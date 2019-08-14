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Realme kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme kendi işletim sistemini geliştiriyor. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen işletim sistemi ile ilgili bilgiyi ise şirket CEO'su verdi.
56 dk.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin CEO'su Madhav Sheth şirketin kendi işletim sistemini geliştirdiğini resmen açıkladı. Realme şimdiye kadar Oppo'nun Color OS'ini kullanıyordu ancak artık kendi mobil işletim sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Android Q tabanlı olacak

Realme OS ile ilgili detaylar henüz mevcut değil ancak mobil işletim sisteminin bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında kullanılabilir hale gelmesi planlanıyor. Mevcut Realme modellerinden hangilerinin bu yazılımla güncelleneceği ise şimdilik belli değil. İşletim sisteminin Android Q tabanlı olacağı ise sızan bilgiler arasında ancak şirket CEO'su Madhav Sheth bu söylentiyi onaylamış değil.
Realme'nin böyle bir strateji uygulamasının nedeni olarak da, kullanıcıların istediği özellikleri mevcut işletim sisteminde sunamamaları olarak gösteriliyor. Hazır Android deneyiminin kendilerini kısıtladığını belirten şirketin, geliştirdiği işletim sistemiyle ilgili yeni bilgileri ise önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/realme_is_working_on_its_own_os_coming_by_the_end_of_the_year-news-38656.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kreat 17 dk.
Android tabanlı olunca nasıl "kendi işletim sistemi" oluyor ?
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