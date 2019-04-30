Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam

Samsung'un yeni açıklanan çeyreklik verilerinde gelir düşüşü tahmin edildiği üzere gerçekleşti. Yatırımcılara açıklamalarını yapan Samsung, gelecekten umutlu fakat temkinli.
2 hf.
3,2b
1
5
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birkaç hafta önce Samsung tarafından yapılan uyarı, yatırımcılara yönelikti ve gelirlerin 2018’deki aynı çeyreğe kıyasla %60’a kadar düşebileceğini ifade ediyordu. Yeni açıklanan detaylı rapor bu öngörüyü doğruladı ve Samsung 5,4 milyar dolarlık kar açıkladı. En büyük düşüşü gören kategori ise hafıza çipleri oldu. 
Firma bu verilere rağmen yeni tanıtılan Galaxy S10 akıllı telefonun satışlarının iyi olduğunu ve orta seviye A serisiyle birlikte pazardaki talebin artmasını beklediğini ifade etti.
Raporda Samsung Galaxy Fold’un bahsi geçmese de katlanabilir akıllı telefonların geleceği ile Samsung’un ekran departmanının karlarında artış bekleniyor. Firma hala katlanabilir cihazlara inanıyor ve Galaxy Note ve 5G ile birlikte üst seviye akıllı telefon pazarında liderliğin korunacağını düşünüyorlar.

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-first-quarter-2019-results Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 hf.
aslında geliştirilebilinir o kadar çok teknoloji var ki !
bunlar takmış kafaya katlanabilir olayına
bu ürün biraz konsep dışı çünkü
tablet ebatı talep edilse zaten tablet satışı var !
katlana bilir sistem fiziksel bir alt yapı bulamadı ve mantıkta hala bazı hatalar var !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 hf.
katlana bilir telefon anca ince menteşeli veya sürgü kızak sistemiyle pratik olabilir ! bununun dışından birleşik yekpare bir yapı katlanırken fiziksel iç basınç dirençleri bükülme yamulma ve şişmelere sebep olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 2 hf.
Para kazanmalari icin kendi isletim sistemlerini ve marketlerini de oturtmalari lazim bana kalirsa. Apple telefonu sattiktan sonra itunesten de kazaniyor. Zaten bu sebeple de 4 5 yillik cihazlarina da guncelleme veriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 hf.
Gerceklere inanc SIFIR ... Katlanamaz telefonlarini da piyasadan cekecekler de en az imaj zedelemesiyle nasil yapariz derdindeler anlasilan ... Plastik ekrana plastik bir katman ile ekran ve kasa arasindaki bosluklari SIFIRLASANIZDA genel manada kullanisli bir cihaz degildir yine yirtilacaktir.
Pahali olmasinin zaten cihazin 3 defa komple degisim bedeli icindir. Samsung cok ta zarar etmeyecegini biliyor adet basinda ama ALGI inancla olmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arrivederci 2 hf.
nokia'yı windowsphone sevdası bitirdi samsung'u katlanabilen telefon sevdası bitirecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak? 2 hf. Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar 2 hf. Dilde de koku alıcıları bulunduğu keşfedildi 2 hf. Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi 2 hf. Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı 2 hf. Mobilde SMS onayı yerine WhatsApp geliyor 2 hf. Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi 2 hf. Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor 2 hf. TatilVillam.com ile yaz tatilini villada geçirmek ister misiniz? 2 hf. Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak 2 hf. Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı 2 hf. Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı 2 hf. Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor 2 hf. Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda 2 hf. Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu 2 hf. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek 2 hf. 5G modemli Kirin 985'in seri üretimine üçüncü çeyrekte başlanacak 2 hf. Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite 2 hf. Foxconn, yeni nesil iPhone modelleri için microLED ekran yatırımı yapıyor 2 hf. Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam Sonraki Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor 2 hf. Facebook'un kurucusu Zuckerberg, eşi için uyku kutusu icat etti 2 hf. Yeni LG ThinQ buzdolapları tazeliğe odaklanıyor 2 hf. Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor 2 hf. 6.26 inç ekran ve çift arka kameralı Vivo Z3x tanıtıldı 2 hf. Sayfa boyu görüntü alma özelliği Android’e gelmeyecek 2 hf. Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı 2 hf. 18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı 2 hf. LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor 2 hf. Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı 2 hf. Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı 2 hf. Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu 2 hf. Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor 2 hf. Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı 2 hf. Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli" 2 hf. Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı 2 hf. Yeni iPhone’lar USB-C girişli hızlı şarj adaptörü ile gelebilir 2 hf. Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor 2 hf. Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim