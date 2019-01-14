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Oppo, 16 Ocak'ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun 16 Ocak’ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtmayı planladığı ortaya çıktı. Yeni kamera teknolojisi şirketin F serisi akıllı telefonlarında kullanılacak.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo'nun 16 Ocak tarihinde Pekin'de bir etkinlik düzenleyeceğini gösteren basın davetiyesi ortaya çıktı. Yayınlanan görselde sadece "10" rakamına vurgu yapılıyor. Bunun dışında başka hiçbir detay yok. Buna rağmen Oppo’nun söz konusu etkinlikte 10x Hibrit Optik Zoom Teknolojisi'ni tanıtabileceği düşünülüyor.
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Çinli şirket 2017 yılında, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5x kayıpsız zoom teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknolojinin merkezinde ise, ışığı dikey olarak yerleştirilmiş kamera sensörüne yönlendiren 90 derecelik açısal prizmaya sahip bir bir 5P lens yer alıyor.

Gelecekteki F serisi Oppo telefonlarda kullanılacak

Ne yazık ki 5x kayıpsız zoom teknolojisi şirketin şu anda piyasada boy gösteren hiçbir telefonunda mevcut değil. Dolayısı ile Oppo'nun etkinlik sırasında yeni kamera teknolojisini sergileyeceği cihazın bir prototip olacağını söyleyebiliriz. 10x Hibrit Optik Zoom Teknolojisi'nin Oppo'nun gelecekteki F serisi akıllı telefonlarına entegre edilmesi bekleniyor.

https://www.news18.com/news/tech/oppo-to-announce-10x-hybrid-optical-zoom-camera-technology-on-january-16-2001953.html Yorum Yaz
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Jeopol 4 ay
oppo turkiyeye gelmis.
bakalim fiyatlar ne olacak?
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mavizaman 4 ay
giriş seviyesi kompak fotoğraf makinelerinin tek kozuydu zoom olayı.
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Bloodin 4 ay
İyi güzel hoş da Oppo, özelliklerine göre fiyatların çok yüksek be yavrum, özellikle dikkat çekici R serisi baya uçuk...
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esmerbuyucu 4 ay
İlk örneği bundan 17 sene önceki Minolta DiMAGE X imiş.
m.dpreview.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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