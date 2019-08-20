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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, masanızda yer açan 32 inçlik yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Almanya'da düzenlenen Gamescom 2019 etkinliğinde yeni oyuncu monitörünü tanıttı. İşte şirketin Space Gaming Monitor serisine dahil olan son modeli.
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Monitör
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dev oyun monitörlerinin en büyük problemi masanızın üstünde çok yer kaplamalarıdır. Başta hoparlör olmak üzere diğer çevre birimlerine yer bırakmayan bu monitörlere bir alternatif üreten Samsung, yeni modeli ile PC kullanıcılarına yer tasarrufu sağlıyor.

Dar çalışma alanına son verecek

Samsung'un Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni oyuncu monitörü Space Gaming Monitor (SR75Q) 32 inçlik ekranı ve yüksek çözünürlük sunan özellikleriyle masaüstünde minimum yer kaplamak üzere tasarlanmış bir model. Monitör 144Hz yenileme hızı, AMD FreeSync desteği ve 2.560 x 1.440 çözünürlük sunuyor.
Kablolarını kolay bir şekilde gizleyip, ister masanızın üzerine koyabileceğiniz, isterseniz de duvara yaslayarak alandan tasarruf edebileceğiniz bu monitörün fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın 500 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2019/08/20/samsung-space-gaming-monitor/ Yorum Yaz
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burakdc 5 dk.
55 inch tvde oyun oyananmaz diyenleriniz olabilir asus samsung nvidia ortaklıgı ıle 65 inch gamıng monıtorler uzerıne calısıyorlar bılgınız olsun dolayısı ıle ılgılı teknolojılerı destekleyen 55 ınch ıle bal gıbı oyun oynanır oynanamaz diyen bal gıbıde oyun oynamayı beceremeyen tiplerdir kulakasmayın. Ben nice hardcore gamerlar bılırım oyunu hard modunda bıtırıp easy de oynayan benımle dalga gecen ama aım asıstı kapattıktan sonra easy de level bıle gecemeyen.
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burakdc 11 dk.
Hard core gamer degilseniz monitore para vermeyin gidin samsung 4k tv alın 43 ru 7400 un fiyatı piyasada 3500-3800 arası degısıyor hem panel daha kalıtelı hem renkler daha canlı hem yenı teknolojılerın tumunu desteklıyor ustune freesync de desteklıyor hem cozunurluk daha ıyı hemde tv fonksıyonuda aradan cıkıyor cok ozel bır amacınız yoksa bu saatten sonra monıtore para yatırmak cope para gommekle es deger bunu yazan ben yaklasık 8 senedir monıtor yerıne tv kullnıyorum sadece ofıs sartlarında is yerinde mecbur oldugum ıcın monıtor kullanıyorum. Yazık gunah para kaloya kazanılmıyor fırmalar ellerındekı cop nıtelıgındekı panellere RGB vs garıp kullanılmayacak ozellıkler katıp son kullnıcıya satıyorlar hele bıraz paraya kıyıp 55 ını alırsanız panel hızıda native 120 hz oluyor piaysada 75 yada 100hz olarak satılan bır cok gamıng sınıfı monıtorun onune bıle gecıyor.
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*GameOver* 17 dk.
boynu bükülmüş deve gibi duruyor
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Güney Mestan 47 dk.
Samsung her yerden oyuna devam ediyo
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Anonim1995 1 sa.
Dün bi tane phlips 24 inç ekran aldım sanki televizyonda oyun oynuyormuş hissine kapıldım 32 inçi düşünmek bile istemiyorum
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Haplo 1 sa.
O 500 dolar bizde 5000 tl olur.
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