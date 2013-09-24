Samsung, ISOCELL teknolojisi ile düşük ışık performansını artırmayı planlıyor

Kamera odaklı akıllı telefonların haricinde diğer akıllı telefonların da sundukları kamera teknolojileri tüketici açısından büyük önem arzediyor. Üreticiler daha iyi bir kamera tecrübesi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Bunlardan birisi olan Samsung, ISOCELL adını verdiği yeni bir sensör teknolojisini tanıttı. Düşük ışık performansını artırmayı sağlayan ISOCELL günümüz sensörlerinde kullanılan arkadan aydınlatma - BSI teknolojisinin yerini alacak.





Samsung, BSI teknolojisinin pikseller arasındaki çakışmayı artırdığı için kısıtlı bir imkan sunduğunu belirtiyor. Piksel boyutları 41MP seviyelerine çıktığında ise bu çakışma kendisini daha çok belli ediyor.





ISOCELL ise her pikseli birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece ışıktan daha çok foton elde edilerek sensöre aktarılıyor. Bu da düşük ışıkta çekim kalitesinin daha iyi olması anlamına geliyor. Günümüz akıllı telefonlarında düşük ışık performansının önemi arttığı için ISOCELL sensörler oldukça büyük bir etki yapacak.





Samsung, ISOCELL sensör kullanan mobil cihazların yüzde 30 daha iyi renk doğruluğu ve yüzde 30 daha iyi HDR performansına sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca bu teknoloji daha küçük modüllerin kullanılmasına olanak tanıyacak.





Samsung'un ilk ISOCELL teknolojili sensörü S5K4H5YB yapı numarası taşıyor ve 8MP çözünürlüğe sahip. 1.12 mikron boyutundaki pikseller ve 1/4 inçlik boyutu ile ilk sensör müşterilere test için gönderilmeye başlandı. Hacimli üretimin yıl sonunda başlaması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Samsung-outs-ISOCELL-phone-camera-sensor-touts-superior-low-light-abilities_id47711