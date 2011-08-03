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Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarındaki ağırlığını sürdürüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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8
Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük televizyon üreticileri arasında yer alan Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, internette yayınlanan güncel raporlara göre Kuzey Amerika pazarını 2011 yılının ilk yarısında da domine etmeyi sürdürüyor. Raporlarda Güney Koreli üreticinin, Kuzey Amerika'da %25'in üzerinde pazar payına sahip olduğu bildiriliyor.
Gelen bilgileri daha detaylandıracak olursak Samsung, LED LCD televizyonlarda %32.9, 3D özelliğine sahip televizyonlarda %53, PDP televizyonlarda %22.7 ve LCD televizyonlarda %41 pazar payını elinde bulunduruyor. Özellikle 3D özelliği sunan televizyonların %53'lük pazar payı gözlerden kaçmıyor. Buna göre Kuzey Amerika'da her iki tüketiciden biri Samsung 3D televizyon kullanmakta.
Samsung, televizyonlara artan taleple beraber liderliğinin devam edeceğini tahmin ediyor.

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DH Misafiri 8 yıl
Samsung bu işi biliyor en güze tv'leri üretiyor diyen arkadaşlar Sharp ve Loewe gibi markaları pek bilmiyorlar galiba. Sharp ki dünyanın en iyi panellerini üreten firmadır. Loewe ise hi-end tasarımlarıyla en üst müşteri sınıfına ürün satan bir firmadır.
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emregök 8 yıl
en buyuk panel üreticisi zaten kendısı.
bizim vestel pixcellens diye bir cıkardı gerisi yok.
asıl önemli zor sey zaten paneli ucuza kendın imal edebilmek ya
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silver021 8 yıl
Samsung gözün görebileceği en güzel TVleri üreten bence yegane tek firma. aynı durum telefonlarında kullandıkları süperamoled ekranlar içinde geçerli.
Samsung dünyanın en kaliteli markası. elbetteki bana göre. size göre nedir bilemiyorum ancak keşke türkiyeninde samsung gibi gelişmeye açık bir üreticisi olsa idi. :(
Bu yabancı markaları konuşmak yerine adıyla şanıyla bir türk firmasını övmek daha büyük onurdur.
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ensaronline 8 yıl
Led 23 monitörüm samsung. samsung kalite evet ama tv piyasasında son 1 senedir saçma bir uygulama içine girdi ve tv'lerinin MS. değerlerini hatta bazan HZ. değerlerini vermiyor.
İnsanları keriz yerine koyan bir firmanın ürünlerininde mecburmuş gibi almamalıyız.
samsungun bu konuda büyük yanlış içerisinde olduğunu bir çok kişinin bu konudan dolayı başka markaları tercih ettiğini ve ETMESİ GEREKTİĞİNİ bilginize sunayım dedim.
samsung bu saçmalıkları bırakmalı. Kalitesine yakışmıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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SERIM 8 yıl ensaronline
ensaronline

Led 23 monitörüm samsung. samsung kalite evet ama tv piyasasında son 1 senedir saçma bir uygulama içine girdi ve tv'lerinin MS. değerlerini hatta bazan HZ. değerlerini vermiyor.



İnsanları keriz yerine koyan bir firmanın ürünlerininde mecburmuş gibi almamalıyız.



samsungun bu konuda büyük yanlış içerisinde olduğunu bir çok kişinin bu konudan dolayı başka markaları tercih ettiğini ve ETMESİ GEREKTİĞİNİ bilginize sunayım dedim.



samsung bu saçmalıkları bırakmalı. Kalitesine yakışmıyor.


Ms lerin veya şişirilmiş hz değerlerinin sadece müşteri keklemek için uydurulur hale gelmesinden olmasın sakın? haa birde kontrast hikayesi var bol keseden attıkları milyonlu rakamlarla...
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M1A2Abrams 8 yıl
kalite tasarım ve her cebe uygun televizyon daha ne olsun
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Bl00dyHell 8 yıl
Samsung gerçekten güzel televizyonlar yapıyor.
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ceo-tr 8 yıl
televizyon deyince samsung.
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