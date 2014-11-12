Samsung kendi yaşam takip platformunu hayata geçiriyor





Son yıllarda giyilebilir yaşam takip cihazlarının hızla popülarite kazanması teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Bu yıl içerisinde Google Fit, Apple Health ve Microsoft Health yaşam takip platformlarının ardı ardına duyurulduğuna şahit olduk. Bu trende şimdi Samsung da katılıyor.





Firma bugünkü geliştirici konferansında Çok Modlu Etkileşimler için Samsung Mimarisi adını verdiği ve SAMI olarak tanımladığı yaşam takip platformunu lanse etti. Samsung hali hazırda S Health uygulaması ile giyilebilir cihazları üzerinden fitness ve sağlık verilerini takip edebiliyordu.





SAMI kullanıcıya istatistikler sunmaktan ziyade sağlık hizmetlerinin daha iyi bakım sağlayabilmesi için verileri bünyesinde toplamayı amaçlıyor. Firma bu amacı için geliştiricilere yönelik bir yazılım geliştirme kiti ve Simband adında bir yaşam takip cihazı hazırladı.





Simband giyilebilir cihazı kandaki oksijen seviyesi veya nabız gibi değerleri ölçebiliyor. Geliştiriciler yeni uygulamalarını Simband üzerinde deneyebilecek ve sonrasında tüketicilere sunabilecek.





SAMI özelleştirilebilir bir platform olma niteliği taşıyor. Üreticiler platform ile bağlantılı olarak kendi sensörlerini veya kendi algoritmalarını geliştirebilecek ve platforma entegre edebilecek.





Samsung hali hazırda Aetna ve Cigna gibi sigorta şirketleri ve Humana gibi sağlık bakım ağları ile ortaklığa girişmiş durumda. Ayrıca SAMI platformu ile elde edilen verilerin doktorların daha kolay inceleyebileceği bir şekle sokabilmek için sağlık araştırmaları yapan Kaiser Permanente konsorsiyumu ile de çalışmalar yapıyor. Samsung yeni platformunu mümkün olan en hızlı şekilde yaygın kullanıma sunmayı istiyor.