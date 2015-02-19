Samsung mobil ödeme platformu LoopPay'i satın alıyor





1 Mart tarihinde Galaxy S6 amiral gemi modelinin yanısıra Samsung Pay adında yeni bir temassız ödeme sistemi tanıtması ihtimal dahilinde olan Samsung, bu ihtimalleri güçlendirecek hamleler yapıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, mobil ödeme konusunda lider firmalardan LooopPay'i satın almak üzere. Daha önce Samsung Pay için firmanın LoopPay ile işbirliği yapacağı gündeme gelmişti. Anlaşılan Samsung firmayı kökten satın almayı tercih etti.

LoopPay temassız ödeme sistemi ABD'deki mağazaların yaklaşık yüzde 90'ında kullanılan bir sistem. Farklı olarak bu sistemde kılıf veya anahtarlık kullanılıyor ve eşyalar bir kredi kartı gibi kendisini POS cihazına tanıtarak alışveriş yapılmasını sağlıyor. LoopPay bu sistemi akıllı telefonlara entegre etmek için çalışıyordu.

Samsung bu satın alma ile temassız ödeme sektörüne hızlı bir giriş yapabilir ve kısa sürede Apple Pay ile farkı kapatabilir. Samsung'un teknolojiyi kılıf olarak değil Galaxy S6 modelinin içerisine entegre ettiği düşünülüyor.

Samsung'un diğer bir avantajı da sistem beğenildiği takdirde diğer akıllı telefon üreticilerine de lisanslanabilecek olması. Bu sayede hem lisans bedeli alacak hem de sistemi daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak.