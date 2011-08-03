Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarındaki ağırlığını sürdürüyor

Dünyanın en büyük televizyon üreticileri arasında yer alan Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, internette yayınlanan güncel raporlara göre Kuzey Amerika pazarını 2011 yılının ilk yarısında da domine etmeyi sürdürüyor. Raporlarda Güney Koreli üreticinin, Kuzey Amerika'da %25'in üzerinde pazar payına sahip olduğu bildiriliyor.

Gelen bilgileri daha detaylandıracak olursak Samsung, LED LCD televizyonlarda %32.9, 3D özelliğine sahip televizyonlarda %53, PDP televizyonlarda %22.7 ve LCD televizyonlarda %41 pazar payını elinde bulunduruyor. Özellikle 3D özelliği sunan televizyonların %53'lük pazar payı gözlerden kaçmıyor. Buna göre Kuzey Amerika'da her iki tüketiciden biri Samsung 3D televizyon kullanmakta.



Samsung, televizyonlara artan taleple beraber liderliğinin devam edeceğini tahmin ediyor.

