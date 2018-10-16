Sony, Playstation 4’leri çökerten mesaj sorunu için çözüm önerisinde bulundu

Son günlerde tıpkı PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olan kötü amaçlı bir mesaj internette dolaşıyordu. Pek çok Playstation 4 kullanıcısı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldığını dile getiriyordu.

Ask Playstation UK isimli Twitter hesabı, konuyla ilgili atılmış tweetlerden birine “O sorunu düzelttik” şeklinde yanıt verdi. Hesap tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde,

"Sorunu düzelttik. Aslına bakarsanız mesaj konsolları tamamen çökertmiyordu. PS4’ler küçük bir kilitlenme döngüsüne giriyordu ve 5 dakika içerisinde düzeliyordu. Ancak yine de sorun yaşarsanız PS Mobil uygulamasından gelen mesajları silin, güvenli modu açın ve 5. seçeneği seçin. Konsolunuz normale dönecektir."

https://www.theverge.com/2018/10/16/17982586/sony-playstation-4-crash-messaging-bug-fix

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Görünüşe bakılırsa, gündemi oldukça fazla meşgul eden bu sorunu ortadan kaldırmış durumda., her ne kadar konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmasa da kullanıcılara problemle nasıl başa çıkabileceklerini açıklamış oldu. Sony bir sistem güncellemesi yayınlayarak problemi tamamen ortadan kaldırana dek kullanıcıların cihazlarını korumak için uygulayabilecekleri en güvenilir metod bu.