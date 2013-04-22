Samsung, ses çipi üreticisi Wolfson Microelectronics ile çok yıllı işbirliği anlaşması imzaladı





Samsung, Galaxy ve Wave serisi bazı mobil çözümlerinde işbirliğine gittiği İskoçyalı yarı iletken teknoloji şirketi Wolfson Microelectronics ile çok yıllı ortaklık anlaşmasına vardığını bir süre önce resmen açıkladı. Güney Koreli üreticinin 2012 ürün yelpazesindeki kilit modellerden Galaxy S III, Galaxy Note II ve Galaxy Note 10.1'de WM1811 çipi tercih edilen ve başarılı bir performans ortaya koyan Wolfson, imzalanan yeni anlaşma sayesinde Samsung markalı akıllı telefon ve tablet bilgisayarların bir numaralı ses çipi sağlayıcısı oldu. Fikri mülkiyet lisanslama ve donanım parçası tedariği anlaşmalarını kapsayan işbirliğinin ekonomik açıdan değeri hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmazken, dijital sinyal işleme üzerine uzmanlaşan şirketin bu anlaşma ile uzun vadede sektördeki yükselişini garanti altına aldığı belirtiliyor.

Yayınlanan basın duyurusunda Exynos 5 Octa çipsetli GT-I9500 Galaxy S4'te de Samsung'un ses çipi ortağı olduğunu doğrulayan Edinburgh merkezli fabrikasız üreticinin bu cihazda, geçen yıl müşterilerine örneklemeye başladığı; akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni nesil HD ses çipi WM5102'yi kullandığı bir geliştirici tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı. Dijital sinyal işleme kapasitesinin en üst seviyeye ulaştığı bu yongada sistem çözümü, rakip çiplerden daha az donanım parçasını bünyesinde barındırıyor ve böylece baskılı devre kartı üzerinde %20 daha az yer işgal ediyor. Mimarisiyle güç tasarrufu sağladığı gibi, mobil sektörde mümkün olan en iyi ses performansını sunabilmek için bu üst düzey çipinde en gelişmiş teknolojilerine başvuran Wolfson, WM5102'nin arkaplan seslerini %90'a kadar engelleyebildiğini ifade ediyor.

Galaxy serisine ilk kez I9000 Galaxy S ile giriş yapan Wolfson çözümleri, sonraki yıl çıkış yapan Galaxy S II ve Galaxy Note'ta yerini Yamaha markalı donanımlara bırakmıştı. Geçen yıl yine Wolfson'a dönüş yapan mobil endüstrinin lider üreticisi, bu yıl Wolfson'u en önemli donanım tedarikçilerinden biri haline getiren bir anlaşma imzalayarak Avrupalı ses uzmanıyla ortaklığının uzun süreli olacağını resmiyete dökerek doğrulamış oldu. Bu işbirliğinin şirketleri için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Wolfson CEO'su Mike Hickey ise; birkaç yıldır yakın ilişkiler yürüten iki ismin bundan sonra üstün ses performansıyla dikkat çeken telefon ve tabletler geliştirmeye devam edeceğini müjdeledi.

http://www.wolfsonmicro.com/media_centre/item/Multi-Year_IP_License_and_Component_Supply_Agreement_with_Samsung_establish/