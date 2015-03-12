Samsung giriş seviyesi 64 bit Android telefonu Win 2'yi duyurdu

Samsung 2013 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Win isimli akıllı telefonunun devam serisi Galaxy Win 2'yi Brezilya'da duyurdu. İlk model gibi giriş seviyesine konumlandırılan cihaz 64 bit desteği ile dikkat çekiyor.

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4.5 inç ekranda 480 x 800 piksel çözünürlük sunan Galaxy Win 2 işlem gücünü Snapdragon 410 işlemcisinden karşılıyor. Çift sim kart desteği bulunan model 1 GB sistem belleği , arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 2000mAh batarya ile birlikte arkada 5MP önde ise 2MP kamera barındırıyor.Android 4.4 Kitkat sürümü ile piyasaya çıkan modelin yıl sonuna doğru Lollipop güncellemesi alacağı açıklandı. Telefonun Brezilya için fiyatı ise 230 dolar seviyesinde. Siyah ve Beyaz renk seçenekleri sunan Galaxy Win 2'nin diğer pazarlar için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.