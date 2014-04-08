Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung üstüste iki çeyrekte düşüş bekliyor

5 yıl
290
1
80
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung üstüste iki çeyrekte düşüş bekliyor

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Galaxy S ve Galaxy Note amiral gemi modellerinin başarısı ile rekor karlar elde eden Samsung, son zamanlarda düşüş yaşamaya başladı.

Özellikle Galaxy S4 amiral gemi modelinin beklenen rakamların altında kalması bunda etkili olurken, firmanın orta seviye pazara daha fazla ağırlık vermesi kar marjının da düşmesine neden oldu.

Firmanın açıkladığı bilgilere göre 31 Mart tarihinde sona eren ilk çeyrekte yüzde 2.1 ile yüzde 6.6 arasında faaliyet karında düşüş yaşanması bekleniyor. Rakam olarak ise 7.8 milyar ile 8.2 milyar dolar arasında faaliyet karı elde edileceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde satış gelirleri ise 48 milyar ile 55 milyar dolar arasında olacak.

İçinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte ise yüzde 6 oranında faaliyet karı azalması öngörülüyor. Galaxy S5 modelinin bu çeyrekte satışa çıkacak olmasına karşın Samsung'un büyük bir beklenti içerisine girmediği görülüyor.

Samsung pazarlama konusuna harcadığı milyar dolarlarla biliniyor. 2012 yılında 10 milyar dolar, 2013 yılında ise 11 milyar dolar sadece pazarlama faaliyetleri için harcanmıştı. Bu yıllarda elde edilen gelirlerle de bu kolayca karşılanabilmişti. Ancak bu yıl Samsung'un yüksek pazarlama maliyetlerini karşılayamayacağı belirtiliyor ve bütçede bir miktar kesinti yapılacak. Firma tüm mali tablolarını ise bu ay sonunda açıklayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-expects-a-drop-in-operating-profits-for-the-second-consecutive-quarter_id54879 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Kasa kalitesinden çaldığı para ile elektrik direklerine kadar reklam vererek kullanan bir firma.

Tasarım anlamında zerre adım atamadığı gibi, geriye giden bir firma.

"Donanım" deyip 2 GB ram yeter diyen bir firma, "yazılım" deyip rehber açamayan bir firma.

2014 yılında Galaxy S3'ün üstüne Swarovski taşı vurup, iteleyen bir firma. Galaxy "Zoom, NEO, Black edition" gibi efsanelerin mucidi.

Şu durumda, S5'e koydukları kalp ritmi ölçme zırvasını şiddetle Samsung CEO'suna öneriyoruz..
Kasa kalitesinden çaldığı para ile elektrik direklerine kadar reklam vererek kullanan bir firma.Tasarım anlamında zerre adım atamadığı gibi, geriye ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +70
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 5 yıl
artık galaxy serisinin sonlanması yeni bir markaya geçilmesi gerektiğini görmeleri lazım.
tamamen farklı tasarım ve arayüz ile yeni bir seri yapılması lazım,en azından tepe modeli için farklı bir isimlendirme galaxy deyim yerindeyse ağaya düştü en ucuzundan pahalısına var.
artık galaxy serisinin sonlanması yeni bir markaya geçilmesi gerektiğini görmeleri lazım.tamamen farklı tasarım ve arayüz ile yeni bir seri yapılması lazım,...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Bu daha iyi günleri 3-4 yıl sonra bu günlerini mumla arayacak.Çünkü Çin devri başkadı Kore'lilerin Japon'lara yaptığını bu sefer Çin'liler Kore'lilere yapıyor.
Bu daha iyi günleri 3-4 yıl sonra bu günlerini mumla arayacak.Çünkü Çin devri başkadı Kore'lilerin Japon'lara yaptığını bu sefer Çin'liler Kore'lilere yapıyor....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
@lperen 5 yıl
Arkadaslar bu bahsettigimiz sirket zarar aciklamamis, faaliyet karinda yuzde 4-5 azalma aciklamis. Bazi arkadaslar sanki samsung batmak uzereymis gibi yorumlar yaziyorlar. Samsung hala lider telefon piyasasinsa ve bu liderlik uzun yillar surecekmis gibi gözüküyor kimse kendini kandirmasin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
Bu düşüşlerin devamımda gelir mi gelir,samsung özellikle mobil de kalite ile alınan bir marka olmalı yoksa payı yavaş yavaş düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
ee sonunda olacağı buydu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 5 yıl
Donanımhaber kullanıcılarını dinlemeyen firma...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLoft 5 yıl
haber öyle bir sunulmuş ki,
herhalde zarar ediyorlar sandım.
meğerse 7.8 milyar ile 8.2 milyar dolar arasında faaliyet karı elde edileceği tahmin ediliyor denmiş haber içinde.
vay arkadaş ya, 8 milyar dolar faaliyet kârı var ortada ama htc gibi zararda gibi gösterilmiş.
yani bu editor atkadaş zaten sıkça yapıyor nedense bunu. algı yönetimi yapmaya çalışıyor.
oysaki işin özeti, faaliyet kârında ufak bir düşüş olmasıymış.
ettiği zarar da şu;
8.6 milyar dolar kâr üzerinden hesaplarsak 400 milyon dolar eder.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploto 5 yıl TheLoft
ne algısı dh yi suçluycağına biraz gerçek leri gör diğer sitelerde de var aynı haber haber ordaki editörlerde mi algı yanılması yapıyor senin gibi samsung fanları toz kondurmaz ....gerçi hoş fazla samsung fanıda kalmadı ama
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kitmaker 5 yıl
Şakacı şeyler. Note 3 gayet tutmuş durumda. S4 e ben dahil rezalet dedim gayet sattı. S5 de eminim ki satacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antibiyotik69 5 yıl
Samsung telefonlarin Tek takdir ettigim yonu hala butun telefonlarinda sd kart girisi olmasi ve bataryalarin cikarilabilir olmasi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcat67 5 yıl
GALAXY ACE STYLE 512 mb ram var 2 ç.ekirdek işlemci kitkat ile gelicek

" Kullanmış olduğunuz S3 ürüne 4.4.2 güncellemesi şuanda düşünülmemektedir . Güncelleme sağlanılması durumunda cihaz üzerinden uyarısını alacaksınızdır ."

Satılık galaxy s3 vardır ilgilenen mesaj atsın evime asla samsung ürün sokmayacam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DonjuanTR 5 yıl
Bunu ancak Note 4 engeller ama bu gidişle oda zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
headcoach 5 yıl
İyi giden satışlardan sonra çakallık yapmaya kalktı Samsung.Şu an S5 adı altında çıkardığı telefon S4 olmalıydı.Nasıl olsa yediririz diye düşündüler ama yemedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technologie 5 yıl
birde sunu fark ettim eskiden servise ürün gönderidigimizde ürün gelince ararlardı sorununz giderildimi servisten memnun kaldınızmı diye sorarlardı artık sormuyorlar ve servise gönderdimiz sorunlu ürüne sorun yok deyip gönderiyorlar herseyi ile samsung değişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moribito 5 yıl
Kendi bacagina sikti SAMSUNG!

S4 den sonra (Yorumlar, tepkiler, elestiriler) S5 uzerine adam akilli gitmeliydi. Tasarimi degistirmeli, kaliteyi arttirmali, arayuzu basitlestirmeliydi. S5 uzerinde cok beklenti vardi, ama olmadi, cok komik bir telefon cikarttilar piyasaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
290 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, galaxy s5 ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 sahneye çıkıyor "Dünyanın en hızlı ekran kartına yakından bakış" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim