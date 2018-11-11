Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium’a Android Pie güncellemesi geliyor

Mobil teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Sony, geçtiğimiz ay amiral gemisi cihazı Xperia XZ2 için Android Pie güncellemesi yayınlamıştı. Bununla birlikte şirket, yakın gelecekte Xperia XZ serisinin diğer üyeleri XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium için de güncelleme sözü vermişti.

Sony sözünde durdu ve Xperia XZ2’nin Android Pie güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra XZ serisinin diğer üyeleri için de Android Pie güncellemesi yayınladı. Şirket, güncellemeyi 47.2.A.0.306 yapı numarasına sahip OTA üzerinden dağıtmaya başladı.

Güncelleme 1 Ekim tarihli bir güvenlik yamasını da kapsıyor. Ayrıca Android Pie güncellemesi ile cihazlar, 1080p çözünürlükte 960fps ağır çekim video kaydına, HDR video modlarına ve daha pek çok yeni özelliğe kavuşmuş olacaklar.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz1_xz1_compact_and_xz_premium_are_now_getting_android_pie-news-34162.php

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Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için şu an için kısıtlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda ve çok büyük ihtimalle tüm kullanıcılara ulaşması birkaç günü alacak.