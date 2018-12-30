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Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre Samsung, Blockchain ve kripto para ile ilgili yazılımlar için ticari marka başvurusunda bulundu.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, Birleşik Krallık'ta kripto para cüzdanı için bir marka arıyor.
Samsung, gelişmeler eşliğinde yapılacak olan uygulama hakkında “Kripto para cüzdanı olarak kullanılması için bilgisayar yazılımı, Blockchain teknolojisi ile kripto para transferi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bilgisayar yazılımı, akıllı telefonlar için kullanılan uygulama yazılımı, yani kullanıcıların Blockchain teknolojisine dayalı kripto para birimlerini aktarmalarını ve 3. kişilerin uygulama yazılımı üzerinden ödeme yapmalarını sağlayan bir yazılım” olarak bahsediyor.
Samsung, 10 Aralık'ta Blockchain ve kripto para ile ilgili yazılımlar için üç Avrupa Birliği ticari marka başvurusunda bulundu.
Akıllı telefon üreticisi HTC, Bitcoin ve Ethereum ağları da dahil olmak üzere birden fazla blokaj desteğine sahip “ilk blok zinciri telefonu” olan HTC Exodus 1 telefonu çıkaracağını duyurmuştu. Samsung, şu anlık bir "Blockchain telefonu" üretmeyi düşünmüyor fakat yapılan haberlere göre; Blockchain teknolojisini mevcut serilere entegre etmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz aylarda, Samsung’un üretim kanadı Samsung Foundry, 7-nanometrelik Low Power Plus (7LPP) işlem düğümünün üretim sürecini başlatmış ve enerji tüketimini yüzde 50'ye kadar azaltabilmişti. Söz konusu çip, Samsung'un donanımını kullanan kripto para madencileri için oldukça ümit verici. 

https://cointelegraph.com/news/samsung-seeks-uk-trademark-for-cryptocurrency-wallet Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 4 ay
Buradaki fakir ama gururlu kripto para düşmanları kardeşlerim için bir marka vereyim.
Samsung, "Çiftlik Bank" markasını kullanabilir. Tabi isim hakkı alınmamış ise.
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