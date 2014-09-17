Samsung kendi grafik birimlerini geliştiriyor olabilir

Haber Editörü
Yıllardır Exynos yongasetleri ile mobil pazarda Qualcomm, Mediatek gibi rakipleri ile mücadele etmekten uzak kalan ancak kendi içerisinde başarılı satış rakamlarına imza atan Samsung, grafik birimi işine el atmak üzere.
Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung kendi grafik birimini de bu yongasetlerine eklemek istiyor ve AMD, Intel, NVIDIA gibi pek çok otorite firmadan yardım almaya başlamış durumda.
Bir ara Power VR serisi grafik birimlerine yönelen Samsung daha sonra ise ARM'ın Mali ailesine geri dönmüştü. Ancak her halükarda ARM'a çekirdek lisansı dışında grafik birimi lisansı da ödeyen firma bunların en azından birinden kurtulmayı amaçlıyor.
Firma daha önce Exynos ModAP adlı yongasetine LTE modem entegre etmeyi başarmış ve Snapdragon yongasetlerine bağımlılığı azaltma adına önemli bir hamle yapmıştı. Firmanın aynı konuyu grafik birimi alanında da yapabileceği belirtiliyor.
Bu gerçekleştiği takdirde Samsung'un cihazların güç veren yongaseti kendi imzasını taşıyor olacak. Bu da performans ve enerji yönetimi adına elini oldukça güçlendirecek. Ancak şimdiye kadar Exynos yongasetlerinin Snapdragon ailesinin gerisinde kaldığını gördük. Exynos 5433 ile 64-bit standardına geçen Samsung ancak bu şekilde 32-bitlik Snapdragon 805 yongaseti ile başabaş gider hale geldi. Bu bakımdan Samsung grafik birimlerinin ARM veya Power VR gibi rakiplerine karşı ne derece şansı olacağını bilemiyoruz.
http://www.ubergizmo.com/2014/09/samsung-reportedly-developing-gpu-for-exynos-chips-in-house/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung resmen fakir gördüğü ülkelere ucuz mal yollamış-yolluyor. Her şeyi de ben göstermeyim size. Bu kadar hazırcı olmayın açın gugıl'ı hangi ülkelere şu ucuz işlemcilerini yolladığına bakın.
Dediler ki; Türkiye kardeş ülke, biz onlara züperini yollayalım, Amerika, İngiltere sürünsün
Ödediği lisans bedelinin, harcayacağı ARGE giderlerinden daha fazla olması gerekir, amaçlardan biri buysa. Bu devirde sıfırdan özel GPU geliştirmek, cross-licence (çapraz/karşılıklı lisans anlaşması) olmadan, başkalarının patent-lisans-teknoljilerine hiç bulaşmadan, bi özelliğin kullanılması için yükümlülük ödemeden bunu yapabilmek imkanzıs gibi bişey. Bu yüzden firmalar arasında yapılan anlaşmalar, alınan kullanılan lisanslar vs. var (AMD ARM'dan o şekilde teknoloji kullanılıyor mesela, gerekli görüldüğünde süresi dolduğunda yenileniyor bunlar).
Mali'ye lisans ücreti verirken, bunun değişik versiyonunu kimsenin ayağına basmadan yapmak mümkün olmamalı(aşırı derecede esnek olarak kabul edilen patent ve yöntemler sağolsun, ekrana çizilecek görüntünün son halini tutan geçici bellek alanı / frame-buffer, bu tarz fazla genel lisans durumlarını aşmak kolay değil).
Lafı getireceğim yer, astarı yüzünden pahalı olur. Eğer amaç olarak alıntı yaptığım yer ele alınırsa.
Yükümlülükleri bi şekilde ödemem derler, uzadıkça uzar dava vs. denir, bu sefer de işin içine rekabetçi mimari kurmanın zorluğu girer.
Bişeylerin gelişmesi açısından elbette iyi olur, ama küçük dünyamdan bakınca nereye kadar arge gerekir ne kadar masraf gerekir bana düşündürücü geliyor.
Exynos için ne kadar özelleştirme farklılık yapılıyor mimari farklılık anlamında bilmiyorum (gerçi direk ilgili değilm). Atıyorum Qcomm gibi L0 cache tarzı mimaride ne kadar değişiklikleri var bilmiyorum. ARM CPU için erişilebilir kaynak ve bunu değiştirme imkanı bana daha fazla gibi geliyor. İşin bu tarafına da yönelseler daha çok yol alınabilir belki. Sonuçta GPU geliştirmek, rekabetçi olacak şekilde hemde kolay değil. Kaynakları CPU kısmına yönlendirmek, en azından ellerindeki imkanlar ile daha iyi sonuçlar verebilir(burda daha mimari temelinde yaklaşıyorum, Samsung'un sahib olduğu üretim tekniklerini yok sayarak yazdım. Aynı ARM mimarisini daha farklı üretim tekniği ile güç tüketimi, çıkılabilecek max frekans, yüklere göre frekans/güç dağılımının iyileştirilmesi, belli frekansı sürmek için daha az transistöre ihtiyaç duyulması faln hep üretim tekniği/tasarımı ile alakalı. CPU için mesela eklenecek L0 cache'i, daha büyük bi L2 cache'i sahip oldukları/iyileştirdikleri üretim teknolojisi ile çip alanında farklılaşma olmayacak noktaya indirebileceklerini varsayın. O zman bahsettiğim şeyler daha da önem kazanır. Ha aynı şey GPU tarafında da geçerli olur kabul, Mali'yi daha farklı hale sokabilirler mesela). E eğer yapabiliyorlar ise önce ellerinde imkanı detayı daha ulaşılabilir kaynağı olan CPUlar için yapsınlar o zman, neredeyse sıfırdan geliştrilmesi gereken üstüne yazılım altyapısı için ilave arge gereken bi durum için değil. Broadcom bile driver geliştirmede kısmen sıktıntı yaşadığı için açık kaynakçılardan destek peşine koşuyor. Kolay iş değil GPU kısmı.
Buda başa baş performansın yorumunuza karşı gerçekler
browser.primatelabs.com/...
Birşeyi başka birşeyle karşılaştırıp % 30 farka başabaş diyemezsiniz. Bu hem matematiği inkar etmek demek hem de ahlaki değil
Kolay gelsin
kendini daha da gelistirir hemde firmaya daha olumlu geri donus olur.