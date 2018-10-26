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Samsung’un Galaxy S10 ve katlanabilir telefona dair planları netleşiyor

Gelecek yıl piyasaya çıkmasını beklediğimiz Galaxy S10 amiral gemisi telefon ve katlanabilir Galaxy F modeli ile ilgili Samsung’un önemli stratejik planları sızdırıldı.
6 ay
10,5b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl hemen tüm akıllı telefon üreticileri için büyük bir önem arz ediyor. Qualcomm, MediaTek gibi tasarımcıların da katkısıyla pek çok üretici ilk 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca katlanabilir akıllı telefon örnekleri de ilk kez tüketiciler ile buluşmaya başlayacak. Samsung da hazırlıklarını son aşamaya getirmiş durumda.

Galaxy S10 neler sunacak?

Samsung’un ilk 5G telefonu olması beklenen Galaxy S10 ile ilgili bazı detaylar sızdırıldı. Hatırlanacağı üzere Galaxy S10 için daha ucuz bir versiyonun da hazırlandığı gündeme gelmişti. Düz ekrana sahip olacağı ve ekrana entegre parmak izi okuyucunun olmayacağı bu modelin ardından bazı detaylar daha geldi.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek"

Samsung’un Galaxy S10 serisinde de çentik tasarımından uzak duracağı ifade ediliyor. Bununla birlikte alt ve üst çerçevelerin çok inceltildiği belirtiliyor. Bunun nasıl yapıldığı şimdilik sır ancak Galaxy A8s lansmanı ile birlikte bu yeni çözümün detaylarına sahip olacağız. Bazı kaynaklar ekrana entegre kamera deliklerinden bahsediyor.

Diğer taraftan Samsung’un uzun süredir kullandığı Iris tarama teknolojisini bir adım daha öteye taşıyacağı ancak gelişmiş bir yüz tanıma sistemine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Iris tarama ve ekrana entegre parmak izi okuyucusu şimdilik yeterli görülüyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de kaldırılacak.

Katlanabilir telefon planları

Katlanabilir akıllı telefon planlarında ise iki prototip olduğu belirtiliyor. Bir prototip dikey olarak katlanırken, diğer prototip yatay olarak katlanıyor. Konsept nedeniyle ekrana entegre parmak izi okuyucu kullanmayan prototipler ayrıca daha küçük bir bataryaya yer veriyor. Samsung hali hazırda iki prototipi de değerlendiriyor ve yakın zamanda birisinde karar kılacak.

Samsung’un yeni konsepti için Google ile de özel bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Çalışma kapsamında katlanabilir cihazlara uyum sağlayacak bir Android sürümü geliştiriliyor. Diğer firmalar tarafından da kullanılacak mı belirsiz ancak en erken gelecek yıl yaz aylarında hazır olacağı vurgulanıyor.

Samsung’un ilk çalışan protitipi gelecek ay geliştirici konferansında sahneye çıkacağı gündeme gelmişti. Bazı kaynaklar bununla ilgili bir sunum yapılacağını ve detayların anlatılacağını ancak prototip gösterimi konusunda bir netlik olmadığını dile getiriyor.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-5g-foldable-phone-plans-details-new-report_id110422 Yorum Yaz
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Like a Sir 6 ay en beğenilen
mi8 yerine s9+ almamdaki yegane sebep 3.5mm idi.
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MrKattchup 6 ay
3.5mm kulaklık girişi veren zaten bir iki firma kalmıştı ki bunun için tercih eden insanlar var kaldırılması kullanıcı açısından üzücü.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Ray Kurzweil 6 ay
Samsung S9+ çok iyi cihaz.
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mrkb 6 ay
Katlanabilir olayı olcağını düşünmüyorum.
Çentik gelmesin yeter...
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___Lawyer___ 6 ay
Eğer Apple ve Huawei'de gibi bir yüz tanıma gelmezse bu telefona geçme nedenim kalmayacak. Çünkü ekran içinden parmak izi teknolojisinin çok hızlı olmayacağı aşikar. Yüz tanımaya alıştığınızda çok kolaylık sağlıyor hal böyle iken en tepedeki iki firmadan biri olan Samsung'un 10. yıl telefonunu böyle bir eksiklikle piyasaya sürerse büyük hata olur. .Çünkü bugün yabancı kullanıcılara da baktığımızda var olan Samsung telefonlarındaki en büyük şikayetleri iris tanımanın yetersizliği.
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Y-ZiyA 6 ay
LG G2 gibi 5-6 senelik telefonlar bile oyun oynamıyorsanız internet whatsapp tüm işlerinizi görüyor.
Adamların da mecbur telefon satmaları lazım, ne yapsınlar taş mı yesinler?
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sistemli adam 6 ay
delikanlı adam katlanan telefon kullanmaz.
bayanlara hitap edebilir.
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Das Boot 6 ay
Şu katlanabilir cihazlar bir ciksa da pratikte ne ise yarayacaklarini gorsek.
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ymhaslaman 6 ay
Ya ben anlamıyorum kimi görsem çentik sevmiyor kimi görsem 3.5 mm istiyor. Bu üreticiler bunu görmüyormu
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Ekrem71.5 6 ay ymhaslaman
kimse sevmiyor ama herkes alıyor o nasıl olacak ?
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Like a Sir 6 ay en beğenilen
mi8 yerine s9+ almamdaki yegane sebep 3.5mm idi.
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tugares 6 ay
İthalatçı garantili almadıysanız anlarım da dönüştürücü 20 TL üstad.
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MrKattchup 6 ay
3.5mm kulaklık girişi veren zaten bir iki firma kalmıştı ki bunun için tercih eden insanlar var kaldırılması kullanıcı açısından üzücü.
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Ekrem71.5 6 ay MrKattchup
apple nin başının altından çıktı hep bunlar
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