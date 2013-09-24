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Samsung, ISOCELL teknolojisi ile düşük ışık performansını artırmayı planlıyor

5 yıl
813
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11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, ISOCELL teknolojisi ile düşük ışık performansını artırmayı planlıyor
Kamera odaklı akıllı telefonların haricinde diğer akıllı telefonların da sundukları kamera teknolojileri tüketici açısından büyük önem arzediyor. Üreticiler daha iyi bir kamera tecrübesi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlardan birisi olan Samsung, ISOCELL adını verdiği yeni bir sensör teknolojisini tanıttı. Düşük ışık performansını artırmayı sağlayan ISOCELL günümüz sensörlerinde kullanılan arkadan aydınlatma - BSI teknolojisinin yerini alacak. 

Samsung, BSI teknolojisinin pikseller arasındaki çakışmayı artırdığı için kısıtlı bir imkan sunduğunu belirtiyor. Piksel boyutları 41MP seviyelerine çıktığında ise bu çakışma kendisini daha çok belli ediyor.

ISOCELL ise her pikseli birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece ışıktan daha çok foton elde edilerek sensöre aktarılıyor. Bu da düşük ışıkta çekim kalitesinin daha iyi olması anlamına geliyor. Günümüz akıllı telefonlarında düşük ışık performansının önemi arttığı için ISOCELL sensörler oldukça büyük bir etki yapacak.

Samsung, ISOCELL sensör kullanan mobil cihazların yüzde 30 daha iyi renk doğruluğu ve yüzde 30 daha iyi HDR performansına sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca bu teknoloji daha küçük modüllerin kullanılmasına olanak tanıyacak.

Samsung'un ilk ISOCELL teknolojili sensörü S5K4H5YB yapı numarası taşıyor ve 8MP çözünürlüğe sahip. 1.12 mikron boyutundaki pikseller ve 1/4 inçlik boyutu ile ilk sensör müşterilere test için gönderilmeye başlandı. Hacimli üretimin yıl sonunda başlaması bekleniyor.  
Samsung, ISOCELL teknolojisi ile düşük ışık performansını artırmayı planlıyor


http://www.phonearena.com/news/Samsung-outs-ISOCELL-phone-camera-sensor-touts-superior-low-light-abilities_id47711 Yorum Yaz
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
fp
ben bi fark göremedim

bir fotoğrafçı olarak bana göre çok fark var :) özellikle bsı de çiçeğin uç kısımlarına bakarsan beyaz patlamalar görürsünüz diğer ısocell de bunlar tam olması gerektiği gibi sarı gözüküyor kontras ve beyazın patlaması yok gayet başarılı sonuçta bu cihazlarla çekilecek fotoğraflardan bina kaplaması beklemiyoruz doğru ışık kontras doğru renk ve düşük ışık performansında isoda kumlanma yapmasın yeter
fpben bi fark göremedimbir fotoğrafçı olarak bana göre çok fark var :) özellikle bsı de çiçeğin uç kısımlarına bakarsan beyaz patlama...
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Yanıtla +24
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OverClocK1ng 5 yıl
fp
ben bi fark göremedim

Arada dağ kadar fark var arkadaşım. Soldakinde resmen renk patlamaları var. Çiçeğin yapraklarının en üst kısımlarına dikkatli bak. Güneşten renkler bembeyaz patlamış ve görünmüyor.
Sağdakinde ise çiçeğin yaprakları en uçlarda bile sarısı gözle rahatça görünüyor.
Fotoğrafçı falan değilim ama göz var nizam var. Çok başarılı buldum...
fpben bi fark göremedimArada dağ kadar fark var arkadaşım. Soldakinde resmen renk patlamaları var. Çiçeğin yapraklarının en üst kısıml...
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..scream.. 5 yıl
Samsung Galaxy S5 ten nağmeler...
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veleciraptor 5 yıl
Benim anlamadığım, düşük ışık performansını göstermek yerine neden aşırı ışık performansını karşılaştırdıkları.
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Akstrev 5 yıl
Apple kullanan bir tüketiciyim ve diyorum ki, "Samsung Apple'dan daha büyük bir firma. Apple kendini pahaya satan kız istemeye gittiğinde naz yapan, Türkan şoray kanunları ola bir firma.
Apple tüketen bir firma. Samsung üreten bir firma.
Apple yazılım ve argede iyi. Samsung üretimde ezer.
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paratuzağı 5 yıl
fp
ben bi fark göremedim

monitörünün renk paleti zayıftır
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Galaxys7 5 yıl
vamp
size göre Leğenci samsung değilmi. Başlığın birindede apple samsung u istese çekle alırmış diye yazan bile vardı :) Samsung u küçümsemekle bir yere varamayız. bu şirket ülkemizde olsa fakir vatandaş kalmazdı. Adamlar çalışıyor money.cnn.com/...

Doğru söze ne denir ama ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Bu Apple cı arkadaşlar Acaba Samsung'un kapatılmasını mı? istiyorlar. Adamlar güzel şeylerde yapıyorlar Şu anda aklıma gelenler mesela ilk ddr 3 ram olayını yaptılar. Bu isocell olayı da güzel ne yapsın Adamlar hiç bir şey yapmasınlar mı? Samsung'un varolması bile bence Apple cılara yarıyor. Sadece Samsung da değil diğer android markaları da Lg Sony HTC vs acaba bunlar olmasaydı ne olurdu ben söyleyeyim. 2 yıl öncesinin teknolojisini 3-4 bin TL'ye alırdı Apple'cı kardeşlerimiz. O zamanda derlerdi çok pahalı keşke rakibi felan olsaydı. Yani bunları memnun etmek imkansız kardeş heeeeeeeee diyecen geçecen
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..scream.. 5 yıl
Samsung Galaxy S5 ten nağmeler...
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OverClocK1ng 5 yıl
fp
ben bi fark göremedim

Arada dağ kadar fark var arkadaşım. Soldakinde resmen renk patlamaları var. Çiçeğin yapraklarının en üst kısımlarına dikkatli bak. Güneşten renkler bembeyaz patlamış ve görünmüyor.
Sağdakinde ise çiçeğin yaprakları en uçlarda bile sarısı gözle rahatça görünüyor.
Fotoğrafçı falan değilim ama göz var nizam var. Çok başarılı buldum...
Yanıtla +5
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vamp 5 yıl
size göre Leğenci samsung değilmi. Başlığın birindede apple samsung u istese çekle alırmış diye yazan bile vardı :) Samsung u küçümsemekle bir yere varamayız. bu şirket ülkemizde olsa fakir vatandaş kalmazdı. Adamlar çalışıyor

money.cnn.com/...

Yanıtla +4
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DaRKFoRCeS 5 yıl
buradakilerin yazdıklarına bakarsan ne fantaziler yaşayan var.anlamışsındır bu ülkenin geride kalmasını.firmalar tüketiciyi yurtdışında takıyorlar.bu ülke tüketicisi söz konusu oldumu sallamıyorlar.firmalarda hangi tüketicinin nasıl memnun olacağını biliyor.o yüzden plastik vs takılmamak lazım.hangi firma olursa olsun ondan daha iyi ürünler çıkartabilecek bu forumda biri varsa çıksın desteklemezsem adam değilim.boş yorumu herkes yazar ama herkes işletim sistemi yada telefon yapamaz.O yüzden en iyisi başkalarını takmamak.
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
fp
ben bi fark göremedim

bir fotoğrafçı olarak bana göre çok fark var :) özellikle bsı de çiçeğin uç kısımlarına bakarsan beyaz patlamalar görürsünüz diğer ısocell de bunlar tam olması gerektiği gibi sarı gözüküyor kontras ve beyazın patlaması yok gayet başarılı sonuçta bu cihazlarla çekilecek fotoğraflardan bina kaplaması beklemiyoruz doğru ışık kontras doğru renk ve düşük ışık performansında isoda kumlanma yapmasın yeter
Yanıtla +24
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fp 5 yıl
ben bi fark göremedim
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