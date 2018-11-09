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Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

DTS 7.1 ses sistemi, hava ve sıvı soğutma melezi, tetik tuşları, 4D titreşimli geri bildirim özellikleri ile Nubia Red Magic 2 en dolu oyuncu odaklı akıllı telefon olmuş diyebiliriz.
6 ay
5,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE’nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü oyuncu odaklı ilk nesil Red Magic akıllı telefon modelinin üzerinden uzun bir süre geçmeden devam modeli de geldi. Firma geri bildirimleri değerlendirerek çok daha iyi bir model hazırlamış.

Nubia Red Magic 2 özellikleri ve fiyatı

Nubia Red Magic 2 modelinde 2.8GHz saat hızına çıkabilen Snapdragon 845 yonga setine yer veriliyor. Böylece rekabetten geri kalmayan model asıl farkını soğutma sisteminde ortaya çıkarıyor. Hava ve sıvı soğutma çözümlerini harmanlayan melez sistem sayesinde işlemcinin ısı değeri 13.2 derece seviyesinde tutuluyor ve böylece performansı da yüzde 70 civarında artıyor.

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Game Boost özelliği ile oyun performansını artıran telefon soğutma sisteminin de yardımıyla bu özelliği en iyi şekilde kullanacak gibi görünüyor. 10 GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 akıcılığı en üst seviyeye çıkarıyor.

Telefonun sağ kısmında iki adet dokunmatik tetik tuşu yer alıyor. Red Magic adı verilen bu tuşların yanında Game Boost için de atanmış bir tuş yer alıyor. Yine RGB aydınlatma arka kısımda yerini almış.

Ses kısmında ise üst seviye DTS (Digital Theater System) 7.1 teknolojisine yer verilmiş. Sınıfında ilk olacak model ayrıca 3D surround ses ile seslerin yönünü de algılayabilmenizi sağlıyor. Yine bu ikili sahneye göre titreşim yayan 4D Shock ile en iyi hale getirilmiş. SMART PA amplifikatör ve yapay zekâ gürültü engelleme özelliği de ses kalitesine katkı yapıyor. Bu detaylar haricinde kamera, batarya gibi özellikler bilinmiyor ve basın görselleri de henüz mevcut değil.

Nubia Red Magic 2 modeli ülkesindeki bir kitle fonlama platformunda 560$ civarı minimum bağış miktarıyla kampanya başlattı. Henüz birkaç saat içerisinde gerekli bağışın iki katı toplandı. Telefon ilk olarak yıl sonunda bağışçılara dağıtılacak. Sonrasında ise satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/08/nubia-red-magic-2-announced-with-10gb-ram-256gb-storage-android-pie-to-be-crowdfunded/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
escape0121 6 ay
Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı şeklinde başlık atılmış ama haber içeriğinde cihazın görselleri bile yok!
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ceo-tr 6 ay
gayet güzel bir cihaz ama yurtdışı cep telefonu getirme harcının 500 tl ye çıkması sebebiyle habere odaklanamadım.
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Y-ZiyA 6 ay

ceo-tr
gayet güzel bir cihaz ama yurtdışı cep telefonu getirme harcının 500 tl ye çıkması sebebiyle habere odaklanamadım.

Maalesef
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RaiTaR0 6 ay
tetik tuşlarının dokunmatik olmasını biraz garipsedim ama normal tuş olsa da basımı zor olabilirdi belki. Sonuç olarak beğendim
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Ussuz 6 ay
13.2 derece daha düşük olsa gerek. Aksi halde cihazın içine klima takmış olsalar gerek
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ssbrutality 6 ay
oooooooowwww
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