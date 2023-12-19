Samsung, AR/VR başlıkları ve telefonları için yeni nesil kameralarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, AR (Artırılmış Gerçeklik), VR (Sanal Gerçeklik) ve hatta akıllı telefon deneyimini geliştirmeyi vaat eden ISOCELL Vizion 63D ve ISOCELL Vizion 931 adlı iki yeni sensörü resmen tanıttı. Her bir sensör, gelişmiş sanal ve artırılmış deneyimler için benzersiz yetenekler sunarken, görüntü ve derinlik verilerinin yakalanmasında farklı zorlukların üstesinden geliyor. Her iki sensörün de gelecekte Samsung'un karma gerçeklik başlığı gibi ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Güney Koreli firma, her iki sensörün de şu anda dünya çapındaki cihaz üreticileri ve markalar tarafından test edildiğini söyledi.

ISOCELL Vizion 63D

Tam Boyutta Gör ISOCELL Vizion 63D, 1/6,4 inç sensör boyutuna ve 3,5µm piksellere sahip, derinlik ve mesafeyi yüksek hassasiyetle ölçen bir 3D ToF (Time-of-Flight) sensör konumunda. Sensör, 30fps'de QVGA (320×240) görüntüler ve VGA (640×480) videolar yakalayabiliyor.

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Bu sensör aynı zamanda sektörde bir ilk olarak, ayrı bir çip ihtiyacını ortadan kaldıran ve önceki modellere kıyasla güç tüketimini %40 oranında azaltan entegre derinlik algılama ISP'sine sahip. Ayrıca Backside Scattering teknolojisi sayesinde yüksek ışık emilimine ve düşük gürültüye sahip. Keza ISOCELL Vizion, duruma göre çözünürlüğü ve menzili optimize etmeyi sağlayan flood ve spot olmak üzere iki modla birlikte geliyor. Flood modu daha kısa mesafelerde çözünürlüğe öncelik verirken, spot modu çözünürlük pahasına menzili artırıyor.

ISOCELL Vizion 931

Tam Boyutta Gör Öte yandan ISOCELL Vizion 931, satır satır tarama yapan ve hareket bulanıklığı yaratabilen rolling shutter sensörlerin aksine, tüm sahneleri tek seferde yakalayan bir global shutter sensör konumunda. Bu sensör 640×640 çözünürlük sunarken XR başlıklarda iris tanıma, göz izleme ve yüz/hareket algılama gibi uygulamalar için kullanılacak. Bu sensör, tek bir hat kullanarak dört kamerayı birbirine bağlayabiliyor, böylece devre tasarımını basitleştiriyor ve yerden tasarruf sağlıyor.

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