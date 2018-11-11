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Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium’a Android Pie güncellemesi geliyor

Sony, Xperia XZ2'den sonra Xperia XZ serisinin kalan üç üyesi Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium için de Android Pie güncellemesi yayınladı. Detaylar haberimizde.
6 ay
10,9b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Sony, geçtiğimiz ay amiral gemisi cihazı Xperia XZ2 için Android Pie güncellemesi yayınlamıştı. Bununla birlikte şirket, yakın gelecekte Xperia XZ serisinin diğer üyeleri XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium için de güncelleme sözü vermişti.
Sony sözünde durdu ve Xperia XZ2’nin Android Pie güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra XZ serisinin diğer üyeleri için de Android Pie güncellemesi yayınladı. Şirket, güncellemeyi 47.2.A.0.306 yapı numarasına sahip OTA üzerinden dağıtmaya başladı.
Güncelleme 1 Ekim tarihli bir güvenlik yamasını da kapsıyor. Ayrıca Android Pie güncellemesi ile cihazlar, 1080p çözünürlükte 960fps ağır çekim video kaydına, HDR video modlarına ve daha pek çok yeni özelliğe kavuşmuş olacaklar.
Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için şu an için kısıtlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda ve çok büyük ihtimalle tüm kullanıcılara ulaşması birkaç günü alacak.
https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz1_xz1_compact_and_xz_premium_are_now_getting_android_pie-news-34162.php Yorum Yaz
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0MG90 6 ay en beğenilen
Güncellemenin kral şirketi
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hasan.sonus 6 ay
720p olan 960 fps çekimin 1080p ye çıkması ve 4K HDR desteğinin gelmesi... Her ne kadar bazı geri kaldığı noktalar olsa da bu tarz jestler ( aslında jest değil her firmanın yapması gerekiyo fakat hiçbiri yapmıyo) insana Sony yi daha da sevdiriyo. İyi ki P20 Lite yerine XZ1 almışım
720p olan 960 fps çekimin 1080p ye çıkması ve 4K HDR desteğinin gelmesi... Her ne kadar bazı geri kaldığı noktalar olsa da bu tarz jestler ( aslında jest değil ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 ay
Haha yukleyin de bakalim sarj sureniz noluyor, takilmalar baslamiyor mu. Z3 ve Z3 compact denen sozde batarya sampiyonlarinin son guncellemelerle ekran surelerinin 10 saatlerden 4 saate kadar kasitli dusuruldugunu gormedik sanki. Hoparlor sesi düşmesi de cabası. Sony denen illetten kurtulduguma her aklima geldiginde durduk yere seviniyorum. Aklinizi kullanin dostlar, sony planli eskitmenin piridir! Bunu son 7 yildir sony kullanip şu an asus kullanan biri soyluyor, arastirin.
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Kayrabey 6 ay
Bu tuğlaya 9 değil 15 gelse ne olur :)
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nForcer 6 ay
960 fps modunda tek çekimlik kayıt süresi de 5 saniyeden 10 saniyeye yükselse 10 numara güncelleme olurdu.
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DreamRiver 6 ay nForcer
Oda olmuş olsa efsane olurdu. İleride çıkaracakları modellerde kesinlikle yaparlar ama bizde avucumuzu yalarız
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akif87 6 ay nForcer
nForcer
960 fps modunda tek çekimlik kayıt süresi de 5 saniyeden 10 saniyeye yükselse 10 numara güncelleme olurdu.

Bu kısıt donanımsal olduğu için bu telefonda artması zor.
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hasan.sonus 6 ay
720p olan 960 fps çekimin 1080p ye çıkması ve 4K HDR desteğinin gelmesi... Her ne kadar bazı geri kaldığı noktalar olsa da bu tarz jestler ( aslında jest değil her firmanın yapması gerekiyo fakat hiçbiri yapmıyo) insana Sony yi daha da sevdiriyo. İyi ki P20 Lite yerine XZ1 almışım
1 Yanıt Yanıtla +7
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Y-ZiyA 6 ay hasan.sonus
Hocam size katılıyorum da çıtayı çok düşük almışsınız :)
P20 lite ın gördüğüm kadarıyla tasarımı dışında bir özelliği yok.
Abileri P20 ve P20 Pro ya öykünüyor sadece.
Belki biraz daha genç olsam özellik yerine tasarımı tercih ederdim ondan da emin değilim gerçi.
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Python 6 ay
Tavsiyem kullanıcıları beklesinler. Çıksın hemen güncelleyeceğim diye abanmayın, bakalım sıkıntı sorun vs. bildiren var mı ? baktınız sorunsuz güncellersiniz bende xz1 için öyle yapacağım. Sonra düşürmekle uğraşırsınız, bekleyin.
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DreamRiver 6 ay
Hafta içi güncelleme herkese gelir tahminimce. İlk yapılacak güncelleme sorunlu olmasından ötürü onu kullanıcılara vermeyip 2 hafta bekletip sağlam sürüm yayınlamaları isabetli olmuş
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Y-ZiyA 6 ay
2000 TL ye kadar düşmüştü xz1. Ya Nokia 8 ya bunu alacaktım. Xz1 fiyatı 3000 e çıkıp Sony de Türkiye den çekilince tercih şansım kalmamıştı :)
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mert1907 6 ay
Sony'nin tek eksiği tasarım ve fiyat dengesini tutturamaması.
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0MG90 6 ay en beğenilen
Güncellemenin kral şirketi
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Y-ZiyA 6 ay
Bir Nokia 8 alamadı zaten bu güncellemeyi :(
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ladomfc61 6 ay Y-ZiyA
Mi6 da öyle
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ladomfc61 6 ay Y-ZiyA
Mi6 da öyle
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