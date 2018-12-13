Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor

Samsung, son birkaç yıldır Çin'de istikrarlı bir şekilde pazar payı kaybediyor. Şirketin ülkedeki durumu son derece kötü zira bazı tahminlere göre Samsung'un Çin pazarındaki payı yüzde 1 bile değil. Dolayısı ile Güney Koreli teknoloji devinin ülkedeki iki akıllı telefon fabrikasından birini kapatma kararı alması pek de sürpriz karşılanmamalı.

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Samsung bugün Çin'deki cep telefonu üretim tesislerinden birini kapatacağını açıkladı. Kuzey Çin'in Tianjin şehrinde bulunan fabrikada yaklaşık 2.600 kişi istihdam ediliyordu. Şirket, çalışanlara tazminat paketleri sunacak ve isterlerse diğer Samsung tesislerine transfer imkanı sağlayacak. Tesisin yıl sonundan önce kapatılacağı bildirildi.

Çin'deki ikici fabrika faaliyetlerine devam edecek

Samsung'un Çin'deki pazar payı, Huawei gibi yerel rakiplerle girdiği büyük mücadele sonucunda bu yılın ilk çeyreği itibariyle yüzde 1'in altına düştü. Güney Koreli şirketin ülkedeki pazar payı 2013 ortalarında yüzde 15 civarındaydı. Ancak Çinli markaların rekabeti karşısında eriyerek bugünkü seviyeye geriledi.

Güney Koreli şirket ayrıca, şu an için Guangdong bölgesindeki Huizhou şehrinde yer alan ikinci telefon üretim tesisinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Kapatılan Tianjin fabrikasında yılda 36 milyon telefon üretiliyordu. Huizhou tesisinde ise tahminlere göre 72 milyon adet telefon üretiliyor. Samsung, tesislerin kapasitelerini resmi olarak onaylamadı.

https://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-smartphones-china/samsung-to-shut-mobile-phone-plant-in-chinas-tianjin-idUSKBN1OB0YP