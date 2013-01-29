Samsung, medikal görüntüleme firması NeuroLogica'yı satın aldı





Tüketici elektroniği ve yarıiletken pazarında lider firmalardan olmasının yanısıra, medikal görüntüleme cihazları pazarında da liderlik hesapları yapan Samsung, ABD kaynaklı NeuroLogica adlı bir medikal görüntüleme firmasını satın aldığını duyurdu.





NeuroLogica firması taşınabilir tomografi tarayıcıları üretiyor ve BodyTom ve CereTom adlı iki popüler ürüne sahip. Satın alma ile ilgili detaylar açıklanmadı.





Samsung son dönemlerde medikal cihaz pazarı ile oldukça ilgili ve ve 2020 yılında dünyanın lider medikal ekipman firması olmayı planlıyor. Firmanın patronu tarafından kısa süre önce vurgulanan farklı faaliyet alanlarında da başarı aramanın en büyük faktörlerinden birisi olarak medikal teknoloji alanı görülüyor. Samsung bu yol haritasını 2010 yılında kabul etmişti.





Firma geçen yıl da Samsung Amerika bünyesinde Sağlık ve Medikal Ekipman bölümünü kurmuş ve 2010 yılında satın aldığı ultrason cihazı üreticisi Medison firmasının çalışanlarını buraya transfer etmişti.

http://techcrunch.com/2013/01/28/samsung-buys-medical-imaging-company-neurologica/