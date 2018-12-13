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Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak

Kore kaynaklı yeni bir habere göre 2019 iPhone modellerinde Samsung'un geliştirdiği Y-OCTA ekran teknolojisi kullanılacak. Böylece yeni nesil iPhone'lar daha ince ve hafif olacak.
5 ay
9,8b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın son çıkardığı iPhone'lar zaten oldukça ince ancak şirketin cihazlarını daha da ince bir hale getirmek istediğini biliyoruz. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone'ların büyük tasarım değişikliği ile gelmesi beklenmiyor ama Koreli medya kuruluşu ETNews'in haberine göre daha ince olabilirler.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor"
Apple'ın Samsung tarafından geliştirilen yeni ekran teknolojisini kullanarak bunu başarabileceği iddia ediliyor. Şu anki iPhone'larda, OLED veya LCD ekranın üstünü kaplayan bir dokunmatik panel var. Ancak Samsung, dokunmatik sensörü ekran paneline entegre eden ve böylece ekstra katmanı ortadan kaldıran Y-OCTA (Youm On-Cell Touch AMOLED) adlı kendi teknolojisini geliştirdi.

Y-OCTA ekran için anlaşma yapıldı

Kore'den gelen rapor, Apple ve Samsung'un 2019 iPhone modellerinde Y-OCTA ekran teknolojisini kullanmak üzere bir anlaşma imzaladığını iddia ediyor. Rapor doğruysa gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone'lar daha ince ve hafif olacak. Ayrıca her ne kadar fiyatlara pek yansıyacağını düşünmesek de bu panellerin normalden yüzde 30 daha ucuza mal olduğu da bildirildi.
Öte yandan iPhone'ların bu ekstra katman ortadan kaldırılarak ne kadar inceleceği henüz bilinmiyor. Dolayısı ile yeni nesil iPhone'ların kalınlık ve ağırlığına ne oranda etki edeceği hakkında şu an için fikir belirtmek şu an için zor. Söz konusu haber aynı zamanda Samsung'un gelecekte Apple'a OLED ekran tedarik etmeye devam edeceğini anlamına da geliyor.

http://www.etnews.com/20181212000230 Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Arabanın arkasına babam sağolsun yazanlar gibi Apple da bence telefonlarının arkasına Samsung sağolsun yazmalı :P
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defected 5 ay
bu telefon üreticilerinin inceltme sevdasını anlamıyorum
lan kimse ince telefon falan istemiyor arkadaş
pil kapasitesini arttırın
şu anki incelikler yeterli
manyak mısınız nesiniz ya
bu telefon üreticilerinin inceltme sevdasını anlamıyorumlan kimse ince telefon falan istemiyor arkadaşpil kapasitesini arttırınşu anki incelikler...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DPLALİ 5 ay 12 Angry Men
Ama işte hocam bu cihazlar Steve Jobs eseridir. Onun zamanında tabi ki Apple böyle devrimler yapacaktı. Bu cihazlar dünyayı değiştirdi ama şimdi ki İPhone’lara bakın bir hiç devrimsel bir özelliği kalmadı para tuzağı. Adamlar Steve Jobs çizgisinden çıktılar inovasyonu bırakıp kopyalamasyon’a geçtiler. Bir daha Apple asla devrim yapamayacak o Tim Cook denen şahıs sayesinde. Adamın yaptığı tek şey şu an 5S ile telefonlara kazandırdığı parmak izi ve 64 bit mimarili işlemciler oldu. İPhone 5 rezaletinden sonra 5S’in telefon dünyasında yaptığı ilkler Apple’in son devrimi oldu. Üşüyoruz Steve Reyiz...
Ama işte hocam bu cihazlar Steve Jobs eseridir. Onun zamanında tabi ki Apple böyle devrimler yapacaktı. Bu cihazlar dünyayı değiştirdi ama şimdi ki İPhone’lara...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Ayyıldız Türk 5 ay
Ekranı istediğin kadar incelt iPhone şarjı 3.5 saatte doluyor 5 saatte bitiyor telefonuma ekran değişimi yapıldı Apple tarafından ekranda yine sorun var batarya değişti şarj aynı değişen bir şey yok Apple kocaman bir balondan başka bir şey değil.
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sericik 5 ay
Ucuza kaçıldığını sanıyorum
apple ı sıradanlaşmaya götüren bir adım daha olarak görüyorum
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SEHZADE63 5 ay
Maliyetini %30 daha ucuzlattii bi kez daha kaziklanicak apple kullanicisi:))Apple sadece amlemm ama parcalari kroniklerle dolu isirimmmm seniii appleeee..
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dencedenceo 5 ay
Apple zam yapsin ekran daha ince diye yine alan olur ulkede
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OverClocK1ng 5 ay
Y-OCTA?
YOCTArtık daha neler...
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12 Angry Men 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yaw he he, apple arge yapmıyormuş. iphone ile telefon dunyasında devrim yaptılar. Bugün bile işlemcileri rakiplerinden en az 2 nesil ileride. Yiğiti öldür hakkını yeme demiş atalarımız.
Samsung zaten dünyanın en büyük panel üreticilerinden birisi, apple'ın samsungtan panel alması kadar normal bir şey yok.
Hepsi kendi alanında arge yapıp çalışıyorlar. Takım tutar gibi marka tutmanın bir alemi yok.
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DPLALİ 5 ay 12 Angry Men
Ama işte hocam bu cihazlar Steve Jobs eseridir. Onun zamanında tabi ki Apple böyle devrimler yapacaktı. Bu cihazlar dünyayı değiştirdi ama şimdi ki İPhone’lara bakın bir hiç devrimsel bir özelliği kalmadı para tuzağı. Adamlar Steve Jobs çizgisinden çıktılar inovasyonu bırakıp kopyalamasyon’a geçtiler. Bir daha Apple asla devrim yapamayacak o Tim Cook denen şahıs sayesinde. Adamın yaptığı tek şey şu an 5S ile telefonlara kazandırdığı parmak izi ve 64 bit mimarili işlemciler oldu. İPhone 5 rezaletinden sonra 5S’in telefon dünyasında yaptığı ilkler Apple’in son devrimi oldu. Üşüyoruz Steve Reyiz...
1 Yanıt Yanıtla +5
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koyunsavar 5 ay
Samsung arge yapıyor Apple da zam
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DH Misafiri 5 ay
Bugün bi yerde okumuştum bu ekranın kalitesi daha düşük.
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defected 5 ay
bu telefon üreticilerinin inceltme sevdasını anlamıyorum
lan kimse ince telefon falan istemiyor arkadaş
pil kapasitesini arttırın
şu anki incelikler yeterli
manyak mısınız nesiniz ya
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esmerbuyucu 5 ay defected
Kendi adına konuş!
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CWaRRioR 5 ay defected
Telefon 8 değil de 6mm olsa kullanımda beni çok etkilemez, hatta belki ergonomisi rahatsız edici bile gelebilir. Ama o 2mmlik incelmeyi bataryayı büyütmek için kullanırlarsa o zaman çok şey değişir.
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Arabanın arkasına babam sağolsun yazanlar gibi Apple da bence telefonlarının arkasına Samsung sağolsun yazmalı :P
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samsung, akıllı telefon ve
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