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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’un 5G bağlantı destekli telefonu S10 X olarak adlandırılabilir

Samsung’un 20 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S10 ailesine 5G bağlantı destekli farklı bir model katılabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre 5G’li bu telefona Galaxy S10 X adı verilecek.
4 ay
4,3b
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8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’un 5G bağlantı destekli telefonu S10 X olarak adlandırılabilir
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Samsung Galaxy S10 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Firma, geçtiğiniz günlerde yeni akıllı telefonlarını 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağını açıklamıştı. Bu tarih Mobil Dünya Kongresi’ne oldukça yakın. Şu an için Galaxy S10, S10 Lite ve S10 Plus modellerinin tanıtılacağı biliniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler 5G'li telefonun farklı isimlendirileceği yönünde.

5G desteği için X harfi

5G desteği bulunan modelin Samsung Galaxy S10 X olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor. “X” bulunmayan diğer modeller 4G ile gelecek. 5G’li bu model diğer Galaxy S10 serisi telefonlarla birlikte tanıtılacak. Ayrıca Galaxy S10 X’e ait diğer bilgiler, 6.7 inç ekran, ekrandan parmak izi okuma, dört arka kamera, iki ön kamera, 5000 mAh batarya vb. olarak sıralanıyor. Ek olarak 10 GB’ın üzerinde RAM ve 1 TB depolama (512 GB dahili + 512 GB microSD) seçeneği de konuşulanlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Oppo, 16 Ocak'ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtacak"

Mart ayının sonunda Güney Kore piyasasına sunulacak cihazın 1425 dolar ile 1600 dolar arasında fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Samsung Galaxy S10 Lite 5.8 inç, Galaxy S10 6.1 inç, Galaxy S10 Plus ise 6.4 inç ekrana sahip. Eğer sızıntılar doğruysa 6.7 inç boyutuyla Galaxy S10 X ailenin diğer üyelerinden daha büyük olacak. Son olarak etkinlikte katlanabilir Samsung telefonu görme ihtimalimiz olduğunu da hatırlatalım. 20 Şubat tarihinde tüm modeller netleşecektir.


https://www.gsmarena.com/samsungs_5g_phone_to_be_called_galaxy_s10_x_says_korean_media-news-35058.php Yorum Yaz
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NARSİL_BERKAY 4 ay sendemail
Çekemez hadi çekti diyelim sonu Apple gibi hüsran olur Samsungun satışları düştü iyice düşer.
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ffrisby 4 ay en beğenilen
Doğan SLX.
Samsung S10X

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DH Misafiri 3 ay
1TB depolama ile verirlerse 1600 dolardan çok rahat verirler. Ama onu 128 GB ile vermeye kalkarlarsa o iş yatar...
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DH Misafiri 4 ay
samsung-apple gibiler olmasa xiaomi kimden kopyalıcak ajgshfkjas + parası yetmeyen almaz bu kadar basit koçum:D taklitçi markanla mutluluklarr
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12 Angry Men 4 ay
O fıyata telefon satamaz. Apple bıle pahalı telefon satmakta zorluk cekıyor.
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Circassian81 4 ay
1600 dolar ne ya Türkiye de en az 15.000tl olur o zaman
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ffrisby 4 ay en beğenilen
Doğan SLX.
Samsung S10X

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damn2u 4 ay
Cidden bokunu çıkartıyorlar. Bir de uygun fiyatlı bir sürü telefon çıkartan markalara laf ediyorlar. Asıl bunlara bakın lan, hem fiyatları everest'e çıkarttılar hemde bir özellik diğerinde yok, öbür özellik için ekstra para ver falan, resmen tüketiciyle billur geçiyorlar. Siz Xiaomi gibi firmalara bok atmaya devam edin, bu gidişle Xiaomi gibi firmaları mumla ararsınız.
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sendemail 4 ay
Fiyat olarak 1700usd söylentisi vardı çeşitli tek.haber sitelerinde ,
Doğruysa sektör 2000 usd bandına doğru çekmeye çalışıyor tepe telefonları ,ardından orta seviye de 1000usd seviyelerine gelir .
Redmi 7 kapak olsun alayına.
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NARSİL_BERKAY 4 ay sendemail
Çekemez hadi çekti diyelim sonu Apple gibi hüsran olur Samsungun satışları düştü iyice düşer.
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