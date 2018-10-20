Samsung gelecek ay bir oyuncu telefonu piyasaya sürebilir

Mobil oyuncular için dizayn edilmiş, güçlü donanımlara ve sıra dışı tasarımlara sahip akıllı telefonlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülen Razer Phone'dan sonra oldukça büyük bir trend halini aldı. Bu trendi Asus, Honor, Xiaomi ve Huawei gibi pek çok mobil cihaz üreticisi takip etti. Görünüşe bakılırsa gittikçe hacmini arttıran bu pazarda Samsung da kendine yer edinme gayesinde. Zira son günlerde güvenilir kaynakların ortaya attığı iddialara göre Samsung bir oyuncu telefonu üzerinde çalışıyor.

Note 9'da görmüş olduğumuz karbon su soğutma sistemine sahip olacak cihazın, Galaxy A7 ve A9 ile benzer bir tasarım diline sahip olması bekleniyor. 4000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacağı iddia edilen cihaz, çok büyük ihtimalle Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2018/10/20/samsung-dedicated-gaming-smartphone-reportedly-in-works/

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’un üzerinde çalıştığı oyuncu telefonu hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz. Ancak geçtiğimiz ay’unişlemciye sahip bircihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı ve söylentilere göre'un üzerinde çalıştığı oyuncu telefonu ile yeni çıkacakcihazı aynı cihazlar. Eğer bu söylentiler doğru ise,’un oyuncu telefonu çok büyük olasılıkla muhtemelen'e ve'lık üç farklı depolama alanı seçeneğine sahip olacak.Cihazın tanıtım tarihi hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak söylentilere göreayının sonlarında resmi olarak tanıtılacak.