Samsung üstüste iki çeyrekte düşüş bekliyor





Geçtiğimiz yıllarda özellikle Galaxy S ve Galaxy Note amiral gemi modellerinin başarısı ile rekor karlar elde eden Samsung, son zamanlarda düşüş yaşamaya başladı.





Özellikle Galaxy S4 amiral gemi modelinin beklenen rakamların altında kalması bunda etkili olurken, firmanın orta seviye pazara daha fazla ağırlık vermesi kar marjının da düşmesine neden oldu.





Firmanın açıkladığı bilgilere göre 31 Mart tarihinde sona eren ilk çeyrekte yüzde 2.1 ile yüzde 6.6 arasında faaliyet karında düşüş yaşanması bekleniyor. Rakam olarak ise 7.8 milyar ile 8.2 milyar dolar arasında faaliyet karı elde edileceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde satış gelirleri ise 48 milyar ile 55 milyar dolar arasında olacak.





İçinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte ise yüzde 6 oranında faaliyet karı azalması öngörülüyor. Galaxy S5 modelinin bu çeyrekte satışa çıkacak olmasına karşın Samsung'un büyük bir beklenti içerisine girmediği görülüyor.





Samsung pazarlama konusuna harcadığı milyar dolarlarla biliniyor. 2012 yılında 10 milyar dolar, 2013 yılında ise 11 milyar dolar sadece pazarlama faaliyetleri için harcanmıştı. Bu yıllarda elde edilen gelirlerle de bu kolayca karşılanabilmişti. Ancak bu yıl Samsung'un yüksek pazarlama maliyetlerini karşılayamayacağı belirtiliyor ve bütçede bir miktar kesinti yapılacak. Firma tüm mali tablolarını ise bu ay sonunda açıklayacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-expects-a-drop-in-operating-profits-for-the-second-consecutive-quarter_id54879