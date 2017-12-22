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Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9

Güney Koreli teknoloji devi henüz Galaxy S9'u duyurmadan Çinli bir telefon üreticisi kendi S9'unu yaptı. İşte 300 dolar fiyat etiketi olan Vkworld S9'un detayları...
1 yıl
6,2b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9
Çinli telefon üreticilerinin muazzam çalıştığı bir gerçek. Dünyanın önde gelen markalarının üst sınıf akıllı telefonları piyasaya sürülmeden önce internete sızdırılan CAD çizimleri veya render görsellerine bakan bu şirketler süper hızlı bir şekilde neredeyse aynı görünüme sahip klonlarını yapmayı başarıyor.
Bu kez karşımızda son zamanlardaki doğrulanmamış sızıntı ve söylentilerden faydalanarak Samsung Galaxy S9 klonu yapan Vkworld adlı bir şirket var. Çinli firmanın yetenekli tasarımcıları yakında Samsung tarafından tanıtılacağı söylenen Galaxy S9 sızıntılarını inceleyerek S9 isimli telefonu ortaya çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı"
Vkworld S9'un arka tarafında çift kamera sistemi ve hemen altında Galaxy S9'da beklediğimiz gibi yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı var. Ancak her ne kadar doğrulanmamış olsa da Samsung'un çift kamerayı sadece S9+ varyantında sunacağı söyleniyor.
Samsung yapmadan Çinliler yaptı! Karşınızda: S9

Teknik özellikleri ve fiyatı

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda doğal olarak Galaxy S9'dan beklediğimiz kadar güçlü olmadığını görüyoruz. Vkworld S9'un 2K çözünürlüğe sahip 5.99 inç ekranı var.
MediaTek Helio X30 yonga setini taşıyan akıllı telefonda 6 GB RAM'e yer verilmiş. Ayrıca 128 GB depolama kapasitesi sunduğunu ve hafızanın microSD kart desteğiyle genişletilebileceğini ekleyelim.
Metal çerçeveli cam gövdeye sahip olan cihaz en az 5.000 mAh pille gelecek. En önemlisi ise son derece uygun fiyata sahip olması. Şirket telefonu 300 dolar gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürecek. Vkworld S9'un 2018 ilkbaharında, muhtemelen Samsung Galaxy S9 tanıtıldıktan sonra satışa sunulması planlanıyor.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S9-clone-from-China-looks-like-what-we-expect-from-the-real-thing_id100974 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Freexog 1 yıl en beğenilen
Önceden iphone merak edilir ve taklit edilirdi.. Şimdi ise Samsung.
Vay be nereden nereye...
1 Yanıt Yanıtla +25
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marsli61 1 yıl Freexog
Ipon daki çentiği kopyalamak çok zor birkaç sene arge lazım.
3 Yanıt Yanıtla +21
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esmerbuyucu 1 yıl
Vay be simetriğe bak
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qooqie 1 yıl
Yazıklar olsun, yorumlarım neden siliniyor?
1 Yanıt Yanıtla
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arel.gr 1 yıl qooqie
qooqie
Yazıklar olsun, yorumlarım neden siliniyor?

olası değil, görülmemiş hal.
bu durumu @kadirirdem ile ele almanda fayda var.
ancak ööle neticeye varabilirsin.
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arel.gr 1 yıl qooqie
qooqie
Yazıklar olsun, yorumlarım neden siliniyor?

olası değil, görülmemiş hal.
bu durumu @kadirirdem ile ele almanda fayda var.
ancak ööle neticeye varabilirsin.
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kadir_yilmaz 1 yıl
Adamlar yapiyolar mi yapiyolar. Bu isler hep boyledir once kopyasini yap sonra kendin orjinal bir urun ortaya koy. Keske Turkiyede yapabilse.
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MüdavimBey 1 yıl
Kopyalamayı biliyorlar ama şöyle ucuz evler için kolay dolan bir fotokopi makinası yapamadılar.
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husnukiller 1 yıl
Oncelikle haberle ilgili yorum yapayim, S9 muhtemelen haberdeki telefonun resminde gorulen gibi asimetrik cerceve ile gelmeyecek.

gsmarena.com/...

Ve ardindan bir yoruma da cevap vereyim :)

marsli61

Ipon daki çentiği kopyalamak çok zor birkaç sene arge lazım.


Ironi yapmaya calismis olsan da ozunde dogru bir ifade kullanmissin. Ekrana centik seklinde girinti yapmak degil, ama o girintideki face-id icin kullanilan sensoru kopyalamak cok zor. Pazardaki mevcut diger ornekler gibi kameradan yuz tanima yapmiyor, Xbox'un Kinect'ine benzer sekilde gorunmez projeksiyon ve kizilotesi tarama kullaniyor. iPhone X'in uretim konusundaki darbogazi ayni zamanda o sensor.

Sensor cok guzel de, iPhone X'in girintisi bence de itici, o ayri. Ozellikle yatay kullanimda cok goze batiyor.

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marsli61 1 yıl husnukiller
Amacım direk dalga geçmekti. Biraz Google YouTube karıştır herkes o çok gelişmiş teknoloji yı kandiriyor. Maske ikizler kardeşler arkadaşlar akrabalar hepsinde açılıyor yanii.
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Whippoorwill 1 yıl
Adamların ismi yok sadece o da olsa on numara cihaz.
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skythunderr 1 yıl
bunun ekranini hangi ara kopyaladilarda seri uretime basladilar anlamiyorum
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0MG90 1 yıl
Kanser
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Xloud 1 yıl
Çift renk geçişi güzel fikir
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Freexog 1 yıl en beğenilen
Önceden iphone merak edilir ve taklit edilirdi.. Şimdi ise Samsung.
Vay be nereden nereye...
1 Yanıt Yanıtla +25
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marsli61 1 yıl Freexog
Ipon daki çentiği kopyalamak çok zor birkaç sene arge lazım.
2 Yanıt Yanıtla +21
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