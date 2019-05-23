Samsung herkesi şaşırtacak bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Samsung geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk amiral gemisi olan Galaxy S10 serisini piyasaya sürmüştü. Hemen ardından ise ekran sorunu nedeniyle çıkış tarihi ertelenen Galaxy Fold tanıtıldı. Güney Koreli şirket katlanabilir telefonunda ortaya çıkan dayanıklılık problemlerini gidermeye çalışıyor ve yakında yeni çıkış tarihini açıklayacak.

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Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız IceUniverse isimli Twitter hesabı, Samsung'un bir başka ilginç akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. 2019’un ikinci yarısındaki en yaratıcı Samsung telefonun Note 10 ve Galaxy Fold olmayacağını söyleyen IceUniverse, daha ilginç bir telefonun yolda olduğunun sinyanlini verdi.

A serisi altında çıkabilir

Güney Koreli şirket tüm yenilikleri amiral gemisi modellere uygulamadan önce A serisi telefonlarında deniyor. Delikli ekran, dört arka kamera ve kayar-döner kamera mekanizması ilk olarak A serisi telefonlarda kullanılmıştı.

Tüm bunlar şirketin üzerinde çalıştığı "ilginç" telefonun A serisi altına piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Samsung’un mutfağında ne piştiği konusunda henüz bir fikrimiz olmasa da kesinlikle heyecan verici göründüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1130722539183849473