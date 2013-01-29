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Samsung, medikal görüntüleme firması NeuroLogica'yı satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, medikal görüntüleme firması NeuroLogica'yı satın aldı

Tüketici elektroniği ve yarıiletken pazarında lider firmalardan olmasının yanısıra, medikal görüntüleme cihazları pazarında da liderlik hesapları yapan Samsung, ABD kaynaklı NeuroLogica adlı bir medikal görüntüleme firmasını satın aldığını duyurdu. 

NeuroLogica firması taşınabilir tomografi tarayıcıları üretiyor ve BodyTom ve CereTom adlı iki popüler ürüne sahip. Satın alma ile ilgili detaylar açıklanmadı. 

Samsung son dönemlerde medikal cihaz pazarı ile oldukça ilgili ve ve 2020 yılında dünyanın lider medikal ekipman firması olmayı planlıyor. Firmanın patronu tarafından kısa süre önce vurgulanan farklı faaliyet alanlarında da başarı aramanın en büyük faktörlerinden birisi olarak medikal teknoloji alanı görülüyor. Samsung bu yol haritasını 2010 yılında kabul etmişti. 

Firma geçen yıl da Samsung Amerika bünyesinde Sağlık ve Medikal Ekipman bölümünü kurmuş ve 2010 yılında satın aldığı ultrason cihazı üreticisi Medison firmasının çalışanlarını buraya transfer etmişti.  

http://techcrunch.com/2013/01/28/samsung-buys-medical-imaging-company-neurologica/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matraxzalim 6 yıl
belki farkında değilsiniz ama bu işte ,telefon satışından daha çok kar edilir.100bin telefon satacağına bir makine satışıyla o parayı kazanır.önü açık bi yere yatırım yapıyo.tebrikler samsung
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KANUNI61 6 yıl
KANUNI61
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darknesss45 6 yıl
-gömlek güzelmiş markası ne
-samsung
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Yok soyle bir markamiz. Anca kocu sabancisi yurt dışindan alıp sonuna sa vs. Ekleyip satsinlar malları. Samsung lg pantech hyundai kia posco gibi kore sirketlerinin dondurdugu parayı ülke olarak hayal bile etmemiz zor. Durmak yok uretmeyip tuketime devam.
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AnGets 6 yıl
Tüm bu gelişmelerden anladığım, Samsung Dünya'yı şekillendirmek ve yönetmek istiyor..!
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12 Angry Men 6 yıl
Bir tanede tasarım mühendisi alsan ya. Şu rezil tasarımlardan kurtulsak yav
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Samsung Life Insurance şu anda dünyanın ilk 10 büyük şirketinden biri bu sektörde.Liderliğe gelmeleri şaşırtıcı olmaz.

samsunglife.com/...

Buradan inceleyebilirsiniz.
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