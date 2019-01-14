Oppo, 16 Ocak'ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtacak

Oppo'nun 16 Ocak tarihinde Pekin'de bir etkinlik düzenleyeceğini gösteren basın davetiyesi ortaya çıktı. Yayınlanan görselde sadece "10" rakamına vurgu yapılıyor. Bunun dışında başka hiçbir detay yok. Buna rağmen Oppo’nun söz konusu etkinlikte 10x Hibrit Optik Zoom Teknolojisi'ni tanıtabileceği düşünülüyor.

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Çinli şirket 2017 yılında, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5x kayıpsız zoom teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknolojinin merkezinde ise, ışığı dikey olarak yerleştirilmiş kamera sensörüne yönlendiren 90 derecelik açısal prizmaya sahip bir bir 5P lens yer alıyor.

Gelecekteki F serisi Oppo telefonlarda kullanılacak

Ne yazık ki 5x kayıpsız zoom teknolojisi şirketin şu anda piyasada boy gösteren hiçbir telefonunda mevcut değil. Dolayısı ile Oppo'nun etkinlik sırasında yeni kamera teknolojisini sergileyeceği cihazın bir prototip olacağını söyleyebiliriz. 10x Hibrit Optik Zoom Teknolojisi'nin Oppo'nun gelecekteki F serisi akıllı telefonlarına entegre edilmesi bekleniyor.

https://www.news18.com/news/tech/oppo-to-announce-10x-hybrid-optical-zoom-camera-technology-on-january-16-2001953.html