Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ilk 512 GB microSD kartını piyasaya sürdü. İlk olarak Almanya'da satışa sunulan bellek kartının 289.90 euroluk fiyat etiketi ise cep yakan cinsten.
Yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor
Samsung 512 GB Evo Plus bellek kartı 100 MB/sn hızda okuma ve 90 MB/sn hızda yazma değerlerine sahip. Şirkete göre 4K çözünürlüklü 3 GB büyüklüğünde bir videonun aktarılması sadece 38 saniye sürüyor.24 saat 4K UHD video, 78 saat FullHD video, 150.300 fotoğraf veya 77.300 müzik dosyası depolayabilen bellek kartı su geçirmiyor ve sıcaklığa dayanıklı. SD kart adaptörü ile gelen bellek kartının 10 yıllık garantisi olduğunu da belirtelim.
https://www.samsung.com/de/memory-storage/evo-plus-microsd-card-with-sd-adapter-100/MB-MC512GAEU/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
24 saat 4k video kapasitesi var ama en üst telefonu note 9 bile 5dk video çekebiliyor :D
Alsın da...
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