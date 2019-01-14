Samsung’un 5G bağlantı destekli telefonu S10 X olarak adlandırılabilir

Samsung Galaxy S10 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Firma, geçtiğiniz günlerde yeni akıllı telefonlarını 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağını açıklamıştı. Bu tarih Mobil Dünya Kongresi’ne oldukça yakın. Şu an için Galaxy S10, S10 Lite ve S10 Plus modellerinin tanıtılacağı biliniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler 5G'li telefonun farklı isimlendirileceği yönünde.

5G desteği için X harfi

5G desteği bulunan modelin Samsung Galaxy S10 X olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor. “X” bulunmayan diğer modeller 4G ile gelecek. 5G’li bu model diğer Galaxy S10 serisi telefonlarla birlikte tanıtılacak. Ayrıca Galaxy S10 X’e ait diğer bilgiler, 6.7 inç ekran, ekrandan parmak izi okuma, dört arka kamera, iki ön kamera, 5000 mAh batarya vb. olarak sıralanıyor. Ek olarak 10 GB’ın üzerinde RAM ve 1 TB depolama (512 GB dahili + 512 GB microSD) seçeneği de konuşulanlar arasında.

Ayrıca Bkz.

"Oppo, 16 Ocak'ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtacak"

Mart ayının sonunda Güney Kore piyasasına sunulacak cihazın 1425 dolar ile 1600 dolar arasında fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Samsung Galaxy S10 Lite 5.8 inç, Galaxy S10 6.1 inç, Galaxy S10 Plus ise 6.4 inç ekrana sahip. Eğer sızıntılar doğruysa 6.7 inç boyutuyla Galaxy S10 X ailenin diğer üyelerinden daha büyük olacak. Son olarak etkinlikte katlanabilir Samsung telefonu görme ihtimalimiz olduğunu da hatırlatalım. 20 Şubat tarihinde tüm modeller netleşecektir.

https://www.gsmarena.com/samsungs_5g_phone_to_be_called_galaxy_s10_x_says_korean_media-news-35058.php