Sony gelirlerde artış yaşadı ancak mobil bölüm halen kayıplarda

Akıllı telefon pazarında rekabetin oldukça gerisinde kalan ve tüm umutlarını 5G dönemine bırakan Sony kayıp yaşamaya devam ediyor. Şirket genelinde gelir artışı yaşansa da mobil bölüm git gide küçülüyor.

Toparlanma olmadı

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Sony’nin elde ettiği gelir 18 milyar dolar civarında gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir artış yaşandı. Faaliyet karı 2 milyar dolar olurken yüzde 20 civarında bir artış görüldü.

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Gelirlere en büyük katkıyı konsol ve oyun bölümü yaptı. Toplamda 4.5 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 30 civarında bir artışa imza attı. Sensör bölümü 2 milyar dolar civarında, mali hizmetler bölümü de 3 milyar dolar civarında gelir elde etti.

Mobil bölüm ise yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 50 civarında bir düşüş yaşadı. Faaliyet zararı ise 200 milyon dolar civarında gerçekleşti. Holding genelinde kar elde edildiği için mobil bölümün zararı karşılanmış oldu. Sony’nin bu dönemde Spotify hisselerinin bir kısmını 760 milyon dolar karşılığında elden çıkardığı görülüyor.

Yılın son çeyreği için Sony bir hareketlilik beklemiyor. Gelir ve faaliyet karı düz bir çizgi izlerken mobil bölümde bazı tedbirler sonucunda faaliyet zararının biraz daha azalabileceği tahmin ediliyor.