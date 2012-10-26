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Samsung, yeni kablosuz şarj modüllerinin seri üretimine başladı

6 yıl
4,8b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S3 için bir kablosuz şarj kiti piyasaya süreceğini müjdeleyerek bu yeni nesil teknolojinin geniş alanlara ulaşmasında rol oynamak isteyen Samsung, henüz yenilikçi aksesuarını satışa sunmuş değil. Şuan için cihazın Verizon Wireless operatörüyle çıkış yapan sürümü için Qi standardını destekleyen bir arka kapakla resmen kablosuz şarj özelliğinden yararlanılabiliyor olsa da uluslararası versiyona sahip tüketiciler, büyük kolaylık sağlayan bu fonksiyonu firmanın resmi aksesuarlarıyla tecrübe edemiyorlar.
2009'da Palm'in girişimiyle önemli bir ivme kazansa da endüstride belirli bir standart tutturamayan kablosuz şarj teknolojileri Güney Koreli üreticinin kısa süre önce duyurduğu yeni hamlesiyle hızla yaygınlaşabilir. Samsung Elektromekanik, mevcut kablosuz şarj modüllerinden %40 daha ince bir şarj bobini geliştirmeyi başarmış. Seri üretimine başlanan bu çözüm, akıllı telefonların kalınlığına olan etkisi azalan kablosuz şarj çözümlerinin cihazların arka kapaklarına entegre halde çıkış yapmasını sağlayacak. Ayrıca kablosuz enerji vericilerini içeren şarj padlerinin de daha kompakt bir yapıya bürüneceği tahmin ediliyor.
Önceki kablosuz şarj kitleri, şarj padi ve seyahat adaptörünün yanı sıra enerji aktarımı için gerekli bobinin entegre edildiği özel bir pil kapağını da beraberinde getiriyordu. Bu özelliğin direk gömülü olarak geldiği telefonlar ise; haleflerine oranla daha ağır ve kalın dizayn ediliyorlar. Kalınlık hususunda önemli bir gelişmeye imza atan Samsung'un bu modül sayesinde yeni nesil akıllı telefonlarında kablosuz şarj özelliğini standart hale getirmesi bekleniyor. Bu öngörüyü, 2016'da 4.5 milyar cihazın kablosuz şarj fonksiyonuyla donatılacağını rapor eden araştırma ajansları da doğruluyor.

http://www.samsung.co.kr/article.do?cmd=view&numb=2&dateGubun=&curPage=1&searchCategory=1&contentId=127613&sortWord=regdate&searchCompany=-1&searchColumn=all&searchWord=&startDate=&endDate=#ystfuv Yorum Yaz
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onbeskarakterli 6 yıl en beğenilen
Lumia 920'nin kalın ve ağır olma sebebi buysa yazık etmişler. Zaten kablosuz şarj standını 300 lira civarına satıyorlar. Fark yaratacağız derken aşırıya kaçmışlar.
Lumia 920'nin kalın ve ağır olma sebebi buysa yazık etmişler. Zaten kablosuz şarj standını 300 lira civarına satıyorlar. Fark yaratacağız derken aşırıya kaçmışl...
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nurettinaz 6 yıl
Çok geç kalmış bir teknoloji ama benim okuyuculardan bir isteğim olacak bu haberin ekran görüntüsünü almalarını istiyorum bir kaç sene sonra bu tarz bir gelişmeyi apple yapar ve apple fanları bunu ilk apple yaptı diye savunurşar laf anlatmkatansa görsel bir şekilde al bak demek daha etkili olabilir.
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Chromosty 6 yıl
Apple'ı taklit ettiler.Tazminat ödediler yüklüce.

Şimdi de tam Nokia'nın arkasından atladılar.Hadi bakalım hayırlısı
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furkantasdemir 6 yıl Chromosty
MrChromosty
Apple'ı taklit ettiler.Tazminat ödediler yüklüce.

Şimdi de tam Nokia'nın arkasından atladılar.Hadi bakalım hayırlısı


Samsung cok onceden tanitmisti bunu iyide ?
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Lepanto 6 yıl
Kablosuz şarj kitini de kabloyla prize bağlayacağız sonuçta. Bu yüzden ben hatırı sayılır bir meblağ ödeyerek kablosuz şarj kiti alınmasını saçma buluyorum. Ucuz olursa veya kutu içeriğinden çıkarsa güzel bir yenilik olur ancak şu haliyle para kazanmak için yapılan bir hamle olarak görüyorum. Ancak başlangıç için güzel, ileride kutu içeriğine dahil edilebilir teknoloji ilerlediğinde.
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FRAPS 6 yıl
Nokia yapar samsung taklit eder.Haberin özeti budur
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cengizhan1903 6 yıl
Seneyede apple yapar
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Whisper911 6 yıl
bu ürünleri ilk cep telefonları gibi düşünün arkadaşlar. . Nasıl ilk telefonlar bir nesilin bel ağrılarına sebep olacak kadar ağır ve büyük ise bu ürünlerde aynı mantık . Zamanla tamamen ortadan kalkar kablolu şarj olayı. Bence gaza gelip ekstra almanın hiç bir mantığı yok biraz bekleyin hem ürünler oturur hemde beleş fiyata iner. Diyorsanız ki para bana batıyor o kabloyu sokarken illet oluyorum o zaman tabi alın paşa paşa kullanın =)
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fatihburak95 6 yıl
YA bunu bizim elektronikçiler yapamaz mı sizce??? ÜStünde 100lerce kapasitör bobin transformatör zart zurt yok sonuçta bakınca basit bir devre gibi... elektronik öğrencilerini iş başına çağırıyorum.. 50 Tl ye satsınlar almayanı vururlar bu forumda hem bizim insanımız kazanır...
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Kirk Lee 6 yıl
çok da gerekli birşey değil kablosuz şarj... şarj standının pahalılığını geçtim, mobil olarak taşınacak boyutta değil.
ancak küçücük bir kabloyu takmaya üşenenler için uygun bir alternatif...
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iskocyall 6 yıl
Ben olumlu buluyorum ilk zamanlar kalin hantal ve agir olabilir ama zamanla buda cozulur eminim
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CWaRRioR 6 yıl
4Crumby
Bence de telefonu kalinlastirmak sacma olmus onun yerine micro usbye takilan bi aparatla kablosuz sarj saglanabilirdi bu durum opsiyonel olurdu ve isteyen alip kullanirdi tabi bu benim dusuncem koskaca adamlar benden daha iyi dusunmustur vardir bi bildikleri umarim :)

Aparatı takacağıma kablo takarım o zaman, bir anlamı kalmıyor ki :) Bir de yapı gereği büyük alana sahip olması gerekiyor gibi. Yani aparat olsa bile küçük birşey olmaz
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Gangbangster 6 yıl
4Crumby
Bence de telefonu kalinlastirmak sacma olmus onun yerine micro usbye takilan bi aparatla kablosuz sarj saglanabilirdi bu durum opsiyonel olurdu ve isteyen alip kullanirdi tabi bu benim dusuncem koskaca adamlar benden daha iyi dusunmustur vardir bi bildikleri umarim :)

Zaten standın üzerine koyman gerekiyor telefonu. Aparat takacağına şarj kablosunu takarsın hem 1 metrr hareket alani olur. Tabiki senden daha iyi düşünmüşler :D
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