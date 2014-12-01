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Samsung yeni NFC yongası ile ilgili bilgiler verdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni NFC yongası ile ilgili bilgiler verdi

Galaxy S2 ile birlikte akıllı telefon dünyasına NFC teknolojisini sunan ilk firmalardan birisi olan Samsung, aradan geçen zaman içerisinde NFC yongalarını geliştirdi ve Galaxy Note 4 ve Edge modelinde son noktaya ulaştırdı. Firma bu son nokta ile ilgili bilgiler paylaştı.

NFC teknolojisi yakın alan iletişimi anlamına geliyor ve birbiri ile uyumlu yongaların belirli bir mesafe içerisinde iletişime geçerek hızlı bir şekilde veri aktarmasını tanımlıyor. Bu teknoloji daha çok cihaz eşleşmeleri ve temassız ödeme işlemlerinde kullanılıyor. Günümüzde iPhone 6 ve iPad Air 2 modelleri de dahil olmak üzere sayısız telefon, tablet ve akıllı saatte NFC teknolojisi kullanılıyor. 

Hali hazırdaki NFC yongaları radyo frekansı kullandığı için cihazdaki diğer metalik bileşenlerle çakışma yaşama ihtimali mevcut ve belirli bir miktar enerji tüketiyor. Samsung üçüncü nesil NFC yongaları ile daha verimli bir iletişimin yolunu açıyor. 

S3FWRN5 model numarası taşıyan yonga daha yüksek radyo frekansı ve akıllı anten teknolojisi kullanıyor. Böylece diğer bileşenlerin yaydığı frekanslar ile çakışmanın önüne geçiliyor, diğer yongalara göre yüzde 30 daha küçük zar alanı kullanılıyor ve buna bağlı olarak enerji tüketiminde de yüzde 25 civarında tasarruf ediliyor. 

Ayrıca veri depolamak için ROM veya EEPROM yerine flash bellek kullanan yeni NFC yongası bu sayede daha hızlı veri erişimi ve güvenli yazılım güncellemelerine imkan tanıyor. Yeni NFC yongası hali hazırda Visa, MasterCard, Europay, Softcard, KSCC, AQ, Yikatong, China UnionPay gibi pek çok organizasyon ve firmadan onay almış durumda. 

Samsung bundan sonraki mobil ve giyilebilir cihazlarında S3FWRN5 yongasına yer verecek. Ayrıca sadece kendi cihazlarına yönelik değil talep eden diğer üreticilere de yonga tedariği yapacak.  

http://www.sammobile.com/2014/11/29/samsung-explains-everything-about-its-newest-nfc-chip/ Yorum Yaz
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NowOrN3wer 4 yıl
s2 nin 2 versiyonu vardı biri nfcli biri nfc siz
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dR.ElessaR 4 yıl
NFC'yi Apple buldu, yanlışınız var.
(!)
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aceleciburak 4 yıl
S II nin diğer varyasyonu olan i9100P ve i9070P (S Advange) versiyonlarında NFC kullanılmıştır ancak büyük çıkışı S III ile yapmıştır.
Ayrıca S III ten önce 2011 Ekim ayında Google ın lansmanını yaptığı Samsung Galaxy Nexus modeli ile NFC ile ilk kez tanışılmıştır.
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yusufavci94 4 yıl
Galaxy S2 kullanmış birisi olarak NFC Galaxy S2 de bulunmamaktadır.
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erkutamca 4 yıl
S3 ile başladı diye hatırlıyorum s3 kullanmış birisi olarak. S2 de kullandım ama yoktu onda Nfc.
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