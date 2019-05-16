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Samsung’un Galaxy Fold için yaptığı düzeltmeler öğrenildi

Samsung Galaxy Fold’un ekran sorunlarının giderilmesi için yapılan donanım değişiklikleri öğrenildi. Ekranın üstündeki koruyucu katman ve menteşenin açıklıkları düzeltilecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,5b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’un Galaxy Fold için yaptığı düzeltmeler öğrenildi
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Katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold, ilk günden ekran sorunlarıyla anılmaya başlandı. Samsung da bu sorunları çözmek için cihazın çıkış tarihini erteleyerek problemleri incelemeye başladı. Güney Kore merkezli bir gazete, cihazın iki farklı yerinde değişim olduğu bilgisine ulaştı.

Ekran filmi ve menteşe düzeltiliyor

Samsung Galaxy Fold’un iç kısmındaki ekran üzerinde koruyucu bir tabaka bulunuyor. Bu tabaka normalde ekranın parçası ve kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Cihazı erken eline alma şansını yakalayan kişiler ise koruyucu tabakayı ekran filmi sanarak çıkarmaya çalıştılar. Yakından bakıldığında gerçekten ekran filmine benzeyen tabaka, çözülecek sorunların başında yer alıyor. Firma, koruyucu tabakayı çerçeve ile birebir şekilde yerleştirmeyi başarmış. Böylece ekran filmi sanılıp çıkarılmaması amaçlanıyor. 

Ayrıca Bkz. "ABD Huawei’yi kara listeye aldı"

İkinci düzeltme ise menteşede. Menteşenin alt ve üst kısımlarında bulunan açıklıklardan toz girebiliyor. Bu da menteşenin bozulup ekrana baskı yapmasına sebebiyet vermişti. Menteşedeki açıklıkların da kapatılabildiği öğrenildi.

Samsung’un Galaxy Fold için yaptığı düzeltmeler öğrenildi
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Galaxy Fold’a erken erişim imkanı olan basın mensuplarının karşılaştıkları temel problemler çözülmüşe benziyor. Zaten firma CEO’su yakın zamanda cihaz için yeni çıkış tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Bu çıkış tarihi sorunlar çözüldüğüne göre çok geç olmayacaktır.


https://www.sammobile.com/2019/05/15/improvements-samsung-made-galaxy-fold/ Yorum Yaz
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Celonfix 3 hf. en beğenilen
Huawei Mate X çok daha şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Çift ekranlı katlanabilir telefon yapıp buna rağmen çentik koymak nasıl bir mühendislik başarısıdır. Ön taraftaki sözde ekrana değinmiyorum bile.
Huawei Mate X çok daha şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Çift ekranlı katlanabilir telefon yapıp buna rağmen çentik koymak nasıl bir mühendislik başarısıdır...
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yunusaticioglu 3 hf.
xiaomi hem samsungu hem de huaweiyi ezer
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sadrag 3 hf.
Neyi düzeltirlerse düzeltsinler.. Incelemelerde gözüken ekranın ortasında oluşan iz düzelmedikçe olmamış demektir..
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cumur 3 hf. sadrag
aynı durum huawei de de mevcut malesef
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Celonfix 3 hf. en beğenilen
Huawei Mate X çok daha şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Çift ekranlı katlanabilir telefon yapıp buna rağmen çentik koymak nasıl bir mühendislik başarısıdır. Ön taraftaki sözde ekrana değinmiyorum bile.
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Rachsuchtig 3 hf. Celonfix
Huawei'in tasarımı güzel olabilir ama dışa dönük olması ekranın çok fazla zarar görmesine sebep olabilir. bazen cepteyken masanın köşesine vesaire carpabiliyoruz.
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interwap 3 hf.
Eğer sorunlar gerçekten çözüldüyse ve yeni sorunlar çıkmayacaksa Samsung faciadan döndü.
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