Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak

Apple'ın son çıkardığı iPhone'lar zaten oldukça ince ancak şirketin cihazlarını daha da ince bir hale getirmek istediğini biliyoruz. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone'ların büyük tasarım değişikliği ile gelmesi beklenmiyor ama Koreli medya kuruluşu ETNews'in haberine göre daha ince olabilirler.

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Apple'ın Samsung tarafından geliştirilen yeni ekran teknolojisini kullanarak bunu başarabileceği iddia ediliyor. Şu anki iPhone'larda, OLED veya LCD ekranın üstünü kaplayan bir dokunmatik panel var. Ancak Samsung, dokunmatik sensörü ekran paneline entegre eden ve böylece ekstra katmanı ortadan kaldıran Y-OCTA (Youm On-Cell Touch AMOLED) adlı kendi teknolojisini geliştirdi.

Y-OCTA ekran için anlaşma yapıldı

Kore'den gelen rapor, Apple ve Samsung'un 2019 iPhone modellerinde Y-OCTA ekran teknolojisini kullanmak üzere bir anlaşma imzaladığını iddia ediyor. Rapor doğruysa gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone'lar daha ince ve hafif olacak. Ayrıca her ne kadar fiyatlara pek yansıyacağını düşünmesek de bu panellerin normalden yüzde 30 daha ucuza mal olduğu da bildirildi.

Öte yandan iPhone'ların bu ekstra katman ortadan kaldırılarak ne kadar inceleceği henüz bilinmiyor. Dolayısı ile yeni nesil iPhone'ların kalınlık ve ağırlığına ne oranda etki edeceği hakkında şu an için fikir belirtmek şu an için zor. Söz konusu haber aynı zamanda Samsung'un gelecekte Apple'a OLED ekran tedarik etmeye devam edeceğini anlamına da geliyor.

http://www.etnews.com/20181212000230