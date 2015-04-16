Samsung özel bir ekiple Apple cihazlarına ekran tasarlayacak

Haber Editörü
Yıllarca süren patent davaları nedeniyle aralarına kara kedinin girdiği Apple ve Samsung, bir dönem tedarik konusunda tamamen kopma noktasına gelmişti. Ancak bugün Apple giderek Samsung'un en büyük müşterilerinden birisi haline geliyor.
Samsung'un Ar-Ge konusuna yaptığı önemli yatırımlar sayesinde ekran, batarya, yongaseti, NAND bellek gibi konularda büyük aşama kaydetti. Sadece teknoloji geliştirmenin haricinde üçüncü taraf firmalara verilen yonga döküm hizmeti de oldukça gelişti. Bu bakımdan müşteri sayısında da artış oldu.
Sektörden gelen bilgilere göre Apple cihazlarının ekran tasarımını yapmak üzere Samsung bünyesinde 200 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekip sadece Apple için ekran tasarımı yapacak ve kendi firması da dahil hiç kimseyle konu hakkında konuşmayacak.
Hatırlanacağı üzere Apple özellikle Samsung ekran bölümündeki bazı çalışanların ilk Retina iPad bilgilerini sızdırdığını iddia etmiş ve bu nedenle Samsung bazı bölümlerinin yapılanmasında değişikliğe gitmişti. Anlaşılan Apple bu kez işi sıkı tutuyor.
Ekibin hangi Apple cihazlarına tasarım yapacağı bilinmiyor ancak iPad ve MacBook ürünlerine hali hazırda ekran tedarik ettiği için yine bu ürünlerin anlaşma kapsamında olduğu tahmin ediliyor.
Bu yeni anlaşmanın Samsung ile Apple arasındaki ilişkiyi güçlendireceği belirtiliyor. Ayrıca Apple anlaşma sonrasında Samsung'un yine en büyük bileşen müşterisi haline gelecek. Bu da geçmiş birkaç yıldaki sürtüşmenin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-creates-special-team-to-design-displays-for-Apple-devices_id68275 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bens soyliyim, turkiyede kac kisi bir sanat alaniyla, ciddi bir sporla yada bilim ilim irfanla mesgul. insanlarin kendini gosterip ispatliyacaklari bir aktiviteleri yok. lakin insan rekabetci bir turdur bir sekilde cevresindelerin onune gecmek, ustunluk kurmak ister. bu icgudu bu saydiklarimla gerceklesmediginden geriye sahip oldugu nesneler kaliyor. marka fanatizmide burdan besleniyor. kendi degerini sahip olduklariyla, markalariyla artirma gayretine giriyor. bu sebeble sahip oldugu kullandigi urunleri kendi kimligi, milliyeti gibi benimseyip bu kadar atesli savunuyorlar.
Forumda durmadan tartışılan kim daha büyük sorusunun cevabı aslında bu cümlede.
Apple amoled ekranlara mı dönüyor? Bence 577ppi'lık bir ekran iphone'a çok yakışırdı. Adamlarda yeni S6yı görünce eminim bizde de böyle ekran olsun dediler ve samsungun kapısını çaldılar. 2010 yılında çıkan iphone 4 dönemine göre süper bir görüntü kalitesi sunarken şimdi 326ppi ekran çözünürlüğü artık orta seviye telefonlarda kaldı. iphone6da da hala 326ppi'lık ekran kullanıylıyor. Apple bu konuda yerinde sayarken samsung çıtayı epey yükseltti ve şu an 577ppi gibi yüksek bir değerle en iyi görüntü sunan telefonu üretti. Apple'da "en iyici" olduğu için buna daha fazla seyirci kalamadı sanırım. iphone 6s değilde 7 sürümünde daha yüksek ppi değerine sahip bir telefon bizleri bekliyor olacak. ve amoled olma şansı da var.. eskiden amoledin çok fazla dezavantajı vardı mesela yüksek ppi değerlerine ulaşmakta sıkıntı vardı parlaklık konusu yine sıkıntılıydı ama şimdi tüm bu sorunlar giderildi ve artık amoled kullanmamak için bir neden kalmadı. Hatta en iyi görüntü şu an için S6da.. Ben iphone'da da amoled kullanılsın isterim. umarım kullanılır.
Ha bu arada bırakın şu sidik yarışını haber içeriğine adam gibi yorum yazıyorsanız yazın. yok samsunga geldi yok beğendim yok beğenmedim yok o daha büyük.. bırakın ya burası teknoloji sitesi ekonomi değil. donanıma yorum yazın ne getirir ne götürür onu düşünün. Fikir sunun.. çocuk çocuk mesajları bırakın ..