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iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir

Barclays analistleri iPhone 11'in Wi-Fi 6 desteğine sahip olabileceğini düşünüyor. Akıllı telefon bu sayede Wi-Fi erişim noktalarına şu ankinden daha hızlı bağlanacak.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği 2019 model iPhone tasarım açısından önemli yenilikler sunmayabilir. Ancak söylentilere bakılırsa en son teknolojileri bünyesinde barındıracak. Barclays analistleri bir sonraki iPhone serisinin Wi-Fi 6 desteği ile gelebileceğini öne sürdü. Bu da şu ankinden yüzde 30 daha hızlı bir kablosuz bağlantı sunabileceği anlamına geliyor.
2018 yılının sonlarında duyurulan Wi-Fi 6 (ax) standardı Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonları dahil olmak üzere bu yıl piyasaya sürülecek birçok cihaza dahil edilecek. Yeni nesil kablosuz ağ standardı Wi-Fi 5'ten (ac) daha hızlı olmasının yanı sıra birçok cihazın aynı anda kablosuz ağa eriştiği kalabalık bölgelerde daha iyi bir bağlantı performansı sağlayabilecek.

Daha verilmli bir kablosuz bağlantı deneyimi sunacak

iPhone 11'in Wi-Fi 6 desteği ile gelip gelmeyeceği konusunda şu an için kesin konuşmak zor. Barclays analistlerinin tahmini, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonunda süper hızlı Wi-Fi standardına yer vereceği yönünde. Cupertinolu şirketin gerçekten de böyle bir düşüncesi varsa önümüzdeki günlerde bu konuda daha somut bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

https://www.cultofmac.com/600264/2019-iphone-wi-fi-6-ax/ Yorum Yaz
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Galatas4ray 4 ay en beğenilen
Hemen İphone 11 almak için ihtiyaç kredisi çekmeliyim.Çünkü wifi de daha hızlı.
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12 Angry Men 4 ay
Her iphone haberi altında beğeni almak için saçma sapan, alakasız yorum yazan tipler doluşmuş yine.
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esmerbuyucu 4 ay
5G'den daha önemli bir özellik.
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Ayyıldız Türk 4 ay
Salonunda balkona gatakmı iPhone beyciğim
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sky__walker 4 ay
Cupertino lu şirket yazmışlar mı diye bakmaya geldim.. Yazmışlar..
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musty578 4 ay
hizi gecin artik cekim alani daha uzun olsun
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HKG3 4 ay
Geliştirilebilecek bir şey bulamıyorlar.
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TAGRNT 4 ay
5000 tl civarında çıkarsa alırım
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fhrstw 4 ay
Benim aklımda iki soru var wifi6lı routerlara ispler ne zaman geçecek onu geçtim ipv6 ne zaman kullanılacak resmen afrika ülkesi gibiyiz. Cgn diye bir bela var hala onla uğraşıyoruz.
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JackWondo 4 ay
Bu da hızlı şarjı kablosu ve aparatı gibi ayrı satılır.

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veteriner69 4 ay
Geleceği varsa göreceği de var. :)
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12 Angry Men 4 ay
Her iphone haberi altında beğeni almak için saçma sapan, alakasız yorum yazan tipler doluşmuş yine.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha kablosuz ağ iphone 11 wi-fi 6 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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