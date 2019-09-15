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Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iPhone 11'in satışa çıktığı gün yayınladığı reklam filminde, Note 10'un bir özelliğine odaklanarak iPhone 11'e gönderme yaptı.
2 sa.
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6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung en büyük rakibi Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri satışa çıktığı gün yeni bir reklam filmi yayınladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Note 10'un kamera yeteneğine odaklanılan reklamda iPhone 11'e göndermede bulunuluyor.

Etkileyici videolar çekilebiliyor

Samsung'un resmi Youtube hesabında paylaşılan reklam filmi, her ne kadar Apple ile ilgili bir ibare barındırmamış olsa da, Note 10'un videolara uygulayabildiği canlı bokeh efektini konu alıyor. Bu özellikle videolara gerçek zamanlı olarak arka planı flulaştırma efekti verilebiliyor. Sonucun ise son derece etkileyici olduğunu belirtmemiz yanlış olmaz.

Birçok iPhone kullanıcısı böyle bir özelliğe ihtiyaç duymadıklarını söyleyebilirler ancak Apple gibi teknoloji konusunda önde gelen bir şirketin en yeni modelinden beklentiler de yüksek. Samsung tarafına gelecek olursak eğer, bu özellik şimdilik Note 10 modellerinde mevcut ve şirket er ya da geç diğer akıllı telefon modellerine de getirecektir.


https://www.youtube.com/watch?v=WbWk9lWrZqc Yorum Yaz
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khytr89 2 sa. en beğenilen
Git uzakta oyna zamzung, 2 yil sonra yine tükürdüğünü yalarsın ....
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QuexSeeL 7 dk.
Samsungun sırf şu eblehlikleri yüzünden samsung monitörlere bile olumlu bakamıyorum alternatif marka model bakınıyorum.
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napolyon94 27 dk.
İstedigin kadar reklam yap, omurgasiz bir firmasin Samsung
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java 30 dk.
Saçma firma... S3, S5,S7,S9 ve Note 3-4 serilerini aldım geçmişte; her seferinde belki bu sefer adam olmuşlardır diye ama bi cacık olmaz bunlardan... En üst model telefonun çok değil 1 sene doğru dürüst sıkıntısız çalışmaz mı ya...
Kim ne derse desin, ürünleri beş para etmez gözümde...
2013'te satın aldığım iPad Mini yavaş belki ama hala sorunsuzca çalışıyor... O yıl alınan S4'ler 2 yılı bile dolmadan çöp olmuştu... Ne S4'ü daha 3 sene önce aldığım S7 Edge bile çöp oldu...
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Galatas4ray 2 sa.
S5 ve Note 9 kullanıyorum ve memnun değilim.Video çekerken 10 dk limiti var bunu iphone yapsa yaygara kopardı ama nedense bu durumu kimse konuşmuyor.Son teknolojiyle çıkan telefonda video çekimine 10 dk sınırı koymak nedir.Bir daha samsunga bulaşmam.
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Crashlone 2 sa.
Seneye bu videolarıda silerler.
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khytr89 2 sa. en beğenilen
Git uzakta oyna zamzung, 2 yil sonra yine tükürdüğünü yalarsın ....
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