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Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor

Samsung, Çin'deki cep telefonu üretim tesislerinden birini kapatacağını açıkladı. Çinli markalarla rekabet etmekte zorlanan şirket pazar payı eriyince bir fabrikasında kepenk indirme kararı aldı.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, son birkaç yıldır Çin'de istikrarlı bir şekilde pazar payı kaybediyor. Şirketin ülkedeki durumu son derece kötü zira bazı tahminlere göre Samsung'un Çin pazarındaki payı yüzde 1 bile değil. Dolayısı ile Güney Koreli teknoloji devinin ülkedeki iki akıllı telefon fabrikasından birini kapatma kararı alması pek de sürpriz karşılanmamalı.
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı"
Samsung bugün Çin'deki cep telefonu üretim tesislerinden birini kapatacağını açıkladı. Kuzey Çin'in Tianjin şehrinde bulunan fabrikada yaklaşık 2.600 kişi istihdam ediliyordu. Şirket, çalışanlara tazminat paketleri sunacak ve isterlerse diğer Samsung tesislerine transfer imkanı sağlayacak. Tesisin yıl sonundan önce kapatılacağı bildirildi.

Çin'deki ikici fabrika faaliyetlerine devam edecek

Samsung'un Çin'deki pazar payı, Huawei gibi yerel rakiplerle girdiği büyük mücadele sonucunda bu yılın ilk çeyreği itibariyle yüzde 1'in altına düştü. Güney Koreli şirketin ülkedeki pazar payı 2013 ortalarında yüzde 15 civarındaydı. Ancak Çinli markaların rekabeti karşısında eriyerek bugünkü seviyeye geriledi.
Güney Koreli şirket ayrıca, şu an için Guangdong bölgesindeki Huizhou şehrinde yer alan ikinci telefon üretim tesisinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Kapatılan Tianjin fabrikasında yılda 36 milyon telefon üretiliyordu. Huizhou tesisinde ise tahminlere göre 72 milyon adet telefon üretiliyor. Samsung, tesislerin kapasitelerini resmi olarak onaylamadı.

https://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-smartphones-china/samsung-to-shut-mobile-phone-plant-in-chinas-tianjin-idUSKBN1OB0YP Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 5 ay en beğenilen The white warrior
hahaha oğlum çok komik espri lan valla yemin ediyom. baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. fazla komik yani, hani mesela bazı espriler yapıyorlar bu kadar komik değil. hahaha. ben şimdi buna gülüyorum ya, yarın gülemiycem diye üzülecem kendim. hani genel olarak baktığında espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyo bu espri. hahaha. ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayım. hahaha. sen bu espriyi bi tane uçak kirala, arkasına koy bu espriyi, yedi düvel duysun bunu. ulan gülmekten öldüm yemin ediyom bu kadar komik aaa. yani biraz az komiğini yap bunun, gene gülecem. çıkalım dağların başına hep beraber halay çekerek bu espriye gülelim, yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açar, ülke olarak kalkınırız yani. sen bu espriyi yap afrikadaki çocuklar açlıktan ölmesin...
hahaha oğlum çok komik espri lan valla yemin ediyom. baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. fazla komik yani, hani ...
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DH Misafiri 4 ay
Cindeki fabrikanin birini kapatip hala 1760 euro gibi rakama telefon yap harbiden cok iyiymis yaa bi soz aklima geldi deginmeden gecemedim uyuz itte killi tşk olmazmis??
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DH Misafiri 5 ay
Şu bahsedilen rakamlarla o çirkin tasarımla gelsin samsung batmazsa namertim
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lerekdefrans 5 ay
orta seviye telefonlarını 3500 lerden falan saatmaya çalışırsa türkiyede de sonu aynı olacak gibi. çinliler akıllı millet niye kendi ucuz markaları samsungdan kat akt daha iyi işler çıkarırken buna para versinler.
türkiyede de eskiden gelen bi kalite algısı ve reklamları sayesinde tepe modellerde tutunuyor. eskisi gibi orta modeller satmıyor.
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The white warrior 5 ay
Samsun'da açsın
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Marquis-de-Sade` 5 ay The white warrior
hahaha oğlum çok komik espri lan valla yemin ediyom. baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. fazla komik yani, hani mesela bazı espriler yapıyorlar bu kadar komik değil. hahaha. ben şimdi buna gülüyorum ya, yarın gülemiycem diye üzülecem kendim. hani genel olarak baktığında espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyo bu espri. hahaha. ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayım. hahaha. sen bu espriyi bi tane uçak kirala, arkasına koy bu espriyi, yedi düvel duysun bunu. ulan gülmekten öldüm yemin ediyom bu kadar komik aaa. yani biraz az komiğini yap bunun, gene gülecem. çıkalım dağların başına hep beraber halay çekerek bu espriye gülelim, yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açar, ülke olarak kalkınırız yani. sen bu espriyi yap afrikadaki çocuklar açlıktan ölmesin...
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