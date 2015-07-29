Samsung, sektörün ilk 1.0μm piksel tabanlı "16MP CMOS mobil görüntü sensörünü" duyurdu

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, mobil cihazlar için geliştirdiği sektörün ilk 1.0µm piksel tabanlı 16MP CMOS görüntü sensörünü duyurdu.

Samsung tarafından "S5K3P3" adı verilen yeni 16MP CMOS mobil görüntü sensörünü, sektörde ilk defa karşımıza çıkan 1.0µm piksel boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu sayede mevcut 1.12µm piksellik 16MP sensörlere oranla %20 daha kısa / ince bir çözüm oluşturuyor. Bu boyut avantajı sayesinde üreticilere çözünürlükten ödün vermeden daha ince cihazlar üretebilme şansı veren Samsung, S5K3P3 ile ayrıca kendi geliştirdiği ISOCELL teknolojisininden yararlanıyor ve böylelikle de 1.12µm piksel tabanlı görüntü sensörleri ile eşit görüntü kalitesi (Piksel boyutu büyüdükçe kalite artıyor) elde edilebiliyor.

ISOCELL teknolojisi bildiğiniz üzere pikseller arasında fiziksel bariyerler koyarak sensörlerin ışık hassasiyetini çok ciddi seviyede arttırıyor ve düşük ışık koşullarında dahi yüksek görüntü kalitesi ve renk doğruluğu sunabiliyor. 1.0µm piksel boyutu ile ISOCELL teknolojisi birleştiren yeni sensör modülü S5K3P3 ise, bugünden itibaren mobil cihaz üreticilerinin kullanımına sunuluyor ve bu da yeni tasarım imkanlarının kapısını aralıyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-announces-mass-production-of-industrys-first-mobile-image-sensor-with-1-0%CE%BCm-pixels/