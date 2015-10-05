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Samsung ve Digiturk’ten 4K içerik işbirliği

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung ve Digiturk’ten 4K içerik işbirliği
 
Güney Kore'li teknoloji devi Samsung ile Türkiye’nin önde gelen dijital televizyon yayıncılarından Digiturk, Türkiye’de ilk defa "Samsung UHD Gate by Digiturk Play" servisi ile 4K içerikleri Samsung UHD TV’ler üzerinden kullanıcılarla online olarak sunmak adına işbirliğine gitti.
Bu işbirliği çerçevesinde "Samsung UHD Gate by Digiturk Play" uygulaması, Samsung UHD televziyon sahiplerine özel yayınlar getiriyor. Bu yayınlar arasında İZ TV tarafından 4K çözünürlükte hazırlanan 15 bölümlük (Aralarında İstanbul adaları, Kapadokya, Aspendos, Köprülü Kanyon, Gelidonya Feneri’nin de yer aldığı belgesellerle Türkiye’nin 15 saklı cennetini keşfetmek mümkün) yerli belgeselin yanı sıra global stüdyolara ait 4K içerikler, Samsung UHD TV sahiplerinin TV’lerindeki akıllı arayüzüne geliyor ve bu içerikler istenilen her an rahatlıkla izlenebiliyor.
Bu önemli ortaklık hakkında konuşan Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Direktörü Hüseyin Erel, “Hızla yaygınlaşan UHD içeriğin kısa süre içerisinde bir dünya standardı olması bekleniyor. Dünya çapında Amazon, Netflix gibi içerik sağlayıcıların yanı sıra doğrudan UHD yayını yapan yayın kuruluşları ile elde ettiğimiz tecrübelerin yanı sıra dünyanın önde gelen Hollywood stüdyolarından 20th Century, Fox ve Paramount ile de UHD içerik anlaşmalarımız bulunuyor.
Samsung olarak Türkiye’de hızla artan UHD (4K) talebine, yenilikçi, yüksek kaliteli televizyonlarımız ile birlikte iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz özel içeriklerle yanıt veriyoruz. Türkiye’nin ilk ve lider dijital yayın kuruluşu Digiturk ile birlikte geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk kez kullanıcılara sunulan online Samsung UHD Gate by Digiturk Play uygulamasını tüketicilerin beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Gerçek 4K deneyimini tüm kullanıcılara en üst seviyede yaşatmak için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra değerli iş ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Samsung ve Digiturk’ten 4K içerik işbirliği
 
Digiturk IT Genel Müdür Yardımcısı Hatice Memigüven ise “Kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizi daima öncü teknolojilerle, dünyadaki yeniliklerle buluşturan bir kurum olarak, 4K yayın üzerinde yoğun biçimde çalışmaya başlamış; ilk olarak 2013 yılında 4K teknolojisi ile ilk test yayınını gerçekleştirerek geleceğin teknolojisine hazır olduğunu göstermiştik. 2014 yılında ise bu çalışmalarımızı çok daha ileri taşıyarak, Türkiye’de ilk, dünyada ikinci canlı 4K maç yayınını gerçekleştirmiştik. Aradan geçen bir yıllık sürede, yeni teknoloji yatırımlarımız ve ar-ge çalışmalarımızla 4K yayın konusunda çok ciddi aşamalar kat ettik.
Bugün geldiğimiz noktada da, Televizyon sektörünün dünya lideri Samsung ile ortaklaşa imza attığımız bu proje çerçevesinde yine bir ilke imza atıyor; Samsung UHD TV’ler için internet üzerinden 4K içerik sağlıyoruz. Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim: 2016 yılının başında Lig TV’de haftada 1 maçı 4K kalitesiyle yayınlamaya başlıyoruz. İlk aşamada 4K uyumlu kutularımızı ticari müşterilerimize sunacağız. 2016’nın ikinci yarısından itibaren de 4K yayını bireysel kullanıcılarımız ile buluşturmayı hedefliyoruz. Digiturk’ün 4K yayıncılığını 30 kişilik ekibimizin yoğun gayretleri ile yüzde yüz yerli mühendislik ve teknoloji ile geliştiriyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.” dedi.

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shadowtr 4 yıl en beğenilen
4K yayını izleyecek interneti bulursan iyi... Hoş daha maç yayınlarını 800K ile zor ilettiren platfom 4K yayın verecekmiş.
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acbold 4 yıl
Digiturk uydu üzerinden daha doğru düzgün HD yayın veremiyor. İnternet den 4k yayın mı verecek. İnternet hız ve alt yapı olaylarına hiç girmeyelim.
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kralkarga 4 yıl
shadowtr
4K yayını izleyecek interneti bulursan iyi... Hoş daha maç yayınlarını 800K ile zor ilettiren platfom 4K yayın verecekmiş.

4k yayını izlemek için gereken bandwidth h.265 kodek kullanılması nedeniyle 1080i yayını izlemek için gerekenden daha düşük.
1 Yanıt Yanıtla
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shadowtr 4 yıl kralkarga
Peki h.265'in sisteme yük durumu nasıl?
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DH Misafiri 4 yıl
İşin ucunda Digitürk varsa iki kere düşünmek gerek.
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OverClocK1ng 4 yıl
Kaç yıldır 4K TV satıyorlar. Hatta geçen sene FullHD 3D TV almaya giden arkadaşıma 4K TV yi neredeyse ite kaka satmışlar.
Buna rağmen yayın neredeyse yok gibi. Şimdi bile 3-5 tane içerik ile 15 bölümlük belgeseli sanki veli nimet gibi gösteriyorlar.
Alt tarafı bir kamera. Kayıt yaparken 4K kamerayla yapacaksın hepsi bu. Koskoca TV kanallarının bir kısmı halen standart definition kayıt yapıyor. Yuh.
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kadirirdem 4 yıl
Hangi netle izliceksin onu merak ediyorum
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darkdiva 4 yıl
Digitürk üyesi olmaya gerek yok içeriği izleyebilmek için. Ben değilim ve ücretsiz izliyorum. Tabii net hızım nedeniyle çok da keyifli izleyemiyorum. Tv 4k, video 4k ama net bunu kaldıramıyor :)
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istanbulbirbaska 4 yıl
Digiturkun adını bile duymak istemiyorum. zırt pırt yüzbinlerce insanı telefonla arayıp taciz ediyor , sizi cep telefonunuzu olur olmadık zamanlarda arayıp telesekreter mesajını dinletiyorlar. Kaç defa bildirdim beni aramayın dedim. İnadına arayıp rahatsız ediyorlar. Bu firmadan kurtulmanın yollarını arıyorum.

Son 1 yıl içinde 50-60 kez aranmışımdır . Telesekreter lig tv abonesi olun diyor. Ve işin ilginçi devamlı farklı numaralardan arıyorlar engelleyemiyorsun. Sırf beni rahatsız ettikleri için çevremde birçok kişiyi bu firmadan uzaklaştırdım. Ancak düşmanıma öneririm o kadar...
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silversmith 4 yıl
İnanın Full HD'ye geçiş daha kolay oldu! Kanallarda çıt bile yokken 8K'lı televizyonlar neredeyse satışa çıkacak!
Eyyyy geri kalan 6 milyon pikseli toz içinde bırakanlar; size yazıyorum neredesiniz? :)
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acbold 4 yıl
Digiturk uydu üzerinden daha doğru düzgün HD yayın veremiyor. İnternet den 4k yayın mı verecek. İnternet hız ve alt yapı olaylarına hiç girmeyelim.
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theyapici 4 yıl
digiturk plus ta gayet başarılı 4 k da trt de çok güzel işler yapıyor digiturk farklı etki yapacaktır maç iyi olur
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alemburda34 4 yıl
İşin ucunda Digiturk olunca fiyatı çok merak ettim.
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