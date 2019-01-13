Samsung'un 5G özellikli telefonu CES 2019'da sergilendi

Güney Kore medyası Samsung'un CES 2019'da ilk katlanabilir telefonunu sergilediğini ortaya çıkarmıştı. Basında yer alan haberlere göre, cihaz kapalı kapılar ardında düzenlenen özel bir oturumda az sayıda kişiye gösterildi. Şirket aynı platformda 5G özellikli bir telefon prototipi de sergiledi.

Ayrıca Bkz.

"iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir"

5G'li telefon katlanabilir telefon gibi gizli saklı değil de bir cam muhafaza içerisinde herkesin görebileceği şekilde sergilendi. Ancak Samsung bu yönde bir duyuru yapmadığı için CES 2019 ziyaretçileri tarafından pek fark edilmedi.

Samsung'un 5G'li telefonu Mart ayında gelecek

Samsung'un prototip 5G telefonu demo modunda çalışıyordu. Şirketin Aralık ayında Güney Kore'de 5G görüntülü arama denemesi yapmak için kullandığı modelin aynısı gibi görünüyor.

Samsung, Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde lanse edecek. S10 serisi kapsamında S10, S10 Plus ve S10 E (Lite) modellerinin tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre şirket Mart ayında Galaxy Fold katlanabilir telefonunun yanı sıra 5G özellikli Galaxy S10 versiyonunu sahneye çıkaracak.

https://www.businessinsider.com/samsung-displays-5g-prototype-smartphone-ces-2019-2019-1#its-hard-to-tell-from-the-photo-but-the-prototype-had-a-notch-on-the-top-right-corner-4