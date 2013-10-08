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Samsung, gelecekteki akıllı telefon modelleri için yeni bir kamera sensörü geliştiriyor

5 yıl
1,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, gelecekteki akıllı telefon modelleri için yeni bir kamera sensörü geliştiriyor

Geçen yıl üst seviye akıllı telefon modellerinde 8MP çözünürlükte kamera sensörünü benimseyen Samsung, bu yıl ise çözünürlüğü 13MP seviyesine çıkarmıştı. Ancak özellikle düşük ışık çekimlerinin kaliteli olmaması ve optik görüntü sabitleme özelliğinin eksikliği nedeniyle eleştirilen Samsung, gelecek yıl kamera konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Güney Kore medyasının verdiği bilgilere göre Samsung, yeni nesil kamera sensöründe de 13MP çözünürlük seviyesini koruyacak. Ancak hali hazırdaki sensörlerden 8 kat daha fazla parlaklık sunacak ve böylece düşük ışık şartlarında da yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Kamera sensörünün diğer bir önemli özelliği ise anti-shake adı verilen bir nevi optik görüntü dengeleme fonksiyonu. Yeni sensör ile fotoğraf ve videolarda sarsıntı etkisi en aza indirilecek. Şu anki sensörler 0.7 dereceye kadar açısal hataları giderebilirken, Samsung'un yeni sensörü ise 1.5 dereceye kadar açısal hataları giderebiliyor. 

Samsung, yeni sensörünün hacimli üretimine gelecek yılın ilk aylarında başlamayı planlıyor. Samsung yeni sensörü sadece kendi cihazlarına değil, lider akıllı telefon üreticilerine de sunacağını belirtiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S5-and-Samsung-Galaxy-Note-4-camera-to-be-8-times-brighter-than-current-models_id48023 Yorum Yaz
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MultiCore 5 yıl en beğenilen
Düşük fiyata ragmen ois farki G2
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kımyasal 5 yıl
Çok önceden haberi yapılmıştı.Halada geliştiriyor,elini çabuk tutması gerekli.
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ultraslan.1905 5 yıl
Bi sony olamaz kamera konusunda akıllı cihazlar içinde en iyi kameralar sony de bu kadar basit
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gfbekir 5 yıl
Tutturmuşlar bir Samsung=plastik, başka da bir şey bilmiyorlar.
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mesincır 5 yıl
Bu cihazların lensleri hep plastik zaten. Çok küçük lens parçaları camdan yontulamayacak kadar küçük. Bu nedenle Nokia 1020'nin altı merceğinden beşi plastik. Sadece en dışta kalan mercek cam. Ve hepsi Zeiss üretimi.

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Miyamoto Musashi 5 yıl
Yeni teknoloji hazır ama eskisini iyice mıncıklamadan yeniye geçmiyorlar. Mpx abanmanın çözüm olmadığı ortada. Teknoloji durdu denildiği zaman ilerliyor...
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Batuist 5 yıl
adamlar neredeyse bir telefonun bütün parçalarını üretebilir hale gelecekler.. işlemci kamera ekran... en önemli parçaları kendileri üretiyor.. yakın gelecekte tamamen kendi üretimini de yapar sanrım.. bu konuda samsung tek firmadır.
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giogo 5 yıl
2 gün önceki haber(başka siteden okumuştum)
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evetbenim 5 yıl
olmamış
ben samsung dan plastik sensör,lens ve modül beklerdim
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depeche35 5 yıl
Bu yılın trendi LG G2
O kamerayı zaten G2 de yapmışlar...
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Bukalemun 5 yıl
Samsung amca ne zaman ANDROİD MOBİL İŞLETİM SİSTEMİNE yoğunlaşacak......
S2/ace2/s3mini/s3 ve note2 6aydır JB 4.3 bekliyor....
Yazılımın optimizasyonu / yeni sürücüler ve güncel android işletim sisteminin önemini kavrayamadı.
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mert1907 5 yıl Bukalemun
Bukalemun
Samsung amca ne zaman ANDROİD MOBİL İŞLETİM SİSTEMİNE yoğunlaşacak......
S2/ace2/s3mini/s3 ve note2 6aydır JB 4.3 bekliyor....
Yazılımın optimizasyonu / yeni sürücüler ve güncel android işletim sisteminin önemini kavrayamadı.

Samsung donanımcı bi firmadır yazılımcı değildir. Yazılım işini fazla beklemeyin.
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MultiCore 5 yıl en beğenilen
Düşük fiyata ragmen ois farki G2
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Guest-F8946C419 5 yıl
Kamera modülünü plastik yapmamaları şaşırttı.

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