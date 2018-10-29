Twitter "beğen" düğmesini yakında kaldıracak

Mikro blog sitesi Twitter'da 2015 yılından bu yana kullanılan kalp şeklindeki "beğen" düğmesinin yakın bir tarihte kaldırılacağı açıklandı. Kullanıcıların beğendikleri tweetleri saklamalarını kolaylaştıran bu özellik adeta bir sık kullanılanlar işlevi gibi kullanılıyordu.

Yer imleri düğmesi geliyor

Telegraph'ın haberine göre Twitter CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte, kalp şeklindeki bu düğmeyi çok benimsemediğini ve şirketin yakında bunu kaldıracağını itiraf etti. Dorsey'in bu açıklamaları birçok Twitter kullanıcısını şaşırttı, zira kullanıcılar beğen düğmesini, başkaları tarafından onaylanmaları anlamına geldiği için oldukça benimsemiş durumdalar.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/28/twitter-remove-like-tool-bid-improve-quality-debate/amp/?__twitter_impression=true

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Twitter beğen düğmesinin yerine, bu yılın başlarında tanıttığıözelliğini aktif duruma getirecek. Bu özellik kullanıcıların istedikleri tweetleriolanak sağlayan bir düğme olarak tanıtıldı. Değişikliğin ne zaman yapılacağı isenetlik kazanmış değil.