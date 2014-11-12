Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung kendi yaşam takip platformunu hayata geçiriyor

4 yıl
298
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung kendi yaşam takip platformunu hayata geçiriyor

Son yıllarda giyilebilir yaşam takip cihazlarının hızla popülarite kazanması teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Bu yıl içerisinde Google Fit, Apple Health ve Microsoft Health yaşam takip platformlarının ardı ardına duyurulduğuna şahit olduk. Bu trende şimdi Samsung da katılıyor. 

Firma bugünkü geliştirici konferansında Çok Modlu Etkileşimler için Samsung Mimarisi adını verdiği ve SAMI olarak tanımladığı yaşam takip platformunu lanse etti. Samsung hali hazırda S Health uygulaması ile giyilebilir cihazları üzerinden fitness ve sağlık verilerini takip edebiliyordu. 

SAMI kullanıcıya istatistikler sunmaktan ziyade sağlık hizmetlerinin daha iyi bakım sağlayabilmesi için verileri bünyesinde toplamayı amaçlıyor. Firma bu amacı için geliştiricilere yönelik bir yazılım geliştirme kiti ve Simband adında bir yaşam takip cihazı hazırladı.

Simband giyilebilir cihazı kandaki oksijen seviyesi veya nabız gibi değerleri ölçebiliyor. Geliştiriciler yeni uygulamalarını Simband üzerinde deneyebilecek ve sonrasında tüketicilere sunabilecek. 

SAMI özelleştirilebilir bir platform olma niteliği taşıyor. Üreticiler platform ile bağlantılı olarak kendi sensörlerini veya kendi algoritmalarını geliştirebilecek ve platforma entegre edebilecek. 

Samsung hali hazırda Aetna ve Cigna gibi sigorta şirketleri ve Humana gibi sağlık bakım ağları ile ortaklığa girişmiş durumda. Ayrıca SAMI platformu ile elde edilen verilerin doktorların daha kolay inceleyebileceği bir şekle sokabilmek için sağlık araştırmaları yapan Kaiser Permanente konsorsiyumu ile de çalışmalar yapıyor. Samsung yeni platformunu mümkün olan en hızlı şekilde yaygın kullanıma sunmayı istiyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Şu anda kilo vermek için çeşitli çalışmalar yapıyorum ve nabız ölçen araca ihtiyacım var, göğüs bandı işime yaramadı, parmaktan nabız ölçen, sürekli olarak harcadığım kaloriyi gösteren araçlara ihtiyacım var, tüm özelliklerinin yanında bunu da sağlaması benim için bulunmaz nimet, sizin işinize yaramaması başkasının işine yaramadığını göstermez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Aferin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Normal insanlar icin hayatimda gordugum en gereksiz teknolojiler parmak izi nabiz olcme adim sayar kalori olcer goz takibi dokunmadan arama kabul etme vs.. tamam gelisme surecindeler ilerde ne bileyim program kalp atislarini nabzi oksijen seviyesini olcer belki bi anormallik vardir doktora git diye uyarirda bu nedirya bi gidin isinize. Yapiyosan telefon bukulsun saat kadar olsun tak cikar kullan. Onun disinda bukulen telefonu napalim kot cebine koyalim yada strest topu gibi oynayalım la suraya dunyayi yazarim yemin ediyorum somurme amaciyla cikan salak salak olaylar. Hic biri suan biseye yaramaz
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batarya zayıf 4 yıl Mianfei
Kalasso
Normal insanlar icin hayatimda gordugum en gereksiz teknolojiler parmak izi nabiz olcme adim sayar kalori olcer goz takibi dokunmadan arama kabul etme vs.. tamam gelisme surecindeler ilerde ne bileyim program kalp atislarini nabzi oksijen seviyesini olcer belki bi anormallik vardir doktora git diye uyarirda bu nedirya bi gidin isinize. Yapiyosan telefon bukulsun saat kadar olsun tak cikar kullan. Onun disinda bukulen telefonu napalim kot cebine koyalim yada strest topu gibi oynayalım la suraya dunyayi yazarim yemin ediyorum somurme amaciyla cikan salak salak olaylar. Hic biri suan biseye yaramaz

Neden teknolojiyi takip etmek yerine onu ilerletenlere hakaret ediyorsunuz?

Bu tarz ürünleri sanırım isteğe bağlı satıyorlar. Zorla kimseye vermiyorlar diye biliyorum. Bu hiddet neden?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl Mianfei
Kalasso
Normal insanlar icin hayatimda gordugum en gereksiz teknolojiler parmak izi nabiz olcme adim sayar kalori olcer goz takibi dokunmadan arama kabul etme vs.. tamam gelisme surecindeler ilerde ne bileyim program kalp atislarini nabzi oksijen seviyesini olcer belki bi anormallik vardir doktora git diye uyarirda bu nedirya bi gidin isinize. Yapiyosan telefon bukulsun saat kadar olsun tak cikar kullan. Onun disinda bukulen telefonu napalim kot cebine koyalim yada strest topu gibi oynayalım la suraya dunyayi yazarim yemin ediyorum somurme amaciyla cikan salak salak olaylar. Hic biri suan biseye yaramaz

E alma olsun bitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: Turkcell Teknoloji Zirvesi 2014 gerçekleşti 4 yıl Nokia JBL PLAYUP Test Masamızda 4 yıl DH Özel Röportaj: Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: Kaspersky Labs, yeni nesil internet güvenliği programını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim