Samsung kendi grafik birimlerini geliştiriyor olabilir





Yıllardır Exynos yongasetleri ile mobil pazarda Qualcomm, Mediatek gibi rakipleri ile mücadele etmekten uzak kalan ancak kendi içerisinde başarılı satış rakamlarına imza atan Samsung, grafik birimi işine el atmak üzere.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung kendi grafik birimini de bu yongasetlerine eklemek istiyor ve AMD, Intel, NVIDIA gibi pek çok otorite firmadan yardım almaya başlamış durumda.





Bir ara Power VR serisi grafik birimlerine yönelen Samsung daha sonra ise ARM'ın Mali ailesine geri dönmüştü. Ancak her halükarda ARM'a çekirdek lisansı dışında grafik birimi lisansı da ödeyen firma bunların en azından birinden kurtulmayı amaçlıyor.





Firma daha önce Exynos ModAP adlı yongasetine LTE modem entegre etmeyi başarmış ve Snapdragon yongasetlerine bağımlılığı azaltma adına önemli bir hamle yapmıştı. Firmanın aynı konuyu grafik birimi alanında da yapabileceği belirtiliyor.





Bu gerçekleştiği takdirde Samsung'un cihazların güç veren yongaseti kendi imzasını taşıyor olacak. Bu da performans ve enerji yönetimi adına elini oldukça güçlendirecek. Ancak şimdiye kadar Exynos yongasetlerinin Snapdragon ailesinin gerisinde kaldığını gördük. Exynos 5433 ile 64-bit standardına geçen Samsung ancak bu şekilde 32-bitlik Snapdragon 805 yongaseti ile başabaş gider hale geldi. Bu bakımdan Samsung grafik birimlerinin ARM veya Power VR gibi rakiplerine karşı ne derece şansı olacağını bilemiyoruz.

http://www.ubergizmo.com/2014/09/samsung-reportedly-developing-gpu-for-exynos-chips-in-house/?utm_source=mobilerepublic