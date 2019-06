Samsung ve Digiturk’ten 4K içerik işbirliği

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung ile Türkiye’nin önde gelen dijital televizyon yayıncılarından Digiturk, Türkiye’de ilk defa "Samsung UHD Gate by Digiturk Play" servisi ile 4K içerikleri Samsung UHD TV’ler üzerinden kullanıcılarla online olarak sunmak adına işbirliğine gitti.

Bu işbirliği çerçevesinde "Samsung UHD Gate by Digiturk Play" uygulaması, Samsung UHD televziyon sahiplerine özel yayınlar getiriyor. Bu yayınlar arasında İZ TV tarafından 4K çözünürlükte hazırlanan 15 bölümlük (Aralarında İstanbul adaları, Kapadokya, Aspendos, Köprülü Kanyon, Gelidonya Feneri’nin de yer aldığı belgesellerle Türkiye’nin 15 saklı cennetini keşfetmek mümkün) yerli belgeselin yanı sıra global stüdyolara ait 4K içerikler, Samsung UHD TV sahiplerinin TV’lerindeki akıllı arayüzüne geliyor ve bu içerikler istenilen her an rahatlıkla izlenebiliyor.

Bu önemli ortaklık hakkında konuşan Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Direktörü Hüseyin Erel, “Hızla yaygınlaşan UHD içeriğin kısa süre içerisinde bir dünya standardı olması bekleniyor. Dünya çapında Amazon, Netflix gibi içerik sağlayıcıların yanı sıra doğrudan UHD yayını yapan yayın kuruluşları ile elde ettiğimiz tecrübelerin yanı sıra dünyanın önde gelen Hollywood stüdyolarından 20th Century, Fox ve Paramount ile de UHD içerik anlaşmalarımız bulunuyor.

Samsung olarak Türkiye’de hızla artan UHD (4K) talebine, yenilikçi, yüksek kaliteli televizyonlarımız ile birlikte iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz özel içeriklerle yanıt veriyoruz. Türkiye’nin ilk ve lider dijital yayın kuruluşu Digiturk ile birlikte geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk kez kullanıcılara sunulan online Samsung UHD Gate by Digiturk Play uygulamasını tüketicilerin beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Gerçek 4K deneyimini tüm kullanıcılara en üst seviyede yaşatmak için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra değerli iş ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.





Digiturk IT Genel Müdür Yardımcısı Hatice Memigüven ise “Kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizi daima öncü teknolojilerle, dünyadaki yeniliklerle buluşturan bir kurum olarak, 4K yayın üzerinde yoğun biçimde çalışmaya başlamış; ilk olarak 2013 yılında 4K teknolojisi ile ilk test yayınını gerçekleştirerek geleceğin teknolojisine hazır olduğunu göstermiştik. 2014 yılında ise bu çalışmalarımızı çok daha ileri taşıyarak, Türkiye’de ilk, dünyada ikinci canlı 4K maç yayınını gerçekleştirmiştik. Aradan geçen bir yıllık sürede, yeni teknoloji yatırımlarımız ve ar-ge çalışmalarımızla 4K yayın konusunda çok ciddi aşamalar kat ettik.

Bugün geldiğimiz noktada da, Televizyon sektörünün dünya lideri Samsung ile ortaklaşa imza attığımız bu proje çerçevesinde yine bir ilke imza atıyor; Samsung UHD TV’ler için internet üzerinden 4K içerik sağlıyoruz. Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim: 2016 yılının başında Lig TV’de haftada 1 maçı 4K kalitesiyle yayınlamaya başlıyoruz. İlk aşamada 4K uyumlu kutularımızı ticari müşterilerimize sunacağız. 2016’nın ikinci yarısından itibaren de 4K yayını bireysel kullanıcılarımız ile buluşturmayı hedefliyoruz. Digiturk’ün 4K yayıncılığını 30 kişilik ekibimizin yoğun gayretleri ile yüzde yüz yerli mühendislik ve teknoloji ile geliştiriyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.” dedi.