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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Playstation 4’leri çökerten mesaj sorunu için çözüm önerisinde bulundu

Son günlerde PlayStation 4 kullanıcılarının başı kötü amaçlı bir mesajla dertteydi. Sony, Playstation 4 kullanıcılarına bu sorunla nasıl başa çıkacaklarına dair çözüm önerisine bulundu.
7 ay
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1
3
Oyun Konsolları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Son günlerde tıpkı PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olan kötü amaçlı bir mesaj internette dolaşıyordu. Pek çok Playstation 4 kullanıcısı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldığını dile getiriyordu. 
Görünüşe bakılırsa Sony, gündemi oldukça fazla meşgul eden bu sorunu ortadan kaldırmış durumda.
Ask Playstation UK isimli Twitter hesabı, konuyla ilgili atılmış tweetlerden birine “O sorunu düzelttik” şeklinde yanıt verdi. Hesap tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde, 
"Sorunu düzelttik. Aslına bakarsanız mesaj konsolları tamamen çökertmiyordu. PS4’ler küçük bir kilitlenme döngüsüne giriyordu ve 5 dakika içerisinde düzeliyordu. Ancak yine de sorun yaşarsanız PS Mobil uygulamasından gelen mesajları silin, güvenli modu açın ve 5. seçeneği seçin. Konsolunuz normale dönecektir."
 
Sony, her ne kadar konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmasa da kullanıcılara problemle nasıl başa çıkabileceklerini açıklamış oldu. Sony bir sistem güncellemesi yayınlayarak problemi tamamen ortadan kaldırana dek kullanıcıların cihazlarını korumak için uygulayabilecekleri en güvenilir metod bu.
https://www.theverge.com/2018/10/16/17982586/sony-playstation-4-crash-messaging-bug-fix Yorum Yaz
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FerdosParadise 7 ay
XBOX Fan ları yapıyor :p
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Tugrul_512bit 7 ay
Kim niye milletin ps4 zevkini baltalamak istesinki? Oyunların fiyatı yüzünden mi yapıyorlar yoksa rahatlık mı batıyor?
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Rachsuchtig 7 ay Tugrul_512bit
Dünyada manyak dolu
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