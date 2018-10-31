Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda

LG gibi Sony de genel anlamda gelirlerini arttırmasına rağmen mobil bölümü bir türlü ayağa kaldıramadı. Bölümün gelirleri azalırken zararı da artmaya devam ediyor.
6 ay
3,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında rekabetin oldukça gerisinde kalan ve tüm umutlarını 5G dönemine bırakan Sony kayıp yaşamaya devam ediyor. Şirket genelinde gelir artışı yaşansa da mobil bölüm git gide küçülüyor.

Toparlanma olmadı

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Sony’nin elde ettiği gelir 18 milyar dolar civarında gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet karı 2 milyar dolar olurken yüzde 20 civarında bir artış görüldü.

Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını TSMC’ye kaydırıyor"

Gelirlere en büyük katkıyı konsol ve oyun bölümü yaptı. Toplamda 4.5 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 30 civarında bir artışa imza attı. Sensör bölümü 2 milyar dolar civarında, mali hizmetler bölümü de 3 milyar dolar civarında gelir elde etti.

Mobil bölüm ise yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 50 civarında bir düşüş yaşadı. Faaliyet zararı ise 200 milyon dolar civarında gerçekleşti. Holding genelinde kar elde edildiği için mobil bölümün zararı karşılanmış oldu. Sony’nin bu dönemde Spotify hisselerinin bir kısmını 760 milyon dolar karşılığında elden çıkardığı görülüyor.

Yılın son çeyreği için Sony bir hareketlilik beklemiyor. Gelir ve faaliyet karı düz bir çizgi izlerken mobil bölümde bazı tedbirler sonucunda faaliyet zararının biraz daha azalabileceği tahmin ediliyor.

 

https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/18q2_sony.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maxmania 6 ay en beğenilen
çoğunluk sevmese de kendine özgü bir tasarımı ve kullanıcı kitlesi vardı, diğerlerine benzeyeceğim diye onları da kaybetti. sonuç dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.
çoğunluk sevmese de kendine özgü bir tasarımı ve kullanıcı kitlesi vardı, diğerlerine benzeyeceğim diye onları da kaybetti. sonuç dimyata pirince giderken evdek...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 6 ay
2 sorundan dolayı çok çektiler.
1. Zamana ayak uyduramadılar. Tasarımsal açıdan rakiplere göre zayıf kaldılar.
2. Pazarlama stratejisi oldukça kötüydü. ZAten istemeye istemeye satıyorlar telefonları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 6 ay
Sorun yaşayanların aksine,
Sony z2 yi 1 sene ben ,4 sene de valde olmak üzere 5 senedir kullanılıyor.4 . Sene de batarya değişti ve usb ve sim yuvasının kapağı işlev görmez oldu sadece.
Onun dışında zerre kasma yok.İlk günkü gibi piyasadaki orta segment telefonlara taş çıkartır.
Z5 premium dan sonra tasarımlarına biraz daha dikkat edip özen gösterseler, o bu şu neyse.
Sony marka telefonlar ciğerli telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morichannnn 6 ay
Sony telefon pişmanlıktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 6 ay en beğenilen
çoğunluk sevmese de kendine özgü bir tasarımı ve kullanıcı kitlesi vardı, diğerlerine benzeyeceğim diye onları da kaybetti. sonuç dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Bir efsane daha Çin Duvarını geçemedi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 6 ay
Fiyat/performans ve kullanıcı sözü dinlemede geri kaldı. Bedelini ödüyor şimdi, son iki telefonu iyiydi halbuki...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 ay
Arkadaşlar şaka maka XZ3 ü elime aldım, muhteşem bir tasarımı var, sanki elinizde inanılmaz üst sınıf bir nesne tutuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 6 ay
Son 2 yıldır telefonlar tasarım ile telefon satmaya başladı şimdide yenilikçilik peşindeler sony her şeyi kaçırıyor kendi buluşlarınıda pazalayamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 6 ay
Hedef 1 milyon 😂
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdsss 6 ay
çok şükür hiç servisine gitmedim de mesajla supporta soru sordum xperia l yazmışım adam xperia sp diye cevap veriyor var gerisini sen düşün
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3598 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony q3 2018 ve
4 etiket daha sony mobile Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay App Store zammı kapıda 6 ay ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor 6 ay Old School RuneScape Android ve iOS platformlarına geldi 6 ay Çift kameralı Honor WaterPlay 8 tablet tanıtıldı 6 ay Xiaomi, OnePlus 6T lansmanını trolleyerek sırada bekleyenlere hesap makinesi dağıttı 6 ay Volkswagen'den yeni bir pick up geliyor 6 ay Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Honor Magic Watch akıllı saati tanıtıldı 6 ay Honor FlyPods kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 6 ay Epic Games 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı 6 ay Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER 6 ay Red Dead Redemption 2 en hızlı hafta sonu satışına imza attı 6 ay Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı 6 ay Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor 6 ay Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim! 6 ay WatchOS 5.1 güncellemesi bazı saatlerin kilitlenmesine neden oluyor 6 ay Honor Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay İki ekranlı ZTE Nubia X resmi olarak tanıtıldı 6 ay İstanbul Havalimanı'nın alan adı 16 yıl önce kapılmış 6 ay Bilim kurgu filmlerindeki çekim ışını gerçek oldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda Sonraki 2si1 | Ne istedik de olmadı? 6 ay Snapchat stok iPhone arama ekranına entegre oldu 6 ay MacBook Pro şimdi daha iyi grafik gücüne sahip 6 ay Bir AMD çalışanı daha Intel grafik ekibine katıldı 6 ay Mobil reklam harcamaları, televizyonu geçmek üzere 6 ay Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da kaza! 6 ay Netflix'ten Osmanlı dizisi: Ottoman Rising 6 ay Xbox Live Gold Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Yeni iPad Pro 12.9 ön inceleme 6 ay Yeni Macbook Air ön inceleme 6 ay Yeni Mac Mini ön inceleme 6 ay İstanbul Havalimanı hakkında bilmeniz gereken her şey 6 ay NASA'nın 'Güneş'e giden' uzay aracı, 42 yıllık rekoru kırdı 6 ay Yeni iPad Pro modelleri için USB Tip-C aksesuarları duyuruldu 6 ay Google, güvenlik doğrulaması reCAPTCHA'nın yeni versiyonunu yayınladı 6 ay Kablosuz şarj olan Apple Pencil 2 duyuruldu 6 ay Intel üretimin bir kısmını TSMC’ye kaydırıyor 6 ay Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı 6 ay Asus süper geniş 49 inçlik oyuncu monitörünü tanıttı 6 ay iOS 12.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim