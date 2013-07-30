Samsung, uzun ömürlü OLED ekran teknolojileri geliştiren Novaled firmasını satın almak üzere





Renkleri daha canlı gösteren ve daha iyi enerji verimliliği sunan Super AMOLED ekran teknolojisiyle üst seviye mobil cihazlarında farklılaşma amacı güden Samsung, daha gelişmiş ekranlar için yatırımlarına devam ediyor.





Bilindiği gibi OLED ekranların en büyük dezavantajlarından birisi uzun ömürlü olmayışları. Galaxy S3 modelinde Pentile dizilimi tartışmalarına bir nokta koyan Samsung, modeldeki ekranın tam randımanlı olarak 18 ay kullanılabilmesini sağladıklarını açıklamıştı. Bu bakımdan Super AMOLED ekranların tam randımanlı olarak iki yılı zor tamamladıkları yorumları yapılmaya başlanmıştı.





Samsung bu handikapı aşabilmek adına önemli bir satın alma hamlesine hazırlanıyor. Bloomberg tarafından verilen habere göre Samsung, OLED ekranların düşük enerji tüketimi ile birlikte daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak PIN OLED teknolojisini geliştiren Alman Novaled firmasını satın almak üzere.





Bir Samsung sözcüsü de görüşmeleri doğrulayarak henüz ortada bir detayın olmadığını açıkladı. Samsung'un masaya getirdiği bedelin 200 milyon dolar olduğu ve firmayı teknolojileriyle birlikte Super AMOLED çatısı altına sokacağı belirtiliyor.





Novaled geliştirdiği teknolojilerle ve potansiyeliyle dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında gösteriliyor. Firmanın geliştirdiği teknolojiler arasında baskılanabilir OLED materyaller ve üretim sonrası lazer ile özelleştirilebilen OLED paneller yer alıyor.





Satın alma işlemi ile birlikte Samsung'un Super AMOLED panellerini daha geliştireceğine ve daha iyi pazarlayacağına şüphe yok. Novaled teknolojilerinin ilk örneklerini ise gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde görebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-buy-Novaled-for-longer-lasting-more-efficient-Super-AMOLED-displays_id45841