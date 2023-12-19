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    Samsung, AR/VR başlıkları ve telefonları için yeni nesil kameralarını tanıttı

    Samsung, gelecek cihazlar için sensör geliştirmeye devam ediyor. Firma, AR/VR başlıkları ve akıllı telefonlar için üretilen ISOCELL Vizion 63D ve ISOCELL Vizion 931 adlı iki yeni sensörünü tanıttı.
    Samsung, telefonlar ve AR/VR için yeni kameralarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, AR (Artırılmış Gerçeklik), VR (Sanal Gerçeklik) ve hatta akıllı telefon deneyimini geliştirmeyi vaat eden ISOCELL Vizion 63D ve ISOCELL Vizion 931 adlı iki yeni sensörü resmen tanıttı. Her bir sensör, gelişmiş sanal ve artırılmış deneyimler için benzersiz yetenekler sunarken, görüntü ve derinlik verilerinin yakalanmasında farklı zorlukların üstesinden geliyor. Her iki sensörün de gelecekte Samsung'un karma gerçeklik başlığı gibi ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Güney Koreli firma, her iki sensörün de şu anda dünya çapındaki cihaz üreticileri ve markalar tarafından test edildiğini söyledi.

    ISOCELL Vizion 63D

    ISOCELL Vizion 63D Tam Boyutta Gör
    ISOCELL Vizion 63D, 1/6,4 inç sensör boyutuna ve 3,5µm piksellere sahip, derinlik ve mesafeyi yüksek hassasiyetle ölçen bir 3D ToF (Time-of-Flight) sensör konumunda. Sensör, 30fps'de QVGA (320×240) görüntüler ve VGA (640×480) videolar yakalayabiliyor.

    Bu sensör aynı zamanda sektörde bir ilk olarak, ayrı bir çip ihtiyacını ortadan kaldıran ve önceki modellere kıyasla güç tüketimini %40 oranında azaltan entegre derinlik algılama ISP'sine sahip. Ayrıca Backside Scattering teknolojisi sayesinde yüksek ışık emilimine ve düşük gürültüye sahip. Keza ISOCELL Vizion, duruma göre çözünürlüğü ve menzili optimize etmeyi sağlayan flood ve spot olmak üzere iki modla birlikte geliyor. Flood modu daha kısa mesafelerde çözünürlüğe öncelik verirken, spot modu çözünürlük pahasına menzili artırıyor.

    ISOCELL Vizion 931

    ISOCELL Vizion 931 Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ISOCELL Vizion 931, satır satır tarama yapan ve hareket bulanıklığı yaratabilen rolling shutter sensörlerin aksine, tüm sahneleri tek seferde yakalayan bir global shutter sensör konumunda. Bu sensör 640×640 çözünürlük sunarken XR başlıklarda iris tanıma, göz izleme ve yüz/hareket algılama gibi uygulamalar için kullanılacak. Bu sensör, tek bir hat kullanarak dört kamerayı birbirine bağlayabiliyor, böylece devre tasarımını basitleştiriyor ve yerden tasarruf sağlıyor.
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/12/19/samsung-unveils-next-gen-sensors-for-ar-vr-headsets/ https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-two-new-isocell-vizion-sensors-tailored-for-robotics-and-xr-applications
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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