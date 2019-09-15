Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung en büyük rakibi Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri satışa çıktığı gün yeni bir reklam filmi yayınladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Note 10'un kamera yeteneğine odaklanılan reklamda iPhone 11'e göndermede bulunuluyor.
Etkileyici videolar çekilebiliyorSamsung'un resmi Youtube hesabında paylaşılan reklam filmi, her ne kadar Apple ile ilgili bir ibare barındırmamış olsa da, Note 10'un videolara uygulayabildiği canlı bokeh efektini konu alıyor. Bu özellikle videolara gerçek zamanlı olarak arka planı flulaştırma efekti verilebiliyor. Sonucun ise son derece etkileyici olduğunu belirtmemiz yanlış olmaz.
Birçok iPhone kullanıcısı böyle bir özelliğe ihtiyaç duymadıklarını söyleyebilirler ancak Apple gibi teknoloji konusunda önde gelen bir şirketin en yeni modelinden beklentiler de yüksek. Samsung tarafına gelecek olursak eğer, bu özellik şimdilik Note 10 modellerinde mevcut ve şirket er ya da geç diğer akıllı telefon modellerine de getirecektir.
https://www.youtube.com/watch?v=WbWk9lWrZqc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kim ne derse desin, ürünleri beş para etmez gözümde...
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