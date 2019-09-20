Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak

DRAM ve NAND Flash piyasasında pastadaki en büyük paya sahip Samsung ürettiği çözümlerinde güvenilirlik ve performans başlıklarında çıta koymaya devam ediyor. Güney Koreli firma yeni SSD’sinde uzun ömürlülük alanında bir hayli iddialı.
PM1733 0.96TB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB ve 30.72 TB seçenekleriyle sunulurken yazılımsal alanda gelişmiş özelliklerle güçlendirilmiş. 3 önemli yazılımla gelen çözüm, V-NAND makine öğrenmesi sayesinde verileri doğrularken hasarlı NAND Flash yongalarını tespit ederek verileri diğer yongalara taşıyor.
Uzun ömrüyle iddialı512 yonga barındıran 30.72 TB kapasiteli U.2 formundaki çözüm eğer Flash tabanlı birimlerden birisi arızalansa dahi yoluna devam edebiliyor ki Samsung bu nedenle yeni modeli ‘’asla bozulmaz’’ iddiasıyla lanse etti.
PCIe 4.0 arayüzünü kullanan PM1733’ün yanı sıra yarı yüksekliğe sahip bir PCIe kartı da sunan Samsung bu modelinde kapasiteyi 15.36 TB’a kadar ölçeklemiş. Ayrıca U.2 formunda da üretilen SSD boyutları itibariyle HHHL sınıfına konumlandırılmış.
https://www.pcworld.com/article/3439821/samsungs-ultra-fast-new-pcie-40-ssds-never-die.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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