazı aynı cihazlar. Eğer bu söylentiler doğru ise, Samsung’un oyuncu telefonu çok büyük olasılıkla muhtemelen 8 GB RAM'e ve 64/128/256 GB'lık üç farklı depolama alanı seçeneğine sahip olacak.
Note 9'da görmüş olduğumuz karbon su soğutma sistemine sahip olacak cihazın, Galaxy A7 ve A9 ile benzer bir tasarım diline sahip olması bekleniyor. 4000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacağı iddia edilen cihaz, çok büyük ihtimalle Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tanıtım tarihi hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak söylentilere göre Kasım ayının sonlarında resmi olarak tanıtılacak.
https://www.gizmochina.com/2018/10/20/samsung-dedicated-gaming-smartphone-reportedly-in-works/ Yorum Yaz
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Bu yıl moda, oyuncu telefonu ve telefonların arkasına kameralardan galaksiler oluşturmak..
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Bu yıl moda, oyuncu telefonu ve telefonların arkasına kameralardan galaksiler oluşturmak..
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12 Angry Men 7 ay
Oyuncu telefonu nedir ya ? Zaten sıradan telefonlarda aynı oyunu açıyor. Rgb takıp oyuncu telefonu diye milleti kekleyecekler.
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simbolmina 7 ay 12 Angry Men
Neredeyse bütün donanımlarda ayni şeyi yapmıyorlar mi zaten?
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Whippoorwill 7 ay
Android 8.1?
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