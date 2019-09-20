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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak

    Hafıza çözümleri pazarında liderlik konusunda oturan Samsung kurumsal segmente konumlandırdığı SSD’sinde bir hayli iddialı.
    3 sa.
    1,9b
    10
    9
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    DRAM ve NAND Flash piyasasında pastadaki en büyük paya sahip Samsung ürettiği çözümlerinde güvenilirlik ve performans başlıklarında çıta koymaya devam ediyor. Güney Koreli firma yeni SSD’sinde uzun ömürlülük alanında bir hayli iddialı.

    PM1733 0.96TB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB ve 30.72 TB seçenekleriyle sunulurken yazılımsal alanda gelişmiş özelliklerle güçlendirilmiş. 3 önemli yazılımla gelen çözüm, V-NAND makine öğrenmesi sayesinde verileri doğrularken hasarlı NAND Flash yongalarını tespit ederek verileri diğer yongalara taşıyor.

    Uzun ömrüyle iddialı 

    512 yonga barındıran 30.72 TB kapasiteli U.2 formundaki çözüm eğer Flash tabanlı birimlerden birisi arızalansa dahi yoluna devam edebiliyor ki Samsung bu nedenle yeni modeli ‘’asla bozulmaz’’ iddiasıyla lanse etti.

    PCIe 4.0 arayüzünü kullanan PM1733’ün yanı sıra yarı yüksekliğe sahip bir PCIe kartı da sunan Samsung bu modelinde kapasiteyi 15.36 TB’a kadar ölçeklemiş. Ayrıca U.2 formunda da üretilen SSD boyutları itibariyle HHHL sınıfına konumlandırılmış.
    Her ne kadar performans değerleri açıklanmasa da PCIe 4.0 standartına sahip 8 kanalı kullanan sürücü PCIe 4.0 x4 arayüzüne sahip diğer U.2 birimlerinden ayrılıyor. Son olarak PM1735’te ise PM1733’teki kapasite düşerken günde 3 sürücü yazma değeriyle dayanıklılık başlığı ön plana çıkarılmış.

    https://www.pcworld.com/article/3439821/samsungs-ultra-fast-new-pcie-40-ssds-never-die.html Yorum Yaz
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    DarkHellKnightX 2 sa. en beğenilen
    Technopat'ın 860 Pro ile bir yıl önce başlattığı ve halen devam eden testin son durumuna alttaki linkten erişebilirsiniz. Şu ana kadar 6PB veri yazmışlar ve disk çalışıyor. Bence gayet yeterli.
    1 Yıldır İnatla Ölmeyen SSD: Samsung 860 Pro - Ne Kadar Dayanacak? #6
    Technopat'ın 860 Pro ile bir yıl önce başlattığı ve halen devam eden testin son durumuna alttaki linkten erişebilirsiniz. Şu ana kadar 6PB veri yazmışlar ve di...
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    Yanıtla +7
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    Boragungoren 3 sa. Spleace
    Ssdler çabuk mu bozuluyor o çooook eskidendi dandik sandisk ssdyi bile kaç yıldır kullanıp devamlı devamlı format atıyorum hâlâ tık yok
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    Sic Parvis Magna 1 sa.
    Samsung Evo 860 500GB var mutlu mesut geçiniyoruz. :)
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    estrofem 2 sa.
    Samsung 850 serisinden olan bir SSD ye sahibim, samsung magician yazılımında over provisioning %50 uygulayın, bu sayede SSD'niz daha uzun ömürlü olacaktır.
    Yanıtla +1
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    DarkHellKnightX 2 sa. en beğenilen
    Technopat'ın 860 Pro ile bir yıl önce başlattığı ve halen devam eden testin son durumuna alttaki linkten erişebilirsiniz. Şu ana kadar 6PB veri yazmışlar ve disk çalışıyor. Bence gayet yeterli.
    1 Yıldır İnatla Ölmeyen SSD: Samsung 860 Pro - Ne Kadar Dayanacak? #6
    Yanıtla +7
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    dr20mouse 2 sa.
    840 ve 850 Evo sahibiyim ikiside 20 TB yazmayı geçti sorunları yok çok şükür
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    Spleace 3 sa.
    Ssd lerin en büyük sorunu kisa sürede bozulması. Bu engel aşılirsa çok büyük inavasyon olur. Ssd ler şahlanir.
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    CVenturas 3 sa. Spleace
    Kaliteli ssdler bozulmuyor da ucuzlarına bir şey diyemem. 860evo kullanıyorum
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    Boragungoren 3 sa. Spleace
    Ssdler çabuk mu bozuluyor o çooook eskidendi dandik sandisk ssdyi bile kaç yıldır kullanıp devamlı devamlı format atıyorum hâlâ tık yok
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    FatihAsl 3 sa. Spleace
    bozulduğu doğru, ama çok çabuk bozulduğu yanlış. Ayrıca bir anda bozulmuyorlar, belli bir kullanım sayısından sonra bozulabiliyorlar. Ama mekanik diskler öyle değil. hiç beklenmedik bir anda bozulabiliyorlar.
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