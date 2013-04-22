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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, ses çipi üreticisi Wolfson Microelectronics ile çok yıllı işbirliği anlaşması imzaladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, ses çipi üreticisi Wolfson Microelectronics ile çok yıllı işbirliği anlaşması imzaladı

Samsung, Galaxy ve Wave serisi bazı mobil çözümlerinde işbirliğine gittiği İskoçyalı yarı iletken teknoloji şirketi Wolfson Microelectronics ile çok yıllı ortaklık anlaşmasına vardığını bir süre önce resmen açıkladı. Güney Koreli üreticinin 2012 ürün yelpazesindeki kilit modellerden Galaxy S III, Galaxy Note II ve Galaxy Note 10.1'de WM1811 çipi tercih edilen ve başarılı bir performans ortaya koyan Wolfson, imzalanan yeni anlaşma sayesinde Samsung markalı akıllı telefon ve tablet bilgisayarların bir numaralı ses çipi sağlayıcısı oldu. Fikri mülkiyet lisanslama ve donanım parçası tedariği anlaşmalarını kapsayan işbirliğinin ekonomik açıdan değeri hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmazken, dijital sinyal işleme üzerine uzmanlaşan şirketin bu anlaşma ile uzun vadede sektördeki yükselişini garanti altına aldığı belirtiliyor.
Yayınlanan basın duyurusunda Exynos 5 Octa çipsetli GT-I9500 Galaxy S4'te de Samsung'un ses çipi ortağı olduğunu doğrulayan Edinburgh merkezli fabrikasız üreticinin bu cihazda, geçen yıl müşterilerine örneklemeye başladığı; akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni nesil HD ses çipi WM5102'yi kullandığı bir geliştirici tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı. Dijital sinyal işleme kapasitesinin en üst seviyeye ulaştığı bu yongada sistem çözümü, rakip çiplerden daha az donanım parçasını bünyesinde barındırıyor ve böylece baskılı devre kartı üzerinde %20 daha az yer işgal ediyor. Mimarisiyle güç tasarrufu sağladığı gibi, mobil sektörde mümkün olan en iyi ses performansını sunabilmek için bu üst düzey çipinde en gelişmiş teknolojilerine başvuran Wolfson, WM5102'nin arkaplan seslerini %90'a kadar engelleyebildiğini ifade ediyor. 
Galaxy serisine ilk kez I9000 Galaxy S ile giriş yapan Wolfson çözümleri, sonraki yıl çıkış yapan Galaxy S II ve Galaxy Note'ta yerini Yamaha markalı donanımlara bırakmıştı. Geçen yıl yine Wolfson'a dönüş yapan mobil endüstrinin lider üreticisi, bu yıl Wolfson'u en önemli donanım tedarikçilerinden biri haline getiren bir anlaşma imzalayarak Avrupalı ses uzmanıyla ortaklığının uzun süreli olacağını resmiyete dökerek doğrulamış oldu. Bu işbirliğinin şirketleri için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Wolfson CEO'su Mike Hickey ise; birkaç yıldır yakın ilişkiler yürüten iki ismin bundan sonra üstün ses performansıyla dikkat çeken telefon ve tabletler geliştirmeye devam edeceğini müjdeledi.

http://www.wolfsonmicro.com/media_centre/item/Multi-Year_IP_License_and_Component_Supply_Agreement_with_Samsung_establish/ Yorum Yaz
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IceRulez 6 yıl
Firaristt
S3ün boeffla ses modu(perseus ve boeffla kernelde dahili olarak geliyor) ve MBB V2 ses modu ile aldığım kaliteyi hiçbir cihazda (prof. pcler hariç. Kast ettiğim bu boyutlardaki cihazlar) alamadım... Ama Samsung neden bu ses çipi sürücülerini bu kadar az optimize ediyor, neden daha fazla ince ayar yapmıyor merak ediyorum. Keşke tam manasıyla kullanabileceğimiz şekilde sunsalar biz de bir eq ile istediğimiz son ayarları yapıp kullanabilsek...i9000 ve i9300 (S ve S3) gerçekten ses konusunda harika cihazlar...

merhaba, hocam biz nasıl kullanıcaz bu söylediğinz ses modlarını ? rootlamak mı gerekiyor telefonu.saygılar
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Firaristt 6 yıl
S3'ün boeffla ses modu(perseus ve boeffla kernelde dahili olarak geliyor) ve MBB V2 ses modu ile aldığım kaliteyi hiçbir cihazda (prof. pcler hariç. Kast ettiğim bu boyutlardaki cihazlar) alamadım... Ama Samsung neden bu ses çipi sürücülerini bu kadar az optimize ediyor, neden daha fazla ince ayar yapmıyor merak ediyorum. Keşke tam manasıyla kullanabileceğimiz şekilde sunsalar biz de bir eq ile istediğimiz son ayarları yapıp kullanabilsek...
i9000 ve i9300 (S ve S3) gerçekten ses konusunda harika cihazlar...
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rabbitweed 6 yıl
Wolfson cip gercekten bambaska.galaxy s3 teki derinlik ve berrakligi hicbir mobil telefonda duymadim.bende iphone5 ( cirrus logic cipli) ve meizu mx2 var (wolfson cipli).iphone da muzik diinleyesim gelmiyor.apple muzik konusunda bukadar yatirim yapmasina ragmen ipodlarda bile wolfson kullanmamasina cok sasiyorum.wolfson cipler en kaliteli ses veren cipler su anda.yabanci forumlari takip ediyorum ozellikle audiophile ler (muzik hastalari)samsung galaxy s3 ve s4 e kayiyorlar
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meego 6 yıl
çok güzel bir haber...
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mert1907 6 yıl
Wave temiz ses veriyor gerçekten. Özellikle de video ses çıkışı çok iyi.
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V4LKyR 6 yıl
Cirrus Logic de iyi değil midir yahu? :)
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psyshock 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
Cirrus Logic de iyi değil midir yahu? :)

Cirrus kalite olaram ortalama bir firma apple yazilimla toplayip wolfson a yaklastiriyor ama halen wolfson degiller
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1080p 6 yıl
Mobil Creative X-fi islemcisi olsa keske.
Habire yazilimsal uygulamalarla bizdeki daha guzel anlayis tamamen ici bos.
Beats audio vb leri gibi.
Galaxy S I9000 de Voodoo banbaskaydi.
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danGerfuLL 6 yıl
Sarj bitecek korkusuyla ister Beats, ister Wolfson, ister Yamaha ciple dinle tat vermiyor.
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eulogy 6 yıl

Oldukça güzel bir haber. Wolfson odyofil piyasayı bir süredir domine ediyor zaten. En son iriver astell&kern ile güzel bir kombinasyon yakalayacakları kanaatindeyim. Samsung açısından da güzel bir gelişme çünkü bu konuda sony ve htc'nin gerisindeydi. Bir gün üst düzey sigmatel chipli bir telefon çıkarsa onu alırım, bunu da dipnot olarak düşeyim. Zira ne cowon'dan ne de iriver'dan Trekstor Vibez'deki tadı almadım.
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