Samsung’un Galaxy Fold için yaptığı düzeltmeler öğrenildi

Katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold, ilk günden ekran sorunlarıyla anılmaya başlandı. Samsung da bu sorunları çözmek için cihazın çıkış tarihini erteleyerek problemleri incelemeye başladı. Güney Kore merkezli bir gazete, cihazın iki farklı yerinde değişim olduğu bilgisine ulaştı.

Ekran filmi ve menteşe düzeltiliyor

Samsung Galaxy Fold’un iç kısmındaki ekran üzerinde koruyucu bir tabaka bulunuyor. Bu tabaka normalde ekranın parçası ve kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Cihazı erken eline alma şansını yakalayan kişiler ise koruyucu tabakayı ekran filmi sanarak çıkarmaya çalıştılar. Yakından bakıldığında gerçekten ekran filmine benzeyen tabaka, çözülecek sorunların başında yer alıyor. Firma, koruyucu tabakayı çerçeve ile birebir şekilde yerleştirmeyi başarmış. Böylece ekran filmi sanılıp çıkarılmaması amaçlanıyor.

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İkinci düzeltme ise menteşede. Menteşenin alt ve üst kısımlarında bulunan açıklıklardan toz girebiliyor. Bu da menteşenin bozulup ekrana baskı yapmasına sebebiyet vermişti. Menteşedeki açıklıkların da kapatılabildiği öğrenildi.

Galaxy Fold’a erken erişim imkanı olan basın mensuplarının karşılaştıkları temel problemler çözülmüşe benziyor. Zaten firma CEO’su yakın zamanda cihaz için yeni çıkış tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Bu çıkış tarihi sorunlar çözüldüğüne göre çok geç olmayacaktır.

https://www.sammobile.com/2019/05/15/improvements-samsung-made-galaxy-fold/