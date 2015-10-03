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Samsung, televizyonlarında yüksek enerji tüketimini sakladığı iddialarıyla karşı karşıya

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
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27
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, televizyonlarında yüksek enerji tüketimini sakladığı iddialarıyla karşı karşıya

Alman otomotiv devi Volkswagen'in bazı modellerinde karbon emisyon değerlerini düşürmek için hileli yazılım kullandığına ilişkin skandal büyüyerek devam ederken, benzer bir iddia da Samsung için gündeme geldi. 

Bağımsız bir araştırma grubunun yaptığı ölçümlere göre Samsung'un televizyonlarındaki enerji tüketim değerleri laboratuvar testlerinde gerçek hayattaki kullanımdan daha düşük görünüyor. Televizyonlarda kullanılan Hareket Aydınlatması adındaki teknoloji belirli durumlarda parlaklığı düşürüyor. 

Araştırma grubu bunun test süreçlerini algılayarak değerleri azaltan bir hile olabileceğini belirtiyor. Açıklamada Samsung'un kağıt üstünde kanunlara uyduğu ancak kanunun ruhuna uymadığı ifade edildi.

Samsung'un ise bu iddiaya cevabı gecikmedi. Firma 2011 yılından bu yana Hareket Aydınlatma teknolojisini televizyonlarında standart olarak kullandığını, bahse konu teknolojinin ekrandaki içeriği analiz ederek arka plan aydınlatmasını ayarladığını ve enerji tüketimini azalttığını dile getirdi. Firma ayrıca VW skandalı ile bu konunun aynı yerde görülmesinin son derece yanlış olduğunun da altını çizdi. 

Görünüşe göre elektronik cihazlardaki bazı optimizasyonlar testlerde şüphe uyandırmaya yetiyor. Bununla birlikte İsviçre Enerji Kurumu farklı televizyon markalarında da bu tür yanıltma iddialarının dile getirildiğini söyleyerek Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Komisyon bu iddiaları araştıracak.  

http://www.theverge.com/2015/10/1/9431355/samsung-tv-energy-efficiency-tests Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Tüm marka ve ürünlerde bu tarz sahtekarlıklar oluyor. Mağazaya gidiyorsun 400 -600 hz tv aldım diyorsun ama aslında sana 50hz panelli tv yi satıp yolluyorlar.Eğer insaflı marka ise sana 100 hzlik tv veriyor.

Bir ara kontrass değerleride sallamasyondur , 5 milyon kontrass diye sattıkları tvler aslında 2000:1 kontrass çıkıyordu


2 ms tepkime süresi tv derler ama yanında GTG yazarlar.

Dünyada ürünün gerçek özelliklerini broşürüne koyan pek firma kalmadı. Varsada 3-5 tane firma kalmıştır.
Tüm marka ve ürünlerde bu tarz sahtekarlıklar oluyor. Mağazaya gidiyorsun 400 -600 hz tv aldım diyorsun ama aslında sana 50hz panelli tv yi satıp yolluyorlar.E...
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H.E.B Sup 4 yıl
Sahtekarlık insan oğlunun kanına işlemiş.Kolay kazanma ve hızlı bir şekilde sefasını sürme.
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canguler917 4 yıl
yerli dizilerdeki sahte dna testlerine döndü olay
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burakdc 4 yıl
Kişisel fikrim, nedense cep telefonu, tv, ses sistemi gibi konularda enerji tüketimine hiç dikkat etmem ve gereksiz görürüm. Arkadaş sonuçta adamlar yeni teknolojilerle bunları sürekli düşürüyorlar ama çevrecilik ayağına enerji tüketimi uğruna 1000 lerce lira verip aldığın sosn sistem cihazını tam kapasite bile kullanamıyorsun mesela etrafımda gördüğüm adam almış bilmem kaç çekirdekli cep telefonu ama pil gitmesin diye enerji korumasıyla tek çekirdek aktif kullanıyor yok oled ekranı var daha parlak diye +1000 tl daha veriyor sonra o ekranın parlaklığını minimuma çekiyor. Herkesin kendi düşüncesi ama kullanmayacağınız özelliklere kamyon yüküyle para veriyoruz. sonra diyoruz tasarruf ettik bu mu tasarruf diye sorasım geliyor. Madem bu şekilde kullanıcaksın aldığın telefonun 4 te 1 i fiyatına dolu telefon var. Telefon örneğini çok kullanıldığı için verdim ses sistemi TV de buna dahil özellikle TV sonuçta fişe takılı kullanıyorsun şarj sorununda yok. bence gereksiz çevrecilik yapıp kullanmayacağımız cihazlara dünya kadar para bayılıp ülkenin parasının dışarı çıkması ve memleketi teknoloji çöplüğüne çevirmeye gerek yoktur. Elektronik alışverişlerimizi amacımıza uygun alırsak ve kullanırsak bu kadar üstünde durulacak bir konu olmadığında ortaya çıkar. Son sözüm ekranı sonuna kadar kısıp enerji tasarrufu ayarlarını sonuna kadar yapıp ta batarya hemen bitiyor diyen arkadaşlara öncelikle mobil cihazlarınızın gps, wcma, bluetooth, NFC gibi heran acık olması gerekmeyen kısımlarını kapatırsanız ve gerektiğinde acarsanız günlük ortalama kullanımın bile bir tık üzerindeki kullanımlarda mevcut batarya teknolojisinin yeterince iyi olduğunu göreceksizniz. Hatta bazı firmalar yeni cihazlarındaki batarya kapasitesini düşürdüler bile.
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ardicli2000 4 yıl
@Ekrem71
VW araçlarında karbon (COx) emisyon değerlerinde oynama yapmyıor. Manipülasyon yapılan değerler NOx gazlara ait. Lütfen düzeltin. İnsanları yanlış bilgilendiriyorsunuz.
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arel.gr 4 yıl
sadece samsung degil, enerji tüketiminin maskelenmesi yillarin hikayesi.
kural ihlalini tolere eden kurumlar sorumludur.

watt_analyzer

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


11.00€uro civarlarinda, alin elinizdeki A+++++ plus cihazlarinizi gorun.


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AMERICAN 4 yıl
Herkes de cevreci kesildi bu aralar biseyler donuyor ama bakalim hayırlısı
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arel.gr 4 yıl AMERICAN
Jim Gordon

Herkes de cevreci kesildi bu aralar biseyler donuyor ama bakalim hayırlısı


cevreci kesilen yok, her zaman duyarli olan bu gunde oyle, sadece sesini duyuramiyordu, sebep kulaklar kasten kapaliydi.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Bunun hileyle alakası yok. Bu hile bile değil özellik.
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kadirirdem 4 yıl
Ne yani simdi televizyonlarda mi toplanacak...
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doctor_bey 4 yıl
İnanmıyorum şahsen, fark olabilir ancak bi arkadaşın da dediği gibi televizyon nasıl anlasın laboratuvarda olduğunu
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Lomax. 4 yıl
" Firma 2011 yılından bu yana Hareket Aydınlatma teknolojisini televizyonlarında standart olarak kullandığını, bahse konu teknolojinin ekrandaki içeriği analiz ederek arka plan aydınlatmasını ayarladığını ve enerji tüketimini azalttığını dile getirdi. "

Teoride mümkün olsa da pratikte kullanılmasının yegane sebebi düz renk arka planlı, özellikle de koyu/siyah renklerde kolayca farkedilebilecek, standartın çok üzerindeki ışık sızması ve bulutlanma gibi sorunları saklamak.
Panellerinde otomatik kontrast, ortam ışığı, eko modu gibi özellikleri kapatsanız bile yine de kurtulamayacağınız bir durum bu ki karanlık sahnelerde panelin de ışığı iyice kısması sonucunda sahnede var olanı görmek/anlamak bile mümkün olmuyor.
Bence çokta şaşırmamak lazım Samsung, yine tipik Samsung işte.
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Tüm marka ve ürünlerde bu tarz sahtekarlıklar oluyor. Mağazaya gidiyorsun 400 -600 hz tv aldım diyorsun ama aslında sana 50hz panelli tv yi satıp yolluyorlar.Eğer insaflı marka ise sana 100 hzlik tv veriyor.

Bir ara kontrass değerleride sallamasyondur , 5 milyon kontrass diye sattıkları tvler aslında 2000:1 kontrass çıkıyordu


2 ms tepkime süresi tv derler ama yanında GTG yazarlar.

Dünyada ürünün gerçek özelliklerini broşürüne koyan pek firma kalmadı. Varsada 3-5 tane firma kalmıştır.
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0MG90 4 yıl
Daha kaç tane firmanın sahtekarlığı çıkacak acaba
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Firaristt 4 yıl
Elektronik araçlarda ufak farklar olabilir ona lafımız yok. Sorun farkın ne kadar olduğu. 100W deyip 105W çekerse tamam ama 120W ortalama verirse sorundur. Test ederken en optimum görüntüyü kullanmışlardır, günlük kullanımda biraz fazla çıkar anlaşılır ama farkın ne kadar olduğu önemli. Vw ile alakası yok. Televizyon taş çatlasa 100W ise 200W olur ama Vw 40 kat fazla ve zehirli gaz salıyor. Aynı kefeye koyup değerlendirmek bu noktada hatalı. Hoş, fabrika verisini tutturan veya altına düşebilen milyonda 1 çıkarsa çıkıyor. Tüm dünyada yanıltıcı reklam yapan, dev gibi %80 yazıp altına karınca duası gibi 'e kadar yazılması gibi şeylerin önüne geçilmesi lazım. Bütün dünya tutturmuş bir tüketim çılgınlığı gidiyor.

Açarsın en çok izlenen birkaç kanalı, 5-10 saat boyunca süre tutup tüketimi ölçersin, sonra ortalamayı alıp aha da bu kadar tüketiyor dersin. Tv için budur yani. Baktın arada fazla fark yok, onay verilir ama arada çok fark varsa kesersin cezasını.
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
İfitira olduğu her halinden belli, ciddiye almaya değmez. "Televizyon testte olduğunu nasıl anlıyor?" un cevabını iddiayı ortaya atanlar bile verememiş.
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umut_baris 4 yıl Firaristt
Firaristt

Elektronik araçlarda ufak farklar olabilir ona lafımız yok. Sorun farkın ne kadar olduğu. 100W deyip 105W çekerse tamam ama 120W ortalama verirse sorundur. Test ederken en optimum görüntüyü kullanmışlardır, günlük kullanımda biraz fazla çıkar anlaşılır ama farkın ne kadar olduğu önemli. Vw ile alakası yok. Televizyon taş çatlasa 100W ise 200W olur ama Vw 40 kat fazla ve zehirli gaz salıyor. Aynı kefeye koyup değerlendirmek bu noktada hatalı. Hoş, fabrika verisini tutturan veya altına düşebilen milyonda 1 çıkarsa çıkıyor. Tüm dünyada yanıltıcı reklam yapan, dev gibi %80 yazıp altına karınca duası gibi 'e kadar yazılması gibi şeylerin önüne geçilmesi lazım. Bütün dünya tutturmuş bir tüketim çılgınlığı gidiyor.

Açarsın en çok izlenen birkaç kanalı, 5-10 saat boyunca süre tutup tüketimi ölçersin, sonra ortalamayı alıp aha da bu kadar tüketiyor dersin. Tv için budur yani. Baktın arada fazla fark yok, onay verilir ama arada çok fark varsa kesersin cezasını.

Peki ben hep usb takılıyorsam n'olacak?

Auto Dimming 2012 den beri var zaten demek yüzsüzlüğün dik alasıdır.

5 watt da olsa gerçek değeri belirtmeli!
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