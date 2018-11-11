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Samsung’un Galaxy M serisinden bazı detaylar sızdırıldı

Samsung, gelecek sene Galaxy J,C ve On serilerini birleştirip, revize ederek Galaxy M isminde yepyeni bir seri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seri ile ilgili ortaya çıkan bazı detaylar haberimizde.
6 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung’un Galaxy M serisinden bazı detaylar sızdırıldı
 
Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung’un Galaxy J, C ve On serilerinin birleşimi yepyeni bir seri üzerinde çalıştığı uzun zamandır bilinen bir gerçekti. Ancak bugüne kadar elimizde olan tek bilgi gelecek Galaxy A ve M serisi cihazlarının AMOLED yerine LCD ekranlara sahip olacağıydı. Ancak yaşanan son sızıntı ile birlikte seri hakkında birkaç detay daha gözler önüne serilmiş oldu.
Sızdırılan bilgilere göre, M serisi, SM-M205F ve SM-M305F model numaralarına sahip iki farklı cihazla karşımıza çıkacak. Cihazların piyasaya Galaxy M20 ve Galaxy M30 isimleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy M20, 32 GB'lık ve 64 GB’lık, Galaxy M30 ise 64 GB’lık ve 128 GB’lık dahili depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Ayrıca her iki cihazın da çift SIM kartı desteğine sahip olacağı söyleniyor.
M serisi ile ilgili bildiklerimiz ne yazık ki şu an için bunlarla sınırlı. Ancak çok büyük olasılıkla cihazlar piyasaya sürülene kadar daha pek çok sızıntı yaşanacak ve yapbozun parçaları teker teker yerine oturacaktır.
https://www.gsmarena.com/samsungs_galaxy_mseries_storage_variants_leak-news-34163.php Yorum Yaz
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jubeii 6 ay
Atlas santaya zor rakip olur bu ne alaka. Yazar check etsin kendini. Öte yandan i 10 bile alamazken buraya gelip suv haberi okumak beni hezeyanlara sokuyor. 10 kere okumayıp es geçiyorum. Ama başka okucal haber yokki. Bütün haberler parayla ilgili bi şekilde. Hiç bir bok okumamamız lazım.
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mlhkhy 6 ay
Bence 3 ayrı modeli 1 modele indirmek mantıklı M - A - S - Note serisi olsun yeter. Birde F serisi bükülebilen seri olacak tabi
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esmerbuyucu 6 ay mlhkhy
O serisi de olsun, M A S O N
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murat61tr 6 ay
Bi O Kalmıştı
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K_Spartakus 6 ay
Bizde sanki ucuza satılacak, herşeyin vergiler ve zamlar yüzünden arttığı bir zamanda artık ucuz telefon kavramı değişti.
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powertr06 6 ay
Galaxy s10 la beraber 10lu isimlendirmeye geçecekler heralde.
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