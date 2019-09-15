Samsung yeni Note 10 reklamıyla iPhone 11'e gönderme yaptı

Akıllı telefon üreticisi Samsung en büyük rakibi Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri satışa çıktığı gün yeni bir reklam filmi yayınladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Note 10'un kamera yeteneğine odaklanılan reklamda iPhone 11'e göndermede bulunuluyor.

Etkileyici videolar çekilebiliyor

https://www.youtube.com/watch?v=WbWk9lWrZqc

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Samsung'un resmi Youtube hesabında paylaşılan, her ne kadar Apple ile ilgili bir ibare barındırmamış olsa da,'unuygulayabildiğikonu alıyor. Bu özellikle videolara gerçek zamanlı olarak arka planı flulaştırma efekti verilebiliyor. Sonucun ise son dereceolduğunu belirtmemiz yanlış olmaz.Birçokkullanıcısı böyle bir özelliğe ihtiyaç duymadıklarınıancak Apple gibi teknoloji konusunda önde gelen bir şirketin en yeni modelinden beklentiler de yüksek.tarafına gelecek olursak eğer, bu özellik şimdilikmodellerinde mevcut ve şirket er ya da geç diğer akıllı telefon modellerine de getirecektir.