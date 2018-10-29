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Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu

Teknoloji devi Samsung, yaz aylarında duyurduğu 512 GB depolama alanı sunan microSD kartını satışa sundu. Yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken bellek kartının detayları haberimizde.
6 ay
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18
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ilk 512 GB microSD kartını piyasaya sürdü. İlk olarak Almanya'da satışa sunulan bellek kartının 289.90 euroluk fiyat etiketi ise cep yakan cinsten.

Yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor

Samsung 512 GB Evo Plus bellek kartı 100 MB/sn hızda okuma ve 90 MB/sn hızda yazma değerlerine sahip. Şirkete göre 4K çözünürlüklü 3 GB büyüklüğünde bir videonun aktarılması sadece 38 saniye sürüyor.
Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu
24 saat 4K UHD video, 78 saat FullHD video, 150.300 fotoğraf veya 77.300 müzik dosyası depolayabilen bellek kartı su geçirmiyor ve sıcaklığa dayanıklı. SD kart adaptörü ile gelen bellek kartının 10 yıllık garantisi olduğunu da belirtelim.

https://www.samsung.com/de/memory-storage/evo-plus-microsd-card-with-sd-adapter-100/MB-MC512GAEU/ Yorum Yaz
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GoldPunch 6 ay en beğenilen
26 dolara aldığım 128 GB versiyonunu kullanıyorum çok memnunum.
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ouzqan 6 ay
Gelsin gelsin. Ne kadar çok gelirse o kadar düşer bizde bunlara mini pc kurarız.
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tugares 6 ay
O paraya bi telefon daha alırım :D
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drserk 6 ay
samsung diyor ki: bu fiyatla amaç bir tane satınca tüm arge masraflarını çıkarmak
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batuta 6 ay
Oha xiomi o fiyata telefon satıyo
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Kerim5100 6 ay
Yanında taşınabilir SSD ile gez daha iyi bu nedir :d
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smart1978 6 ay
Pro serisini de bekleyin derim
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m.can123 6 ay
Samsung yine güldürdün bizi :D
24 saat 4k video kapasitesi var ama en üst telefonu note 9 bile 5dk video çekebiliyor :D
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OverClocK1ng 6 ay
128 GB EVO Plus olanı 200 liraya aldım. 512 olan niye 800 lira değil de 2 katından da pahalı.
Alsın da...
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wox 6 ay
Türkiyede 4 bin ira ya satarlar
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samsung, microsd kart ve
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