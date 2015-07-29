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Samsung, sektörün ilk 1.0μm piksel tabanlı "16MP CMOS mobil görüntü sensörünü" duyurdu

3 yıl
6,8b
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15
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, sektörün ilk 1.0μm piksel tabanlı
 
Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, mobil cihazlar için geliştirdiği sektörün ilk 1.0µm piksel tabanlı 16MP CMOS görüntü sensörünü duyurdu.
Samsung tarafından "S5K3P3" adı verilen yeni 16MP CMOS mobil görüntü sensörünü, sektörde ilk defa karşımıza çıkan 1.0µm piksel boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu sayede mevcut 1.12µm piksellik 16MP sensörlere oranla %20 daha kısa / ince bir çözüm oluşturuyor. Bu boyut avantajı sayesinde üreticilere çözünürlükten ödün vermeden daha ince cihazlar üretebilme şansı veren Samsung, S5K3P3 ile ayrıca kendi geliştirdiği ISOCELL teknolojisininden yararlanıyor ve böylelikle de 1.12µm piksel tabanlı görüntü sensörleri ile eşit görüntü kalitesi (Piksel boyutu büyüdükçe kalite artıyor) elde edilebiliyor.
ISOCELL teknolojisi bildiğiniz üzere pikseller arasında fiziksel bariyerler koyarak sensörlerin ışık hassasiyetini çok ciddi seviyede arttırıyor ve düşük ışık koşullarında dahi yüksek görüntü kalitesi ve renk doğruluğu sunabiliyor. 1.0µm piksel boyutu ile ISOCELL teknolojisi birleştiren yeni sensör modülü S5K3P3 ise, bugünden itibaren mobil cihaz üreticilerinin kullanımına sunuluyor ve bu da yeni tasarım imkanlarının kapısını aralıyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-announces-mass-production-of-industrys-first-mobile-image-sensor-with-1-0%CE%BCm-pixels/ Yorum Yaz
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john ronald reuel tolkien 3 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Önce kendi o iğrenç kamera çıkıntısını yok etsin.

İnsanlar ne kadar basit düşünüyor. Şu kafaya bakar mısınız ya.
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Onurmsq 3 yıl
ya nesini anlamıyosunuz.
normalde 16mpx olan sensor 1.12 mis
samsung aynı sensore 1.0 yapmıs. kendince alan kazanmıs.
ama boyle yer kazanarak falan guclu kamera yapılamaz.
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joe_santana 3 yıl
DH Misafiri
Önce kendi o iğrenç kamera çıkıntısını yok etsin.

boş boş konuşmussun insanlar kamera çıkıntısına çok önem verselerdi Iphone 6 bu kadar çok satmazdı.
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Captain_Ivy 3 yıl
Biri şu sensörlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi versin ya
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mcebi001 3 yıl
Bu um ...terimi de yeni çıktı arkadaş mercimek sensorun kenarını köşesini alladik pulladik size kasacaz demiyorlardı...um....
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vahsisalata 3 yıl
tahir40
V4LKyR Yani bir görüntü çipinin kalitesi piksel boyutları ne kadar büyükse o kadar iyi mi?
Her pikselin belli bir ebadı var, çözünürlük arttıkça sensör boyutu da artar. Burada Samsungun yaptığı kendi yüksek üretim teknolojili döküm fabrikalarını ve teknolojisini konuşturup pikselleri küçük alana sığdırmak... Diğer bir deyişle 16MP Samsung sensör aynı çözünürlükte Sony sensörden daha küçük olacak, telefonlardaki kamera çıkıntıları ufalacak... Bunun görece enerji ve ısınma getirileri de olacaktır...

bu demekki daha az ışık alacak, gece performansına direk etki edecek. ıso falan filan ayarlamışlardır belki.
iphone 6 sarisinde bu rakam 1,5 um.
kaynak : cambridgeincolour.com/...
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tahir40 3 yıl vahsisalata
nanometre üretim teknolojisini belirtiyor. Bilakis aynı alana koyacağın optikle aynı ışığı alır ve daha geniş açılı çekim yapma imkanına sahip kameralar üretirsin. Ya da eskiden kullandığın alana daha yüksek kalitede daha yüksek çözünürlüklü sensörler koyarsın.
Bu arada Iphone ile niye kıyasladığını anlamadım, Iphonelerdeki kameralar hiçbir açıdan en iyisi değildir, ne üretim teknolojisi, ne de çözünürlük... Hatta Iphonelerdeki diğer tüm donanımlar da ortadüzeydir. 5 öder 1 alırsın :) Adamlar bu sayede açık ara en karlı şirket oluyor...
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kadirirdem 3 yıl
inşallah adam gibi bir sensör olmuştur önce şu kalınlıktan kurtulur tabi kalınlıktan taviz vermeden...
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canguler917 3 yıl
yapıyor kendisi ama sonra gidip sonyden kamera alıp amiral gemisine koyuyor.sony nin eline bu konuda kimse su dökemiyor.
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john ronald reuel tolkien 3 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Önce kendi o iğrenç kamera çıkıntısını yok etsin.

İnsanlar ne kadar basit düşünüyor. Şu kafaya bakar mısınız ya.
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V4LKyR 3 yıl
Yani bir görüntü çipinin kalitesi piksel boyutları ne kadar büyükse o kadar iyi mi?
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tahir40 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yani bir görüntü çipinin kalitesi piksel boyutları ne kadar büyükse o kadar iyi mi?

Her pikselin belli bir ebadı var, çözünürlük arttıkça sensör boyutu da artar. Burada Samsung'un yaptığı kendi yüksek üretim teknolojili döküm fabrikalarını ve teknolojisini konuşturup pikselleri küçük alana sığdırmak... Diğer bir deyişle 16MP Samsung sensör aynı çözünürlükte Sony sensörden daha küçük olacak, telefonlardaki kamera çıkıntıları ufalacak... Bunun görece enerji ve ısınma getirileri de olacaktır...
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DH Misafiri 3 yıl
Önce kendi o iğrenç kamera çıkıntısını yok etsin.
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umut_baris 3 yıl
Samsung u sevmem ama adamlar iyi eğitim siteminin meyvelerini topluyorlar.
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