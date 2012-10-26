Samsung, yeni kablosuz şarj modüllerinin seri üretimine başladı





Amiral gemi akıllı telefonu Galaxy S3 için bir kablosuz şarj kiti piyasaya süreceğini müjdeleyerek bu yeni nesil teknolojinin geniş alanlara ulaşmasında rol oynamak isteyen Samsung, henüz yenilikçi aksesuarını satışa sunmuş değil. Şuan için cihazın Verizon Wireless operatörüyle çıkış yapan sürümü için Qi standardını destekleyen bir arka kapakla resmen kablosuz şarj özelliğinden yararlanılabiliyor olsa da uluslararası versiyona sahip tüketiciler, büyük kolaylık sağlayan bu fonksiyonu firmanın resmi aksesuarlarıyla tecrübe edemiyorlar.

2009'da Palm'in girişimiyle önemli bir ivme kazansa da endüstride belirli bir standart tutturamayan kablosuz şarj teknolojileri Güney Koreli üreticinin kısa süre önce duyurduğu yeni hamlesiyle hızla yaygınlaşabilir. Samsung Elektromekanik, mevcut kablosuz şarj modüllerinden %40 daha ince bir şarj bobini geliştirmeyi başarmış. Seri üretimine başlanan bu çözüm, akıllı telefonların kalınlığına olan etkisi azalan kablosuz şarj çözümlerinin cihazların arka kapaklarına entegre halde çıkış yapmasını sağlayacak. Ayrıca kablosuz enerji vericilerini içeren şarj padlerinin de daha kompakt bir yapıya bürüneceği tahmin ediliyor.

Önceki kablosuz şarj kitleri, şarj padi ve seyahat adaptörünün yanı sıra enerji aktarımı için gerekli bobinin entegre edildiği özel bir pil kapağını da beraberinde getiriyordu. Bu özelliğin direk gömülü olarak geldiği telefonlar ise; haleflerine oranla daha ağır ve kalın dizayn ediliyorlar. Kalınlık hususunda önemli bir gelişmeye imza atan Samsung'un bu modül sayesinde yeni nesil akıllı telefonlarında kablosuz şarj özelliğini standart hale getirmesi bekleniyor. Bu öngörüyü, 2016'da 4.5 milyar cihazın kablosuz şarj fonksiyonuyla donatılacağını rapor eden araştırma ajansları da doğruluyor.

http://www.samsung.co.kr/article.do?cmd=view&numb=2&dateGubun=&curPage=1&searchCategory=1&contentId=127613&sortWord=regdate&searchCompany=-1&searchColumn=all&searchWord=&startDate=&endDate=#ystfuv