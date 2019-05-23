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Samsung herkesi şaşırtacak bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un "ilginç" bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 2019'un ikinci yarısında tanıtılacak cihaz şirketin en yaratıcı telefonu olabilir.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk amiral gemisi olan Galaxy S10 serisini piyasaya sürmüştü. Hemen ardından ise ekran sorunu nedeniyle çıkış tarihi ertelenen Galaxy Fold tanıtıldı. Güney Koreli şirket katlanabilir telefonunda ortaya çıkan dayanıklılık problemlerini gidermeye çalışıyor ve yakında yeni çıkış tarihini açıklayacak.
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Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız IceUniverse isimli Twitter hesabı, Samsung'un bir başka ilginç akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. 2019’un ikinci yarısındaki en yaratıcı Samsung telefonun Note 10 ve Galaxy Fold olmayacağını söyleyen IceUniverse, daha ilginç bir telefonun yolda olduğunun sinyanlini verdi.

A serisi altında çıkabilir

Güney Koreli şirket tüm yenilikleri amiral gemisi modellere uygulamadan önce A serisi telefonlarında deniyor. Delikli ekran, dört arka kamera ve kayar-döner kamera mekanizması ilk olarak A serisi telefonlarda kullanılmıştı.
Tüm bunlar şirketin üzerinde çalıştığı "ilginç" telefonun A serisi altına piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Samsung’un mutfağında ne piştiği konusunda henüz bir fikrimiz olmasa da kesinlikle heyecan verici göründüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1130722539183849473 Yorum Yaz
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Escapetolife 2 hf. en beğenilen
Benim tahminim şu şekilde, katlanablir ekran teknolojisini kullanarak.
sketchtoy.com/...
9 Yanıt Yanıtla +52
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dr20mouse 2 hf.
Huawei’nin gidişinden sonra 1000 dolara orta sınıf telefon ürettik deyip herkesi şaşırtacaklar bence. Amirallerde 1500 dolar olur.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Whippoorwill 2 hf.
Neresi ilginçmiş? Bir şey yazsa da ilginç desek.
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 2 hf.
objektif bakmak lazım arge konusunda zirvede hep samsung var. şu an verdiğiniz paraya karşılık en iyi telefonu veren samsung.
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TsG 2 hf.
Galaxy fold ile çok şaşırmıştı, sonra şaka olduğunu anladık. Sıradaki şaşırtmayı bekliyoruz.
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koyunsayar 2 hf.
huawei fanlari agliyordu samsung a saldiriyordu
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zotacing 2 hf.
ABD ve Samsung ortak çalışıyorlar gibi, Huawei işinde Samsung'un parmağı var gibi.
Samsung alışmıştı plastik dandik telefonları 2 kat pahalıya satmaya.
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take a minute 1 hf. zotacing
Huawei ayni dandik telefonlari samsungtan daha pahaliya satiyor. Xiaomi deseniz anlarim, oppo deseniz yine anlarim ama huawei mi ucuz?

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DH Misafiri 2 hf.
Kim ne derse desin, bir yenilik yapılacaksa, samsung yapıyor, diğerleri de bunu kopyalıyor veya satın alıyor.
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dreamblue35 2 hf.
editör yukarıdan aşağı kayan kızaklı bir model tahmininde bulunmuş, olası ihtimaller dahilinde daha iyi bir fikir! hem ön kamera lens i hemde arka kamera lensini farklı özelliklerde, birini iyi diğerini idare eder bir lens şekilde koymaktan iyi olacağı kanaatindeyim zira samsung yukarıdan aşağı şeklinde bunu düşünmüş ama sağdansola-soldan sağa şeklinde zte firmasının da bana göre çok güzel bir tasarımı vardı link' den inceleyebilirsiniz
ZTE Axon S
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sistemli adam 2 hf.
Çok şaşırdım.
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MustafaC53 2 hf.
Hiçbir fikirleri yok ama yinede heyecan vericiymiş. Demiyor ki yalan söylüyoruz.
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cabriyo 2 hf.
ellerim ayaklarım titriyor. bekleyemiyorum. üçgen mi çıkacak acaba?
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V4LKyR 2 hf.
Böylece Ice Universe'in de Samsung çalışanı olduğu kanıtlandı. Her büyük firmanın böyle bilgi sızdırıcısı (!) var...
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