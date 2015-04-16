Samsung özel bir ekiple Apple cihazlarına ekran tasarlayacak

Yıllarca süren patent davaları nedeniyle aralarına kara kedinin girdiği Apple ve Samsung, bir dönem tedarik konusunda tamamen kopma noktasına gelmişti. Ancak bugün Apple giderek Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi haline geliyor.





Samsung'un Ar-Ge konusuna yaptığı önemli yatırımlar sayesinde ekran, batarya, yongaseti, NAND bellek gibi konularda büyük aşama kaydetti. Sadece teknoloji geliştirmenin haricinde üçüncü taraf firmalara verilen yonga döküm hizmeti de oldukça gelişti. Bu bakımdan müşteri sayısında da artış oldu.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple cihazlarının ekran tasarımını yapmak üzere Samsung bünyesinde 200 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekip sadece Apple için ekran tasarımı yapacak ve kendi firması da dahil hiç kimseyle konu hakkında konuşmayacak.





Hatırlanacağı üzere Apple özellikle Samsung ekran bölümündeki bazı çalışanların ilk Retina iPad bilgilerini sızdırdığını iddia etmiş ve bu nedenle Samsung bazı bölümlerinin yapılanmasında değişikliğe gitmişti. Anlaşılan Apple bu kez işi sıkı tutuyor.





Ekibin hangi Apple cihazlarına tasarım yapacağı bilinmiyor ancak iPad ve MacBook ürünlerine hali hazırda ekran tedarik ettiği için yine bu ürünlerin anlaşma kapsamında olduğu tahmin ediliyor.





Bu yeni anlaşmanın Samsung ile Apple arasındaki ilişkiyi güçlendireceği belirtiliyor. Ayrıca Apple anlaşma sonrasında Samsung'un yine en büyük bileşen müşterisi haline gelecek. Bu da geçmiş birkaç yıldaki sürtüşmenin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-creates-special-team-to-design-displays-for-Apple-devices_id68275