Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı

Xiaomi’nin Redmi Note 7 Pro modelinin tanıtımını yaptığı Hindistan etkinliğinde iddialı fiyat-performans ürünleri de vardı. Bunlardan birisi Mi Sports Bluetooth Earphones Basic kulaklık modeliydi.

Mi Sports Bluetooth Earphones Basic özellikleri ve fiyatı

Spor ve dış mekân kullanım için tasarlanan Mi Sports Bluetooth Earphones Basic kulaklık modeli kablosuz ancak sürücüler kablo ile birbirine bağlı. IPX4 standardı ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık kazanmış.

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19 gram ağırlığında olan kulaklığın kablo kısmına bir akıllı kontrolcü ve mikrofon entegre edilmiş. Bluetooth 4.1 standardını kullanan kulaklık ayrıca Google Assistant ile iletişim de kurabiliyor. Böylece doğrudan kulaklıktan komut verebiliyorsunuz.

120mAH kapasiteli batarya ile 9 saat kullanım ve 260 saat bekleme süresi sunan kulaklık 2 saatte şarj olabiliyor. Kutu içerisinde 5 farklı silikon kulaklık kapağı da çıkıyor. Mi Sports Bluetooth Earphones Basic için 21$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.