iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir

Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği 2019 model iPhone tasarım açısından önemli yenilikler sunmayabilir. Ancak söylentilere bakılırsa en son teknolojileri bünyesinde barındıracak. Barclays analistleri bir sonraki iPhone serisinin Wi-Fi 6 desteği ile gelebileceğini öne sürdü. Bu da şu ankinden yüzde 30 daha hızlı bir kablosuz bağlantı sunabileceği anlamına geliyor.

2018 yılının sonlarında duyurulan Wi-Fi 6 (ax) standardı Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonları dahil olmak üzere bu yıl piyasaya sürülecek birçok cihaza dahil edilecek. Yeni nesil kablosuz ağ standardı Wi-Fi 5'ten (ac) daha hızlı olmasının yanı sıra birçok cihazın aynı anda kablosuz ağa eriştiği kalabalık bölgelerde daha iyi bir bağlantı performansı sağlayabilecek.

Daha verilmli bir kablosuz bağlantı deneyimi sunacak

iPhone 11'in Wi-Fi 6 desteği ile gelip gelmeyeceği konusunda şu an için kesin konuşmak zor. Barclays analistlerinin tahmini, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonunda süper hızlı Wi-Fi standardına yer vereceği yönünde. Cupertinolu şirketin gerçekten de böyle bir düşüncesi varsa önümüzdeki günlerde bu konuda daha somut bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

https://www.cultofmac.com/600264/2019-iphone-wi-fi-6-ax/