Samsung, gelecekteki akıllı telefon modelleri için yeni bir kamera sensörü geliştiriyor





Geçen yıl üst seviye akıllı telefon modellerinde 8MP çözünürlükte kamera sensörünü benimseyen Samsung, bu yıl ise çözünürlüğü 13MP seviyesine çıkarmıştı. Ancak özellikle düşük ışık çekimlerinin kaliteli olmaması ve optik görüntü sabitleme özelliğinin eksikliği nedeniyle eleştirilen Samsung, gelecek yıl kamera konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.





Güney Kore medyasının verdiği bilgilere göre Samsung, yeni nesil kamera sensöründe de 13MP çözünürlük seviyesini koruyacak. Ancak hali hazırdaki sensörlerden 8 kat daha fazla parlaklık sunacak ve böylece düşük ışık şartlarında da yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecek.





Kamera sensörünün diğer bir önemli özelliği ise anti-shake adı verilen bir nevi optik görüntü dengeleme fonksiyonu. Yeni sensör ile fotoğraf ve videolarda sarsıntı etkisi en aza indirilecek. Şu anki sensörler 0.7 dereceye kadar açısal hataları giderebilirken, Samsung'un yeni sensörü ise 1.5 dereceye kadar açısal hataları giderebiliyor.





Samsung, yeni sensörünün hacimli üretimine gelecek yılın ilk aylarında başlamayı planlıyor. Samsung yeni sensörü sadece kendi cihazlarına değil, lider akıllı telefon üreticilerine de sunacağını belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S5-and-Samsung-Galaxy-Note-4-camera-to-be-8-times-brighter-than-current-models_id48023