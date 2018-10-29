Twitter "beğen" düğmesini yakında kaldıracak

Teknoloji Editörü
Mikro blog sitesi Twitter'da 2015 yılından bu yana kullanılan kalp şeklindeki "beğen" düğmesinin yakın bir tarihte kaldırılacağı açıklandı. Kullanıcıların beğendikleri tweetleri saklamalarını kolaylaştıran bu özellik adeta bir sık kullanılanlar işlevi gibi kullanılıyordu.
Yer imleri düğmesi geliyor
Telegraph'ın haberine göre Twitter CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte, kalp şeklindeki bu düğmeyi çok benimsemediğini ve şirketin yakında bunu kaldıracağını itiraf etti. Dorsey'in bu açıklamaları birçok Twitter kullanıcısını şaşırttı, zira kullanıcılar beğen düğmesini, başkaları tarafından onaylanmaları anlamına geldiği için oldukça benimsemiş durumdalar.Twitter beğen düğmesinin yerine, bu yılın başlarında tanıttığı yer imleri özelliğini aktif duruma getirecek. Bu özellik kullanıcıların istedikleri tweetleri kaydetmelerine olanak sağlayan bir düğme olarak tanıtıldı. Değişikliğin ne zaman yapılacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/28/twitter-remove-like-tool-bid-improve-quality-debate/amp/?__twitter_impression=true Yorum Yaz Paylaş Tweetle