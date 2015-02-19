Samsung mobil ödeme platformu LoopPay'i satın alıyor

1 Mart tarihinde Galaxy S6 amiral gemi modelinin yanısıra Samsung Pay adında yeni bir temassız ödeme sistemi tanıtması ihtimal dahilinde olan Samsung, bu ihtimalleri güçlendirecek hamleler yapıyor.
Gelen bilgilere göre Samsung, mobil ödeme konusunda lider firmalardan LooopPay'i satın almak üzere. Daha önce Samsung Pay için firmanın LoopPay ile işbirliği yapacağı gündeme gelmişti. Anlaşılan Samsung firmayı kökten satın almayı tercih etti.
LoopPay temassız ödeme sistemi ABD'deki mağazaların yaklaşık yüzde 90'ında kullanılan bir sistem. Farklı olarak bu sistemde kılıf veya anahtarlık kullanılıyor ve eşyalar bir kredi kartı gibi kendisini POS cihazına tanıtarak alışveriş yapılmasını sağlıyor. LoopPay bu sistemi akıllı telefonlara entegre etmek için çalışıyordu.
Samsung bu satın alma ile temassız ödeme sektörüne hızlı bir giriş yapabilir ve kısa sürede Apple Pay ile farkı kapatabilir. Samsung'un teknolojiyi kılıf olarak değil Galaxy S6 modelinin içerisine entegre ettiği düşünülüyor.
Samsung'un diğer bir avantajı da sistem beğenildiği takdirde diğer akıllı telefon üreticilerine de lisanslanabilecek olması. Bu sayede hem lisans bedeli alacak hem de sistemi daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak.
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Chazlarda kullanılan teknolojilerin kopyalanması, taklit edilmesi, ilham alınması vs. başka bir konu Kişisel bilgi ve veri güvenliği bambaşka bir konu.
Kişisel bilgi güvenliğini tartışmaya başlarsak olay "The Fappening" skandalına kadar gider. Akıllı telefon kullanmaya başladığın an zaten şeytan ile sözleşme imzalamış durumdasın. Google, Microsoft, Apple, RIM (Blackberry) vs. hangi firmanın sistemini kullanırsan kullan insiyatifin onların elinde olduğu ve servislerini kullandığın anda oltalarına takıldığın gerçeğini değiştiremezsin. Sadece sana söylenilen kadarını bilebilirsin.
Apple'ın verileri alıp işlemediğini nereden biliyorsun kaynak kodlarını mı inceledin IOS'un.
2016 yılında bir kısmının size sunulması muhtemel severek kullanacağınız bazı yenlikler.
1-Kablosuz şarj edilebilen iPhone.
2-Suya ve toza dayanıklı iPhone.
3-Telefonunuzla evinizdeki tüm uzaktan kumandalı cihazları (akıllı olsun yada olmasın) kontrol edebilme.
4-Telefonunuza birden fazla kullanıcı profili ekleyebilme.
5-Seçilebilir varsayılan uygulamalar.
6-Aynı ekranda birden fazla uygulama çalıştırabilme.
7-Web tarayıcısı üzerinden uygulama yükleyebilme.
8-Sanal butonlar :P
store.donanimhaber.com/...
Cep telefonlarında parmak izi ile güvenlik fikrini yaygın olarak hayata geçiren ilk cihaz benimde bir zamanlar severek kullandığım Motorola Atrix 4G (2011'de) cihazı idi.
Cep telefonları ile mobil ödeme 2011 yılından bu yana Google Wallet ile yapılabilmektedir. O tarihten bu yana Samsung dahil birçok üreticinin NFC destekli cihazları ile MasterCard PayPass hizmeti veren 300.000'den fazla noktada çalışmaktadır.
tr.wikipedia.org/...
işte rekabet