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Samsung, uzun ömürlü OLED ekran teknolojileri geliştiren Novaled firmasını satın almak üzere

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, uzun ömürlü OLED ekran teknolojileri geliştiren Novaled firmasını satın almak üzere

Renkleri daha canlı gösteren ve daha iyi enerji verimliliği sunan Super AMOLED ekran teknolojisiyle üst seviye mobil cihazlarında farklılaşma amacı güden Samsung, daha gelişmiş ekranlar için yatırımlarına devam ediyor. 

Bilindiği gibi OLED ekranların en büyük dezavantajlarından birisi uzun ömürlü olmayışları. Galaxy S3 modelinde Pentile dizilimi tartışmalarına bir nokta koyan Samsung, modeldeki ekranın tam randımanlı olarak 18 ay kullanılabilmesini sağladıklarını açıklamıştı. Bu bakımdan Super AMOLED ekranların tam randımanlı olarak iki yılı zor tamamladıkları yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Samsung bu handikapı aşabilmek adına önemli bir satın alma hamlesine hazırlanıyor. Bloomberg tarafından verilen habere göre Samsung, OLED ekranların düşük enerji tüketimi ile birlikte daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak PIN OLED teknolojisini geliştiren Alman Novaled firmasını satın almak üzere.

Bir Samsung sözcüsü de görüşmeleri doğrulayarak henüz ortada bir detayın olmadığını açıkladı. Samsung'un masaya getirdiği bedelin 200 milyon dolar olduğu ve firmayı teknolojileriyle birlikte Super AMOLED çatısı altına sokacağı belirtiliyor. 

Novaled geliştirdiği teknolojilerle ve potansiyeliyle dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında gösteriliyor. Firmanın geliştirdiği teknolojiler arasında baskılanabilir OLED materyaller ve üretim sonrası lazer ile özelleştirilebilen OLED paneller yer alıyor.

Satın alma işlemi ile birlikte Samsung'un Super AMOLED panellerini daha geliştireceğine ve daha iyi pazarlayacağına şüphe yok. Novaled teknolojilerinin ilk örneklerini ise gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde görebiliriz. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-buy-Novaled-for-longer-lasting-more-efficient-Super-AMOLED-displays_id45841 Yorum Yaz
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viper17 5 yıl en beğenilen
Novaled ekranlı s4
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BiG_mAsTeR 5 yıl
Boyle Reklam olmaz olsun cogu kullanici gibi biktim artik bu boktan siteye girmeye. Nereyi tiklarsan tikla reklam aciliyor porno siteleri geçti...
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kml1978 5 yıl
uzun ömürlü den ziyade ucuz ömürlüde yapsalarya bari,ekran kırılıyo sonra sıkışsın araya 600 tl, telefonu aldık 850 tl ye ekranı gitti 600 tl istiyolar,meğer telefonla degil ekranla konuşuyormuşum haberim yok :))
uzun ömürlü den ziyade ucuz ömürlüde yapsalarya bari,ekran kırılıyo sonra sıkışsın araya 600 tl, telefonu aldık 850 tl ye ekranı gitti 600 tl istiyolar,meğer te...
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Sirchade 5 yıl
viper17
Novaled ekranlı s4

olay öyle bi karıştı ki aynı mahallede oturduğum adamla kullandığım s4 farklı
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2622110012 5 yıl
broodofqueen
18 aymı? Sonrası ne oluyor peki? Bu nasıl bir kazıktır yarab... İlk defa duydum inanın.. Peki retina ekranda aynı muhabbet varmı?

retina ekran 20 ay
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung galaxy S4 kaç model çıkt acaba ben artık sayamıyorum :)
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mete445 5 yıl
memoseler
onur01651S3 ün ekran ömrü 18 ay my, oruç tutuyor yoksa ben bunu anlamy? olamam...
18 ay bounca kesintisiz görüntü. Yani 7/24 demek. 449.280 saat eder yani.

18*30 = 540 Gün
540*24 = 12960 Saat.
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broodofqueen 5 yıl
18 aymı? Sonrası ne oluyor peki? Bu nasıl bir kazıktır yarab... İlk defa duydum inanın.. Peki retina ekranda aynı muhabbet varmı?
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memoseler 5 yıl
onur01651
S3 ün ekran ömrü 18 ay my, oruç tutuyor yoksa ben bunu anlamy? olamam...

18 ay bounca kesintisiz görüntü. Yani 7/24 demek. 449.280 saat eder yani.
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onur01651 5 yıl
S3 ün ekran ömrü 18 ay my, oruç tutuyor yoksa ben bunu anlamy? olamam...
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kml1978 5 yıl
uzun ömürlü den ziyade ucuz ömürlüde yapsalarya bari,ekran kırılıyo sonra sıkışsın araya 600 tl, telefonu aldık 850 tl ye ekranı gitti 600 tl istiyolar,meğer telefonla degil ekranla konuşuyormuşum haberim yok :))
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mert1907 5 yıl
S.Amoled ekranların 18 ay verimli olduğu söyleniyorda ben Wave'i alalı 2.5 sene oldu hala ekranda bi performans kaybı göremedim.
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BiG_mAsTeR 5 yıl
Boyle Reklam olmaz olsun cogu kullanici gibi biktim artik bu boktan siteye girmeye. Nereyi tiklarsan tikla reklam aciliyor porno siteleri geçti...
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