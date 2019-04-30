Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam

Teknoloji Editörü
Birkaç hafta önce Samsung tarafından yapılan uyarı, yatırımcılara yönelikti ve gelirlerin 2018’deki aynı çeyreğe kıyasla %60’a kadar düşebileceğini ifade ediyordu. Yeni açıklanan detaylı rapor bu öngörüyü doğruladı ve Samsung 5,4 milyar dolarlık kar açıkladı. En büyük düşüşü gören kategori ise hafıza çipleri oldu.
Firma bu verilere rağmen yeni tanıtılan Galaxy S10 akıllı telefonun satışlarının iyi olduğunu ve orta seviye A serisiyle birlikte pazardaki talebin artmasını beklediğini ifade etti.
https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-first-quarter-2019-results Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunlar takmış kafaya katlanabilir olayına
bu ürün biraz konsep dışı çünkü
tablet ebatı talep edilse zaten tablet satışı var !
katlana bilir sistem fiziksel bir alt yapı bulamadı ve mantıkta hala bazı hatalar var !
Pahali olmasinin zaten cihazin 3 defa komple degisim bedeli icindir. Samsung cok ta zarar etmeyecegini biliyor adet basinda ama ALGI inancla olmaz...