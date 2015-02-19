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Samsung mobil ödeme platformu LoopPay'i satın alıyor

4 yıl
1,5b
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15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung mobil ödeme platformu LoopPay'i satın alıyor

1 Mart tarihinde Galaxy S6 amiral gemi modelinin yanısıra Samsung Pay adında yeni bir temassız ödeme sistemi tanıtması ihtimal dahilinde olan Samsung, bu ihtimalleri güçlendirecek hamleler yapıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, mobil ödeme konusunda lider firmalardan LooopPay'i satın almak üzere. Daha önce Samsung Pay için firmanın LoopPay ile işbirliği yapacağı gündeme gelmişti. Anlaşılan Samsung firmayı kökten satın almayı tercih etti.

LoopPay temassız ödeme sistemi ABD'deki mağazaların yaklaşık yüzde 90'ında kullanılan bir sistem. Farklı olarak bu sistemde kılıf veya anahtarlık kullanılıyor ve eşyalar bir kredi kartı gibi kendisini POS cihazına tanıtarak alışveriş yapılmasını sağlıyor. LoopPay bu sistemi akıllı telefonlara entegre etmek için çalışıyordu.

Samsung bu satın alma ile temassız ödeme sektörüne hızlı bir giriş yapabilir ve kısa sürede Apple Pay ile farkı kapatabilir. Samsung'un teknolojiyi kılıf olarak değil Galaxy S6 modelinin içerisine entegre ettiği düşünülüyor.

Samsung'un diğer bir avantajı da sistem beğenildiği takdirde diğer akıllı telefon üreticilerine de lisanslanabilecek olması. Bu sayede hem lisans bedeli alacak hem de sistemi daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak.


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doctor_bey 4 yıl
Bu rekabet komik yerlere gitmeye başladı hadi hayırlısı
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joe_santana 4 yıl
apple fanlarını anlamıyorum. bizim telefondaki bir Özellik başka hiç bir tel. de olmasın istiyorlar. bu kadar benciller.
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celaldk 4 yıl
Kaç yıldır laptoplarda olan dandirik parmak izi okuyucusunu koymuşlardı onlar. TouchID ile bir nasıl tutarsın ?
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idris 4 yıl
Sakin ol şampiyon.

Chazlarda kullanılan teknolojilerin kopyalanması, taklit edilmesi, ilham alınması vs. başka bir konu Kişisel bilgi ve veri güvenliği bambaşka bir konu.
Kişisel bilgi güvenliğini tartışmaya başlarsak olay "The Fappening" skandalına kadar gider. Akıllı telefon kullanmaya başladığın an zaten şeytan ile sözleşme imzalamış durumdasın. Google, Microsoft, Apple, RIM (Blackberry) vs. hangi firmanın sistemini kullanırsan kullan insiyatifin onların elinde olduğu ve servislerini kullandığın anda oltalarına takıldığın gerçeğini değiştiremezsin. Sadece sana söylenilen kadarını bilebilirsin.

Apple'ın verileri alıp işlemediğini nereden biliyorsun kaynak kodlarını mı inceledin IOS'un.
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idris 4 yıl
Sevgili iPhone kullanıcıları.
2016 yılında bir kısmının size sunulması muhtemel severek kullanacağınız bazı yenlikler.

1-Kablosuz şarj edilebilen iPhone.
2-Suya ve toza dayanıklı iPhone.
3-Telefonunuzla evinizdeki tüm uzaktan kumandalı cihazları (akıllı olsun yada olmasın) kontrol edebilme.
4-Telefonunuza birden fazla kullanıcı profili ekleyebilme.
5-Seçilebilir varsayılan uygulamalar.
6-Aynı ekranda birden fazla uygulama çalıştırabilme.
7-Web tarayıcısı üzerinden uygulama yükleyebilme.
8-Sanal butonlar :P

store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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idris 4 yıl
Amerika kıtasını Steve Jobs'un keşfettiğini sananlar için ikinci ek bilgi;
Cep telefonlarında parmak izi ile güvenlik fikrini yaygın olarak hayata geçiren ilk cihaz benimde bir zamanlar severek kullandığım Motorola Atrix 4G (2011'de) cihazı idi.
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idris 4 yıl
Amerika kıtasını Steve Jobs'un keşfettiğini sananlar için ek bilgi;
Cep telefonları ile mobil ödeme 2011 yılından bu yana Google Wallet ile yapılabilmektedir. O tarihten bu yana Samsung dahil birçok üreticinin NFC destekli cihazları ile MasterCard PayPass hizmeti veren 300.000'den fazla noktada çalışmaktadır.
tr.wikipedia.org/...
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celaldk 4 yıl idris
Google'ın nerden para kazandığını biliyorsundur umarım . Adamlar hayrına yapmıyor bu işleri . Senin bilgilerini alıp 3. firmalara satıyorlar nerden ne yediğini nerde ne içtiğini vs.. wallet.google.com/... al kendin oku google'ın sitesinden . Apple Pay'de ise direk bankanla muhatapsın. Apple herhangi bir bilgini almıyor. Almasına da gerek yok adamlar google gibi kişisel veri satarak para kazanmıyor .
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darkdiva 4 yıl
Apple vr için üretim kararı alınca da aynı yorumları yapıyor musunuz?
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apokhan 4 yıl
Ergen ios fanlari
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Apple şirketi kapatsa samsungta kapatacak ahahaha :D
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1BilimAdamı 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Apple şirketi kapatsa samsungta kapatacak ??????


işte rekabet
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Masquerade89 4 yıl
Samsung apple google tekel olma yolundalar
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