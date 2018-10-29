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Twitter "beğen" düğmesini yakında kaldıracak

Sosyal medya devlerinden Twitter'ın CEO'su, tartışmaların kalitesini arttırmak sebebiyle 2015 yılından bu yana kullanılan "beğen" düğmesinin yakında kaldırılacağını açıkladı.
6 ay
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5
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mikro blog sitesi Twitter'da 2015 yılından bu yana kullanılan kalp şeklindeki "beğen" düğmesinin yakın bir tarihte kaldırılacağı açıklandı. Kullanıcıların beğendikleri tweetleri saklamalarını kolaylaştıran bu özellik adeta bir sık kullanılanlar işlevi gibi kullanılıyordu.

Yer imleri düğmesi geliyor

Telegraph'ın haberine göre Twitter CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte, kalp şeklindeki bu düğmeyi çok benimsemediğini ve şirketin yakında bunu kaldıracağını itiraf etti. Dorsey'in bu açıklamaları birçok Twitter kullanıcısını şaşırttı, zira kullanıcılar beğen düğmesini, başkaları tarafından onaylanmaları anlamına geldiği için oldukça benimsemiş durumdalar.
Twitter beğen düğmesinin yerine, bu yılın başlarında tanıttığı yer imleri özelliğini aktif duruma getirecek. Bu özellik kullanıcıların istedikleri tweetleri kaydetmelerine olanak sağlayan bir düğme olarak tanıtıldı. Değişikliğin ne zaman yapılacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/28/twitter-remove-like-tool-bid-improve-quality-debate/amp/?__twitter_impression=true Yorum Yaz
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maxmania 6 ay en beğenilen
kullanıcıyı umursayan yok. şirketler belirli bir büyüklüğe ulaşınca müşteri ilişkilerini çöpe atıyor herhalde. bizdeki en bilinen örnek de eksileme özelliğinin kalkması.
kullanıcıyı umursayan yok. şirketler belirli bir büyüklüğe ulaşınca müşteri ilişkilerini çöpe atıyor herhalde. bizdeki en bilinen örnek de eksileme özelliğinin ...
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fastmustaine 6 ay
Büyük ihtimalle kaldırıldığı zaman tepki toplayacak ve geri getirecekler.
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QuexSeeL 6 ay
O düğme ilk başta Favori tuşuydu onun yanına başka bir beğen tuşu koymak yerine Fav tuşunu beğen tuşu olarak değiştirdiler. Millet beğen tuşunu fav olarak kullanmaya devam etti adamlar yaptıkları hatanın farkına yıllar sonra varıyor ama yine yanlış iş yapıyorlar. Beğen tuşu kalsın fav/yer imi tuşu ayrı bir tuş olarak eklensin.
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Seyrim 6 ay
Olmaz o iş..
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maxmania 6 ay en beğenilen
kullanıcıyı umursayan yok. şirketler belirli bir büyüklüğe ulaşınca müşteri ilişkilerini çöpe atıyor herhalde. bizdeki en bilinen örnek de eksileme özelliğinin kalkması.
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Y-ZiyA 6 ay
Bir düğmenin kaldırılması tartışmaların kalitesine nasıl bir yansıma yapacak. Bu durumda iki düğme birden kaldırılırsa tartışmalar daha da mı kaliteli hale gelecek.
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fastmustaine 6 ay
Büyük ihtimalle kaldırıldığı zaman tepki toplayacak ve geri getirecekler.
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