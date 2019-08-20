Samsung, masanızda yer açan 32 inçlik yeni oyuncu monitörünü tanıttı

Teknoloji Editörü
Dev oyun monitörlerinin en büyük problemi masanızın üstünde çok yer kaplamalarıdır. Başta hoparlör olmak üzere diğer çevre birimlerine yer bırakmayan bu monitörlere bir alternatif üreten Samsung, yeni modeli ile PC kullanıcılarına yer tasarrufu sağlıyor.
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Dar çalışma alanına son verecek
Samsung'un Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni oyuncu monitörü Space Gaming Monitor (SR75Q) 32 inçlik ekranı ve yüksek çözünürlük sunan özellikleriyle masaüstünde minimum yer kaplamak üzere tasarlanmış bir model. Monitör 144Hz yenileme hızı, AMD FreeSync desteği ve 2.560 x 1.440 çözünürlük sunuyor.Kablolarını kolay bir şekilde gizleyip, ister masanızın üzerine koyabileceğiniz, isterseniz de duvara yaslayarak alandan tasarruf edebileceğiniz bu monitörün fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın 500 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2019/08/20/samsung-space-gaming-monitor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle