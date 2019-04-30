Samsung gelirleri %60 düştü: Katlanabilir telefonlara hala inanç tam

5,4 milyar dolarlık kar açıkladı. En büyük düşüşü gören kategori ise hafıza çipleri oldu. Birkaç hafta önce Samsung tarafından yapılan uyarı , yatırımcılara yönelikti ve gelirlerin 2018’deki aynı çeyreğe kıyasla %60’a kadar düşebileceğini ifade ediyordu. Yeni açıklanan detaylı rapor bu öngörüyü doğruladı ve Samsungkar açıkladı. En büyük düşüşü gören kategori ise hafıza çipleri oldu.

Firma bu verilere rağmen yeni tanıtılan Galaxy S10 akıllı telefonun satışlarının iyi olduğunu ve orta seviye A serisiyle birlikte pazardaki talebin artmasını beklediğini ifade etti.

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-first-quarter-2019-results

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Raporda Samsung Galaxy Fold’un bahsi geçmese de katlanabilir akıllı telefonların geleceği ile Samsung’un ekran departmanının karlarında artış bekleniyor. Firma hala katlanabilir cihazlara inanıyor ve Galaxy Note ve 5G ile birlikte üst seviye akıllı telefon pazarında liderliğin korunacağını düşünüyorlar.