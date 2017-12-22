Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9

Çinli telefon üreticilerinin muazzam çalıştığı bir gerçek. Dünyanın önde gelen markalarının üst sınıf akıllı telefonları piyasaya sürülmeden önce internete sızdırılan CAD çizimleri veya render görsellerine bakan bu şirketler süper hızlı bir şekilde neredeyse aynı görünüme sahip klonlarını yapmayı başarıyor.

Bu kez karşımızda son zamanlardaki doğrulanmamış sızıntı ve söylentilerden faydalanarak Samsung Galaxy S9 klonu yapan Vkworld adlı bir şirket var. Çinli firmanın yetenekli tasarımcıları yakında Samsung tarafından tanıtılacağı söylenen Galaxy S9 sızıntılarını inceleyerek S9 isimli telefonu ortaya çıkardı.

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Vkworld S9'un arka tarafında çift kamera sistemi ve hemen altında Galaxy S9'da beklediğimiz gibi yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı var. Ancak her ne kadar doğrulanmamış olsa da Samsung'un çift kamerayı sadece S9+ varyantında sunacağı söyleniyor.

Teknik özellikleri ve fiyatı

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda doğal olarak Galaxy S9'dan beklediğimiz kadar güçlü olmadığını görüyoruz. Vkworld S9'un 2K çözünürlüğe sahip 5.99 inç ekranı var.

MediaTek Helio X30 yonga setini taşıyan akıllı telefonda 6 GB RAM'e yer verilmiş. Ayrıca 128 GB depolama kapasitesi sunduğunu ve hafızanın microSD kart desteğiyle genişletilebileceğini ekleyelim.

Metal çerçeveli cam gövdeye sahip olan cihaz en az 5.000 mAh pille gelecek. En önemlisi ise son derece uygun fiyata sahip olması. Şirket telefonu 300 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürecek. Vkworld S9'un 2018 ilkbaharında, muhtemelen Samsung Galaxy S9 tanıtıldıktan sonra satışa sunulması planlanıyor.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S9-clone-from-China-looks-like-what-we-expect-from-the-real-thing_id100974