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Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı

Kulaklık tarafında da uygun fiyatlı ürünlerle dikkat çeken Xiaomi yeni Mi Sports Bluetooth Earphones Basic modelini tanıttı. Uzun kullanım süresi sunan kulaklık uygun fiyata geliyor.
2 ay
4,8b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Redmi Note 7 Pro modelinin tanıtımını yaptığı Hindistan etkinliğinde iddialı fiyat-performans ürünleri de vardı. Bunlardan birisi Mi Sports Bluetooth Earphones Basic kulaklık modeliydi.

Mi Sports Bluetooth Earphones Basic özellikleri ve fiyatı

Spor ve dış mekân kullanım için tasarlanan Mi Sports Bluetooth Earphones Basic kulaklık modeli kablosuz ancak sürücüler kablo ile birbirine bağlı. IPX4 standardı ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık kazanmış.

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19 gram ağırlığında olan kulaklığın kablo kısmına bir akıllı kontrolcü ve mikrofon entegre edilmiş. Bluetooth 4.1 standardını kullanan kulaklık ayrıca Google Assistant ile iletişim de kurabiliyor. Böylece doğrudan kulaklıktan komut verebiliyorsunuz.

120mAH kapasiteli batarya ile 9 saat kullanım ve 260 saat bekleme süresi sunan kulaklık 2 saatte şarj olabiliyor. Kutu içerisinde 5 farklı silikon kulaklık kapağı da çıkıyor. Mi Sports Bluetooth Earphones Basic için 21$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.gizmochina.com/2019/02/28/xiaomi-launches-mi-led-tv-4a-pro-and-mi-sports-bluetooth-earphones-basic-in-india/ Yorum Yaz
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HatimİndirenSteveJOBS 2 ay
Asla 21 dolara bulamazsınız.
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Fenomenon 2 ay
9 saat kullanım ve 21$ bence gerçekten çok güzel. ses kalitesi ne olur bilemem ama benim gibi uygun fiyatlı ürün arayanlar için güzel alternatif.
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