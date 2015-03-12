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Samsung giriş seviyesi 64 bit Android telefonu Win 2'yi duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung giriş seviyesi 64 bit Android telefonu Win 2'yi duyurdu
Samsung 2013 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Win isimli akıllı telefonunun devam serisi Galaxy Win 2'yi Brezilya'da duyurdu. İlk model gibi giriş seviyesine konumlandırılan cihaz 64 bit desteği ile dikkat çekiyor.

4.5 inç ekranda 480 x 800 piksel çözünürlük sunan Galaxy Win 2 işlem gücünü Snapdragon 410 işlemcisinden karşılıyor. Çift sim kart desteği bulunan model 1 GB sistem belleği , arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 2000mAh batarya ile birlikte arkada 5MP önde ise 2MP kamera barındırıyor.

Android 4.4 Kitkat sürümü ile piyasaya çıkan modelin yıl sonuna doğru Lollipop güncellemesi alacağı açıklandı. Telefonun Brezilya için fiyatı ise 230 dolar seviyesinde. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri sunan Galaxy Win 2'nin diğer pazarlar için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.
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ulabuneya 4 yıl en beğenilen
Bu samsung bir tane kalıp makinesi bulmuş hepsi birbirinin aynısı 500 çeşit telefon çıkartıyor.
2 samsung telefon arasında 7 farkı bul deseler , kimse 2 farktan sonrasını bulamaz


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Bu samsung bir tane kalıp makinesi bulmuş hepsi birbirinin aynısı 500 çeşit telefon çıkartıyor.2 samsung telefon arasında 7 farkı bul deseler , kim...
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xLmNt13 4 yıl
230 dolar çok pahalı ederi max 130-150 dolar.
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ALBAY 4 yıl
Giriş seviyesine 64 bit ver ama note 4 desteklediği halde verme.
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aydink_1903 4 yıl
Samsung Brezilyada Telefon fabrikası olan bir firma.

Büyük ihtimalle Brezilya dışına hiç çıkmayacak bir telefon için bu kadar mesaj kasmak enteresan bir durum gerçekten.

Kolay gelsin
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kalavar 4 yıl
Bu alt sevıye samsung telefonlarını bir araya getır kendı tasarımcılarına goster hangısı hangısıydı ınan kı karıstıtırlar
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frislusw 4 yıl
Suna 2 gb ram koysa samsung a 5 in ucuz versiypnunu yaptık dese (a 5 te saçma sapan bir fiyattan satılıyor o ayrı ama ) 700-800 yapsa millet patir patir alsa ama yok illa istiyoki samsung millet buraya çöp ya bunlar yazsin
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360p 4 yıl
Bunun yerine Asus zenfoneler tercih edilir güncelleme desteğinden tut donanıma kadar.
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ulabuneya 4 yıl en beğenilen
Bu samsung bir tane kalıp makinesi bulmuş hepsi birbirinin aynısı 500 çeşit telefon çıkartıyor.
2 samsung telefon arasında 7 farkı bul deseler , kimse 2 farktan sonrasını bulamaz


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a_y_k_u_t 4 yıl
Arkadaş 1499 liralık a5te de s410 var bunda da s410 var :s
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DaRKFoRCeS 4 yıl
galaxy 2 win now galaxy lose
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FeneristFB 4 yıl
480*800 ?
O ekran ne oyle dalga gecer gibi
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Mr. Jingles 4 yıl FeneristFB
Giriş seviyesi diyor 720p ekran mı bekliyorsun?
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Masquerade89 4 yıl
bataryası iyi
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erkanrap 4 yıl
geçen sene 52 hafada 65 model tanıttılar bakalım bu yıl kendi rekorlarını egale edebilecekler mi, sen gidiyosun piyasanın en iyi telefonunu alıyım diye 1 ay sonra edgesini tanıtıyor. apple neden satıyor biliyo musunuz eşek yerine koymuyor insanları alıcı telefonunu alırken biliyor 5 6 ay sonra s çıkacak ona göre alıyor.
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