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Samsung, yeni nesil Galaxy S ile ilgili merak uyandıran bir video paylaştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarının büyük isimleri, Barselona'da düzenlenecek ve 14-17 Şubat tarihleri arasında teknoloji meraklılarına kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi için hazırlanmaya devam ediyor.

Etkinlik için hazırlanan firmalardan birisi de kuşkusuz Samsung. Güney Koreli cep telefonu üreticisinin yeni nesil Galaxy S modeliyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı. Ancak videoda tahmin edersiniz ki telefonu görme şansımız pek yok. Telefonun tanıtım günü olarak 13 Şubat işaret edilirken yeni nesil Galaxy Tab'ın da duyurulup duyurulmayacağı şimdiden merak konusu.

Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


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aspirin_00 8 yıl
ha linki göstermişssiniz ha göstermemişsiniz orada telefon gözukmuyor ki hayret birşey 10 yaşındaki çocuk paylaşımı gibi olmuş gerçekten yazık
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Batuist 8 yıl
işte bu telefon gerçekten merak edilir.. fazla değil 2 hafta sonra nedir ne değildir çıkacak ortaya..!!
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Firaristt 8 yıl
cihaz oldukça ince gözüküyor :D fiyatı, boyutu ve özellikleri iyi olursa benim Galaxy S ile değiştirebilirim.. ama gerek var mı ki? (o kadar fark olucağını sanmıyorum performansta.. Sonuçta şimdiki Galaxy S bile bütün uygulamalara fazla fazla yetiyorda artıyor :D telefondan render mi almaya başlicaz acaba??)
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bilgehankalkan 8 yıl
Jiroslopu çok net gördüm ama gerisi karanlık. Birde yan kenarları metalik ve ince sanırsam cihaz.
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wentworthscofield 8 yıl
fotoya bakarsak 6 mm inceliğinde olacak herhalde
o kadar ince olmasa bile lg optimus black dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını kaptıracak gibi duruyor
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wentworthscofield 8 yıl

bilgehankalkan

Jiroslopu çok net gördüm ama gerisi karanlık. Birde yan kenarları metalik ve ince sanırsam cihaz.


metal olsun zaten
galaxy s'e dokunan hiç kimse bu telefon sağlam diyemedi
samsung aynı hatayı tekrarlamaz
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umutarslan.com 8 yıl
"-ümidini yitirme Güç içinde
-he içinde içinde Sırf Işıkla çık.Bi yardım mardım yok! Sırf hava ... ...."
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muhti2525 8 yıl
video da beyaz gömlekli kadının cama vuran yansımasından tel görünüyor ama tam bir fikir vermiyor.
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