Samsung, televizyonlarında yüksek enerji tüketimini sakladığı iddialarıyla karşı karşıya

Alman otomotiv devi Volkswagen'in bazı modellerinde karbon emisyon değerlerini düşürmek için hileli yazılım kullandığına ilişkin skandal büyüyerek devam ederken, benzer bir iddia da Samsung için gündeme geldi.





Bağımsız bir araştırma grubunun yaptığı ölçümlere göre Samsung'un televizyonlarındaki enerji tüketim değerleri laboratuvar testlerinde gerçek hayattaki kullanımdan daha düşük görünüyor. Televizyonlarda kullanılan Hareket Aydınlatması adındaki teknoloji belirli durumlarda parlaklığı düşürüyor.





Araştırma grubu bunun test süreçlerini algılayarak değerleri azaltan bir hile olabileceğini belirtiyor. Açıklamada Samsung'un kağıt üstünde kanunlara uyduğu ancak kanunun ruhuna uymadığı ifade edildi.





Samsung'un ise bu iddiaya cevabı gecikmedi. Firma 2011 yılından bu yana Hareket Aydınlatma teknolojisini televizyonlarında standart olarak kullandığını, bahse konu teknolojinin ekrandaki içeriği analiz ederek arka plan aydınlatmasını ayarladığını ve enerji tüketimini azalttığını dile getirdi. Firma ayrıca VW skandalı ile bu konunun aynı yerde görülmesinin son derece yanlış olduğunun da altını çizdi.





Görünüşe göre elektronik cihazlardaki bazı optimizasyonlar testlerde şüphe uyandırmaya yetiyor. Bununla birlikte İsviçre Enerji Kurumu farklı televizyon markalarında da bu tür yanıltma iddialarının dile getirildiğini söyleyerek Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Komisyon bu iddiaları araştıracak.

http://www.theverge.com/2015/10/1/9431355/samsung-tv-energy-efficiency-tests