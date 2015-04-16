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Samsung özel bir ekiple Apple cihazlarına ekran tasarlayacak

4 yıl
3,1b
1
39
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung özel bir ekiple Apple cihazlarına ekran tasarlayacak

Yıllarca süren patent davaları nedeniyle aralarına kara kedinin girdiği Apple ve Samsung, bir dönem tedarik konusunda tamamen kopma noktasına gelmişti. Ancak bugün Apple giderek Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi haline geliyor. 

Samsung'un Ar-Ge konusuna yaptığı önemli yatırımlar sayesinde ekran, batarya, yongaseti, NAND bellek gibi konularda büyük aşama kaydetti. Sadece teknoloji geliştirmenin haricinde üçüncü taraf firmalara verilen yonga döküm hizmeti de oldukça gelişti. Bu bakımdan müşteri sayısında da artış oldu.

Sektörden gelen bilgilere göre Apple cihazlarının ekran tasarımını yapmak üzere Samsung bünyesinde 200 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekip sadece Apple için ekran tasarımı yapacak ve kendi firması da dahil hiç kimseyle konu hakkında konuşmayacak. 

Hatırlanacağı üzere Apple özellikle Samsung ekran bölümündeki bazı çalışanların ilk Retina iPad bilgilerini sızdırdığını iddia etmiş ve bu nedenle Samsung bazı bölümlerinin yapılanmasında değişikliğe gitmişti. Anlaşılan Apple bu kez işi sıkı tutuyor. 

Ekibin hangi Apple cihazlarına tasarım yapacağı bilinmiyor ancak iPad ve MacBook ürünlerine hali hazırda ekran tedarik ettiği için yine bu ürünlerin anlaşma kapsamında olduğu tahmin ediliyor. 

Bu yeni anlaşmanın Samsung ile Apple arasındaki ilişkiyi güçlendireceği belirtiliyor. Ayrıca Apple anlaşma sonrasında Samsung'un yine en büyük bileşen müşterisi haline gelecek. Bu da geçmiş birkaç yıldaki sürtüşmenin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-creates-special-team-to-design-displays-for-Apple-devices_id68275 Yorum Yaz
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darkaura 4 yıl en beğenilen
MyWorldLife
iki firma kardes kardes gecinirken paralari gotururken biz niye birbirimizi yiyoruz ? isteyen istedigini kullanir kime ne ?

bens soyliyim, turkiyede kac kisi bir sanat alaniyla, ciddi bir sporla yada bilim ilim irfanla mesgul. insanlarin kendini gosterip ispatliyacaklari bir aktiviteleri yok. lakin insan rekabetci bir turdur bir sekilde cevresindelerin onune gecmek, ustunluk kurmak ister. bu icgudu bu saydiklarimla gerceklesmediginden geriye sahip oldugu nesneler kaliyor. marka fanatizmide burdan besleniyor. kendi degerini sahip olduklariyla, markalariyla artirma gayretine giriyor. bu sebeble sahip oldugu kullandigi urunleri kendi kimligi, milliyeti gibi benimseyip bu kadar atesli savunuyorlar.
MyWorldLifeiki firma kardes kardes gecinirken paralari gotururken biz niye birbirimizi yiyoruz ? isteyen istedigini kullanir kime ne ?
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Virinom 4 yıl
"Apple giderek Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi haline geliyor."
Forumda durmadan tartışılan kim daha büyük sorusunun cevabı aslında bu cümlede.
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Batuist 4 yıl
Esas konuyu gözden kaçırmışsınız..
Apple amoled ekranlara mı dönüyor? Bence 577ppi'lık bir ekran iphone'a çok yakışırdı. Adamlarda yeni S6yı görünce eminim bizde de böyle ekran olsun dediler ve samsungun kapısını çaldılar. 2010 yılında çıkan iphone 4 dönemine göre süper bir görüntü kalitesi sunarken şimdi 326ppi ekran çözünürlüğü artık orta seviye telefonlarda kaldı. iphone6da da hala 326ppi'lık ekran kullanıylıyor. Apple bu konuda yerinde sayarken samsung çıtayı epey yükseltti ve şu an 577ppi gibi yüksek bir değerle en iyi görüntü sunan telefonu üretti. Apple'da "en iyici" olduğu için buna daha fazla seyirci kalamadı sanırım. iphone 6s değilde 7 sürümünde daha yüksek ppi değerine sahip bir telefon bizleri bekliyor olacak. ve amoled olma şansı da var.. eskiden amoledin çok fazla dezavantajı vardı mesela yüksek ppi değerlerine ulaşmakta sıkıntı vardı parlaklık konusu yine sıkıntılıydı ama şimdi tüm bu sorunlar giderildi ve artık amoled kullanmamak için bir neden kalmadı. Hatta en iyi görüntü şu an için S6da.. Ben iphone'da da amoled kullanılsın isterim. umarım kullanılır.
Ha bu arada bırakın şu sidik yarışını haber içeriğine adam gibi yorum yazıyorsanız yazın. yok samsunga geldi yok beğendim yok beğenmedim yok o daha büyük.. bırakın ya burası teknoloji sitesi ekonomi değil. donanıma yorum yazın ne getirir ne götürür onu düşünün. Fikir sunun.. çocuk çocuk mesajları bırakın ..
Esas konuyu gözden kaçırmışsınız..Apple amoled ekranlara mı dönüyor? Bence 577ppi'lık bir ekran iphone'a çok yakışırdı. Adamlarda yeni S6yı görünce eminim ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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BekirTemel 4 yıl
Apple hoş bir tabir değil ama tam olarak son zamanlarda yaptıklarıyla tükürdüğünü yalıyor.
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JoeyBane 4 yıl
Immm retiled
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mu5tafa 4 yıl
Apple bile kabul etmiş amoled in üstünlüğünü. Sipariş veriyor ama apple fanboyları kabul etmiyor hala..
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Umutcan 4 yıl
Millet hala "ips amoledden daha iyi" zamanında kalmış, biraz mantıklı düşünün teknoloji sürekli gelişiyor ve dinamik. S5 ve S6'nın amoled ekranları ile birlikte amoledler kesin zafer elde etti.
Bu dediğimiz ips tartışması ta S2-S3 zamanında kaldı. Amoled'in verdiği siyahları, beyazları ve renkleri verebilen bir ekran yok şu anda. Eskiden penta pixeller görünüyor diye eleştiriliyordu,
e adamlar 570 küsür ppi elde etmiş yani durmayıp eksiklerini sürekli gidermişler. Geçenlerde Displaymate (profesyonel olarak kalibrasyon ve renk gamutu incelemesi yapıyorlar) s6'nın ekranını şimdiye kadar
gördükleri en iyi telefon ekranı olarak seçtiler. Fanboy olmamak lazım hiçbir konuda ve teknolojinin değişimini kabul etmek lazım...

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RaDReS 4 yıl
Benim bir arkadaşım iphone 4 ünü överken bak ben tek elle kullanabiliyorum senin telefonunda bu imkansız (note2) demişti bende tek elle kullanmıştım (ellerim biraz büyüktür)
şimdi kendisi iphone 6+ kullanıyor ip4 ü bile tek elle zor kullanan adam onunla ne yapıyor merak ediyorum valla :D
şimdide aynı mantıkla amoled i kötülüyorlar çıksın onuda övmeye başlarlar merak etmeyin :D
Apple kullanıyorsa en iyisidir :D Kullanmıyorsa en kötüsü bu kadar basit... tartışmayın artık komik oluyorsunuz(!) :D
Ayrıca ben amoletten ziyade s-pva da gelişme bekliyorum. bu çalışmadan renk kalibrasyonu daha iyi monütörler çıkabilir bence... yıllardır siyah gösteremeyen yavaş ips panellerden kurtuluruz böylece...
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m@trix 4 yıl
Abi iyi hoş veriler paylaşıyorsunuz ama ilk arkadaşın dediğini hiç bir paylaştığınız grafik değiştirmiyor.. Note 4 ilk çıktığında da böyle grafikler veriler çıkmıştı "dünyanın en iyi ekranı" diye ama kullanıcı deneyiminde hiç te öyle olmadığı anlaşıldı. Ekran net bir şekilde saf beyaz gösteremiyordu hangi modda hangi parlaklıkta olursa olsun... Sarımtrak krem bir renk sunabiliyordu anca ve bu ciddi manada rahatsız edici bir durum. note 4 ekranında durum buyken inanın hiç bir grafik kimsenin umrumda değil.!
Armin van Buuren*
Sunstorms
darkdiva
enver328 Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.
Bir teknoloji markete girip S6nın ekranına baksaydınız keşke, böyle komik bir yorum yapmamış olurdunuz.
Arkadaş son derece haklı malesef samsung bu hastalığı yenememiş beyazlar halen krem tonlarında ve son kademede dahi parlaklık düşük(tüm modlar denenmiştir) ancak güneş ışığı altında okunabilirlik ne durumda onu bilemiyorum istiklal samsung ve demirören mediamarkt ta incelediğim cihazlar için konuşuyorum.
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Aleksandar Kolarov 4 yıl
Günümüzde Renault'un bile Mercedes'e motor yaptığını düşünürsek, Samsung'ta gayet Apple için birşeyler yapabilir. Bunun nesini garip yada imkansız buluyorsunuz?
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abrenax 4 yıl m@trix
m@trix
Abi iyi hoş veriler paylaşıyorsunuz ama ilk arkadaşın dediğini hiç bir paylaştığınız grafik değiştirmiyor.. Note 4 ilk çıktığında da böyle grafikler veriler çıkmıştı "dünyanın en iyi ekranı" diye ama kullanıcı deneyiminde hiç te öyle olmadığı anlaşıldı. Ekran net bir şekilde saf beyaz gösteremiyordu hangi modda hangi parlaklıkta olursa olsun... Sarımtrak krem bir renk sunabiliyordu anca ve bu ciddi manada rahatsız edici bir durum. note 4 ekranında durum buyken inanın hiç bir grafik kimsenin umrumda değil.!
Armin van Buuren*
Orijinalden alıntı: Sunstorms
Orijinalden alıntı: darkdiva
Orijinalden alıntı: enver328 Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.
Bir teknoloji markete girip S6nın ekranına baksaydınız keşke, böyle komik bir yorum yapmamış olurdunuz.
Arkadaş son derece haklı malesef samsung bu hastalığı yenememiş beyazlar halen krem tonlarında ve son kademede dahi parlaklık düşük(tüm modlar denenmiştir) ancak güneş ışığı altında okunabilirlik ne durumda onu bilemiyorum istiklal samsung ve demirören mediamarkt ta incelediğim cihazlar için konuşuyorum.
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Ben bu testi nasıl yaptıklarını merak ediyorum. Ya cihaz doğru ölçüyor biz yanlış görüyoruz renkleri, ya samsung test için özel ekranlı telefon gönderiyor ya da böyle sonuç çıkarmak için para alıyorlar.

Evet note 4 en iyi ekran seçildi ama ekranda beyaz diye bir renk yok ve 40 tane yan yana koysan her birinin tonu parlaklığı, kontrastı farklı çıkar. Üstelik güneşte de iyi gösteriyor söylentisi bile yalan. İphone 5 orta parlaklıkta güneşte kayıpsız görüntü verirken ben Max parlaklıkta görüntü alamıyorum.
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The Balance 4 yıl
Batuist
Esas konuyu gözden kaçırmışsınız.. Apple amoled ekranlara mı dönüyor? Bence 577ppilık bir ekran iphonea çok yakışırdı. Adamlarda yeni S6yı görünce eminim bizde de böyle ekran olsun dediler ve samsungun kapısını çaldılar. 2010 yılında çıkan iphone 4 dönemine göre süper bir görüntü kalitesi sunarken şimdi 326ppi ekran çözünürlüğü artık orta seviye telefonlarda kaldı. iphone6da da hala 326ppilık ekran kullanıylıyor. Apple bu konuda yerinde sayarken samsung çıtayı epey yükseltti ve şu an 577ppi gibi yüksek bir değerle en iyi görüntü sunan telefonu üretti. Appleda en iyici olduğu için buna daha fazla seyirci kalamadı sanırım. iphone 6s değilde 7 sürümünde daha yüksek ppi değerine sahip bir telefon bizleri bekliyor olacak. ve amoled olma şansı da var.. eskiden amoledin çok fazla dezavantajı vardı mesela yüksek ppi değerlerine ulaşmakta sıkıntı vardı parlaklık konusu yine sıkıntılıydı ama şimdi tüm bu sorunlar giderildi ve artık amoled kullanmamak için bir neden kalmadı. Hatta en iyi görüntü şu an için S6da.. Ben iphoneda da amoled kullanılsın isterim. umarım kullanılır.Ha bu arada bırakın şu sidik yarışını haber içeriğine adam gibi yorum yazıyorsanız yazın. yok samsunga geldi yok beğendim yok beğenmedim yok o daha büyük.. bırakın ya burası teknoloji sitesi ekonomi değil. donanıma yorum yazın ne getirir ne götürür onu düşünün. Fikir sunun.. çocuk çocuk mesajları bırakın ..

Hocam 6S alasım vardı,1 sene daha mı beklemek zorundayım şimdi
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darkdiva 4 yıl
enver328
Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.

Bir teknoloji markete girip S6'nın ekranına baksaydınız keşke, böyle komik bir yorum yapmamış olurdunuz.
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Sunstorms 4 yıl darkdiva
darkdiva

enver328

Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.


Bir teknoloji markete girip S6'nın ekranına baksaydınız keşke, böyle komik bir yorum yapmamış olurdunuz.

Arkadaş son derece haklı malesef samsung bu hastalığı yenememiş beyazlar halen krem tonlarında ve son kademede dahi parlaklık düşük(tüm modlar denenmiştir) ancak güneş ışığı altında okunabilirlik ne durumda onu bilemiyorum istiklal samsung ve demirören mediamarkt ta incelediğim cihazlar için konuşuyorum.
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Mr. Jingles 4 yıl
Samsung şu Ar-Ge yatırımlarını biraz da yazılıma yapsa keşke. Tizen'i bir türlü adamakıllı seviyeye getiremediler.
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grafiker 4 yıl
apple curved geliyor :)
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abrenax 4 yıl
Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.
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Armin van Buuren* 4 yıl abrenax
enver328
Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.

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mu5tafa 4 yıl abrenax
enver328

Samsungun beyazda sapsarı görüntü veren, açıyı değiştikçe renk tonunu değiştiren, güneşte maksimum parlaklıkta bile neredeyse hiç görüntü veremeyen, renkleri olduğundan daha abartılı ve yüksek kontrastta gösteren amoled ekranını iphone un şuanki ekranıyla değiştirmek Apple için büyük hata olur.

En iyi ekran seçildi s6 nın ekranı. Biraz mantıklı olun.
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