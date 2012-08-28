Samsung, ince kenarlı ve şeffaf reklam ekranları üretecek

Sadece akıllı telefon değil, beyaz eşya ve yonga pazarında da iddialı üretimler yapan Samsung, reklam ekranları alanında da üretim lideri.





Firma yaptığı duyuruda 1:1 görüntü oranına sahip UD22B LED kare ekran ve şeffaf NL22B ekranların üretimine başladığını açıkladı. Yeni bir tarzı yansıtan ekranlar, işletme sahiplerine sıradışı reklam sunma imkanı tanıyacak.





21.6 inç boyutunda olan UD22B LED kare ekran, 5.5mm kenar kalınlığına sahip ve tek bir görüntüyü 100 ekrana kadar yansıtabiliyor. Böylece küp şeklinde veya 3 boyutlu ekranlar üretmek mümkün olabiliyor.





Doğrudan LED arka aydınlatması sayesinde ekran, şimdiki LCD ekran teknolojilerine göre yüzde 30 daha az enerji harcıyor. Ayrıca ortam aydınlatmasına göre parlaklığı ayarlayarak enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Samsung'un MagicInfo yazılımıyla içerikleri yönetmek de kolaylaşıyor.





22 inçlik NL22B şeffaf ekran ise hepsi bir arada reklam kabini çözümü sunuyor. Ön kısımda ince LCD ekran, iç kısımda sergilenen ürünlerle dinamik olarak etkileşime geçiyor ve uygun resim ve animasyonlar gösteriyor. Bu arada ziyaretçiler iç kısımdaki ürünleri engelsiz olarak incelemeye devam edebiliyor. Kabinin diğer üç tarafı ise korumalı cam ve metal çerçeveden imal edilmiş. Ayrıca ekran bağımsız olarak bir set halinde duvara da monte edilebiliyor. Bu set içerisinde gömülü PC, hoparlör, LED çubuk ve koruma camı bulunuyor.





Samsung, yeni çözümlerini merak eden tüketicileri IFA 2012 fuarına davet ediyor.









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