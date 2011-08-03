Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarındaki ağırlığını sürdürüyor

Haber Editörü
Dünyanın en büyük televizyon üreticileri arasında yer alan Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, internette yayınlanan güncel raporlara göre Kuzey Amerika pazarını 2011 yılının ilk yarısında da domine etmeyi sürdürüyor. Raporlarda Güney Koreli üreticinin, Kuzey Amerika'da %25'in üzerinde pazar payına sahip olduğu bildiriliyor.
Gelen bilgileri daha detaylandıracak olursak Samsung, LED LCD televizyonlarda %32.9, 3D özelliğine sahip televizyonlarda %53, PDP televizyonlarda %22.7 ve LCD televizyonlarda %41 pazar payını elinde bulunduruyor. Özellikle 3D özelliği sunan televizyonların %53'lük pazar payı gözlerden kaçmıyor. Buna göre Kuzey Amerika'da her iki tüketiciden biri Samsung 3D televizyon kullanmakta.
Samsung, televizyonlara artan taleple beraber liderliğinin devam edeceğini tahmin ediyor.
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bizim vestel pixcellens diye bir cıkardı gerisi yok.
asıl önemli zor sey zaten paneli ucuza kendın imal edebilmek ya
Samsung dünyanın en kaliteli markası. elbetteki bana göre. size göre nedir bilemiyorum ancak keşke türkiyeninde samsung gibi gelişmeye açık bir üreticisi olsa idi. :(
Bu yabancı markaları konuşmak yerine adıyla şanıyla bir türk firmasını övmek daha büyük onurdur.
İnsanları keriz yerine koyan bir firmanın ürünlerininde mecburmuş gibi almamalıyız.
samsungun bu konuda büyük yanlış içerisinde olduğunu bir çok kişinin bu konudan dolayı başka markaları tercih ettiğini ve ETMESİ GEREKTİĞİNİ bilginize sunayım dedim.
samsung bu saçmalıkları bırakmalı. Kalitesine yakışmıyor.
Ms lerin veya şişirilmiş hz değerlerinin sadece müşteri keklemek için uydurulur hale gelmesinden olmasın sakın? haa birde kontrast hikayesi var bol keseden attıkları milyonlu rakamlarla...