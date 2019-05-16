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Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 yongasını üretti

Yonga sektörünün lideri Samsung bellek tarafında önemli bir adım daha atıyor. Sektörün ilk 32Gb DDR4 bellek modülleri örneklenmeye başladı. İlk örnekler yıl sonunda.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 yongasını üretti

Bellek sektöründe Samsung lider konumunu devam ettiriyor. Samsung B-Die tanımı özellikle hız aşırtma odaklı DDR4 bellek ürünlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Firma sektörde vites yükseltti.

Samsung 32 Gb A-die DDR4-2666 özellikleri

Yapılan açıklamaya göre Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 bellek modüllerinin örneklemesine başladı. 32 Gb A-die DDR4-2666 şeklinde isimlendirilen yeni yonga iki adet 16Gb DDR4 zarın bir araya gelmesinden oluşuyor.

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Sektörün standart tanımlayıcı grubu JEDEC en fazla 16Gb kapasiteye kadar tanımlama yaptığı için Samsung ikili zar şeklinde bir yapı tercih etmek zorunda kalmış. Zaten sunucu ve iş istasyonları için de benzer bir çoklu zar yapısı kullanılıyor.

Samsung sektörün ilk 32Gb DDR4 yongasını üretti
 

Yeni yonga iki farklı pakete sahip. Bir tanesi 1GBx16 paket kullanıyor ve kontrolcü tek bir RAM olarak görüyor. Diğeri ise 2GBx8 şeklinde ve kontrolcü iki RAM cihazı olarak görüyor. Paketler standart 78 veya 96 pinli FBGA olarak geliyor ve 1.2V kullanıyor.

32 Gb A-die DDR4-2666 ilk etapta belirli DRAM yongalarında karşımıza çıkacak zira henüz tam anlamıyla üretim verimliliği yakalanamadı. Ayrıca fiyatın da oldukça yüksek olacağı ifade ediliyor. Yeni yonga için bellek kontrolcülerinin de destek sunması gerekecek.

 

https://www.anandtech.com/show/14341/samsung-samples-32-gb-ddr4-memory-chips Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DjiNN 3 hf.
bu samsung için mi bir ilk anlayamadım. Daha geçtiğimiz ay bir sunucuya 128 ve 64 gblik modüller taktım ve samsunglardı :). Burada yeni olan başka birşey var sanırım.
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Feyzuli 3 hf.
Boyutun değil artık kurumsal olmayan kullanıcılar için hızın artması lazım. DDR5 çok geçikti.
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