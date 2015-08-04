Samsung kansere yakalanan işçilerine para ödemeyi kabul etti

Yaklaşık 10 yıldır devam eden bir tazminat davasını sonlandırmak için önemli bir adım atan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilerine ve ailelerine yardım etmek için 100 milyar won, yani 85.8 milyon dolarlık yardım fonu oluşturacağını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yardım fonunun hem fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilere ve ailelerine ödeme yapmak hem de iş güvenliğini arttırmak adına çeşitli geliştirmeler yapmak için kullanılacağını ifade etti.



Samsung cephesinden gelen bu önemli açıklama, firmanın ekran ve mikroçip üretim fabrikalarında çalışırken radyasyon ve zararlı kimyasallara maruz kalan ve bunun sonucu olan kansere yakalanan işçilerle firma arasında yıllardır devam eden pazarlıkların sonucu olarak geldi. İşçilerinin sağlığını korumak ve ölümlerin önüne geçmek için yeterli önlemleri almadığını kabul eden Samsung'un geçtiğimiz yıl bir özür açıklaması yayınlaması, firmanın bu konuda önemli adımlar atmaya hazırlandığını göstermişti.



Samsung fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilerin verdiği mücadelede önemli bir rol oynayan Güney Koreli aktivist grup Sharps, dün yayınladığı açıklamayla Samsung fabrikalarında çalıştıktan sonra kansere yakalanan 200 işçi tespit ettiklerini ve bunlardan 70'inin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Grubun Samsung'un fon oluşturma kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.



http://www.reuters.com/article/2015/08/03/us-samsung-elec-cancer-idUSKCN0Q814I20150803