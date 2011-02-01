Samsung, yeni nesil Galaxy S ile ilgili merak uyandıran bir video paylaştı

Cep telefonu pazarının büyük isimleri, Barselona'da düzenlenecek ve 14-17 Şubat tarihleri arasında teknoloji meraklılarına kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi için hazırlanmaya devam ediyor.

Etkinlik için hazırlanan firmalardan birisi de kuşkusuz Samsung. Güney Koreli cep telefonu üreticisinin yeni nesil Galaxy S modeliyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı. Ancak videoda tahmin edersiniz ki telefonu görme şansımız pek yok. Telefonun tanıtım günü olarak 13 Şubat işaret edilirken yeni nesil Galaxy Tab'ın da duyurulup duyurulmayacağı şimdiden merak konusu.

Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.