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Samsung kansere yakalanan işçilerine para ödemeyi kabul etti

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Samsung kansere yakalanan işçilerine para ödemeyi kabul etti
 Yaklaşık 10 yıldır devam eden bir tazminat davasını sonlandırmak için önemli bir adım atan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilerine ve ailelerine yardım etmek için 100 milyar won, yani 85.8 milyon dolarlık yardım fonu oluşturacağını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yardım fonunun hem fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilere ve ailelerine ödeme yapmak hem de iş güvenliğini arttırmak adına çeşitli geliştirmeler yapmak için kullanılacağını ifade etti.
Samsung cephesinden gelen bu önemli açıklama, firmanın ekran ve mikroçip üretim fabrikalarında çalışırken radyasyon ve zararlı kimyasallara maruz kalan ve bunun sonucu olan kansere yakalanan işçilerle firma arasında yıllardır devam eden pazarlıkların sonucu olarak geldi. İşçilerinin sağlığını korumak ve ölümlerin önüne geçmek için yeterli önlemleri almadığını kabul eden Samsung'un geçtiğimiz yıl bir özür açıklaması yayınlaması, firmanın bu konuda önemli adımlar atmaya hazırlandığını göstermişti.
 Samsung fabrikalarında çalışırken kansere yakalanan işçilerin verdiği mücadelede önemli bir rol oynayan Güney Koreli aktivist grup Sharps, dün yayınladığı açıklamayla Samsung fabrikalarında çalıştıktan sonra kansere yakalanan 200 işçi tespit ettiklerini ve bunlardan 70'inin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Grubun Samsung'un fon oluşturma kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

http://www.reuters.com/article/2015/08/03/us-samsung-elec-cancer-idUSKCN0Q814I20150803 Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen mentor23
Bizim ülkemizde bedava. Soma ne oldu? Birkaç ev verdiler bitti olay. 420 bin $ bugün 1 milyon 150 bin lira yapıyor. 20-30 yıl çalışan birisinin birikimi kadar para yapar. Bence makul bir ücret. Bir can parayla geri getirilmiyor ama bu dünya için makul bir ücret en azından
Bizim ülkemizde bedava. Soma ne oldu? Birkaç ev verdiler bitti olay. 420 bin $ bugün 1 milyon 150 bin lira yapıyor. 20-30 yıl çalışan birisinin birikimi kadar ...
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OverClocK1ng 3 yıl
Aferin. Yavaş yavaş adam olacak gibi...
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mentor23 3 yıl
200 insanın değeri 85 milyon insan başı 420 bin dolar yani. Değil bir insan kadar çalışabilen.sadece merdiven çıkabilen bir robotun bile maliyeti milyar dolarlık arge gerektiriyor. İnsanoğlu ne kadar da aciz ve nankörsün
200 insanın değeri 85 milyon insan başı 420 bin dolar yani. Değil bir insan kadar çalışabilen.sadece merdiven çıkabilen bir robotun bile maliyeti milyar dolarlı...
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olağan_şüpheli 3 yıl
86 milyon dolar ın tamamı işçilere verilmeyecek. İş güvenliğini arttırmak için de kullanılacak bu para. Ayrıca kore de dolar buradaki kadar değerli değildir muhtemelen.
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yalnıztosba 3 yıl
Allah tan para odemeyi kabul etmisler. Bizim ulkede olsa bi dolap cevirip o parayi vermezlerdi
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criminalay 3 yıl
Bu fabrikalarda nasıl şartlarda çalışıyorlar gerçekten merak konusu.
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kadirirdem 3 yıl
ha şöyle samsung yola gel.....
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Olur Öyle Şeyler 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
ha şöyle samsung yola gel.....

Sen kimsinde Milyar dolarlik firmaya "yola gel diyorsun" la ?

Senin yedi sulaleni ipe dizer adam.

Akilli ol.
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greenk 3 yıl
Bu işverenler parayı nereye kadar götürücekler merak ediyorum.
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OverClocK1ng 3 yıl
Aferin. Yavaş yavaş adam olacak gibi...
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Xtrud 3 yıl
TouchWiz'in kanser ettikleri ne olacak...?
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wolf silver 3 yıl
samsung yine merhametli iyi davranıp hatasını kabul edip üstüne tazminat ödemeyi kabul etmiş...
geçen gün bir haber okurken resmen isyan ettim şehit olan askerin ailesi dava açmıştı. ama nasıl olup davayı kaybetmişlerdi üstüne mahkeme masraflarını karşılamak için şehit ailesinden 13 bin
Tl gibi bir para istemişti.....
maalesef ülkemizde böyle çok durum var... Ayrıca bazı arkadaşlarda SOMAdan bahsetmişler....
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mentor23 3 yıl
200 insanın değeri 85 milyon insan başı 420 bin dolar yani. Değil bir insan kadar çalışabilen.sadece merdiven çıkabilen bir robotun bile maliyeti milyar dolarlık arge gerektiriyor. İnsanoğlu ne kadar da aciz ve nankörsün
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Firaristt 3 yıl mentor23
Bizim ülkemizde bedava. Soma ne oldu? Birkaç ev verdiler bitti olay. 420 bin $ bugün 1 milyon 150 bin lira yapıyor. 20-30 yıl çalışan birisinin birikimi kadar para yapar. Bence makul bir ücret. Bir can parayla geri getirilmiyor ama bu dünya için makul bir ücret en azından
2 Yanıt Yanıtla +7
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