Samsung’un 30 TB kapasiteli SSD’si hiç bozulmayacak

DRAM ve NAND Flash piyasasında pastadaki en büyük paya sahip Samsung ürettiği çözümlerinde güvenilirlik ve performans başlıklarında çıta koymaya devam ediyor. Güney Koreli firma yeni SSD’sinde uzun ömürlülük alanında bir hayli iddialı.

Uzun ömrüyle iddialı

PCIe 4.0 arayüzünü kullanan PM1733’ün yanı sıra yarı yüksekliğe sahip bir PCIe kartı da sunan Samsung bu modelinde kapasiteyi 15.36 TB’a kadar ölçeklemiş. Ayrıca U.2 formunda da üretilen SSD boyutları itibariyle HHHL sınıfına konumlandırılmış.

https://www.pcworld.com/article/3439821/samsungs-ultra-fast-new-pcie-40-ssds-never-die.html

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0.96TB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB veseçenekleriyle sunulurken yazılımsal alanda gelişmiş özelliklerle güçlendirilmiş. 3 önemli yazılımla gelen çözüm,sayesinde verileri doğrularken hasarlı NAND Flash yongalarını tespit ederek verileri diğer yongalara taşıyor.barındıran 30.72 TB kapasiteliçözüm eğer Flash tabanlı birimlerden birisi arızalansa dahi yoluna devam edebiliyor kibu nedenle yeni modeliiddiasıyla lanse etti.Her ne kadar performans değerleri açıklanmasa da PCIe 4.0 standartına sahip 8 kanalı kullanan sürücü PCIe 4.0 x4 arayüzüne sahip diğer U.2 birimlerinden ayrılıyor. Son olarak’te ise PM1733’teki kapasite düşerkendeğeriyle dayanıklılık başlığı ön plana çıkarılmış.