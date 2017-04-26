Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı

Samsung, trafikte olduğu sırada telefonuna gelen mesajlara cevap veremeyen akıllı telefon kullanıcıları için yeni bir uygulama geliştirdi. In-Traffic Reply isimli uygulama, telefona gelen mesajlara otomatik yanıtlarla cevap yöneltiyor ve o sırada sürücü koltuğunda bulunan telefon sahibinin dikkatinin dağılmasına izin vermiyor.

Sıradan bir otomatik yanıt uygulamasına kıyasla çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olan In-Traffic Reply, akıllı telefonun GPS'inden veri alarak çalışıyor. GPS sayesinde o sırada bir otomobilde olup olmadığınızı algılayabilen uygulama, buna göre gelen mesajlara otomatik yanıtlar gönderiyor. Samsung, In-Traffic Reply’ın yolcuların cihazlarda nasıl çalışacağına dair bir açıklama yapmadı ancak öyle tahmin ediyoruz ki bu gibi durumlarda kullanılması amacıyla uygulamanın bir tür devre dışı bırakma butonu da mevcuttur.

Şu an Hollanda’da test edilen uygulamanın Mayıs ayında Play Store’da yer alacağı düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/4/26/15436676/samsung-in-traffic-reply-app-anti-distracted-driving