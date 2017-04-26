Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı

Samsung, otomobil kullandığı sırada gelen yanıtlara cevap veremeyen akıllı telefon sahiplerine özel olarak geliştirdiği In-Traffic Reply isimli uygulamasını tanıttı. Uygulamanın detayları haberimizde.
2 yıl
2,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Samsung, trafikte olduğu sırada telefonuna gelen mesajlara cevap veremeyen akıllı telefon kullanıcıları için yeni bir uygulama geliştirdi. In-Traffic Reply isimli uygulama, telefona gelen mesajlara otomatik yanıtlarla cevap yöneltiyor ve o sırada sürücü koltuğunda bulunan telefon sahibinin dikkatinin dağılmasına izin vermiyor.
Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı

Sıradan bir otomatik yanıt uygulamasına kıyasla çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olan In-Traffic Reply, akıllı telefonun GPS'inden veri alarak çalışıyor. GPS sayesinde o sırada bir otomobilde olup olmadığınızı algılayabilen uygulama, buna göre gelen mesajlara otomatik yanıtlar gönderiyor. Samsung, In-Traffic Reply’ın yolcuların cihazlarda nasıl çalışacağına dair bir açıklama yapmadı ancak öyle tahmin ediyoruz ki bu gibi durumlarda kullanılması amacıyla uygulamanın bir tür devre dışı bırakma butonu da mevcuttur.

Şu an Hollanda’da test edilen uygulamanın Mayıs ayında Play Store’da yer alacağı düşünülüyor.


http://www.theverge.com/2017/4/26/15436676/samsung-in-traffic-reply-app-anti-distracted-driving Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 2 yıl
Samsung haberin de 7 yıllık İphone 4-4s beyaz resmi ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl
GPS e göre bilgi alıyor tamam da o durumdayken toplu taşımada da olabilir. Yani biraz yavan kalıyor duruma göre. Telefonlarda araç kullanım moduna entegre olarak Google'ın hamle yapması gerektiği alanlardan biri ama onların kafası da biz zaten sürücüsüz otomobil peşindeyiz böyle adımlara gerek yok şeklinde sanırım.
Bir de bu uygulamanın ayrıntısını merak ediyorum. GPS ile algıla mesajı at yapıyorsa bu çok kolay bir şey zaten. Umarım ayrıntılarını da paylaşırlar da heyecan yaratır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 2 yıl
note 4 ile uyumlu olmayacağına bahse girenler?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 yıl frostburn
Samsung gercekten surucu ve yaya guvenligini dusunuyorsa cikartir ama dusunmuyorsa ki bence dusunmeyecek sadece s8 e ozgu olur. Umarim yaniltirlar beni
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
S8'in içine koysunlar güzel olur ,aslında s7 ve S7 Edge modellerine de gelmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama 2 yıl Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı 2 yıl Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl 3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor 2 yıl Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor 2 yıl Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası 2 yıl Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman 2 yıl LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 söylentileri 2 yıl Samsung, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı 2 yıl Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak 2 yıl 2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek 2 yıl AMD'nin en güçlü işlemcisi Ryzen 1800X'de fiyat indirimi! 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı Sonraki Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Samsung Kablosuz Hızlı Şarj standı incelemesi "Hızlı, pratik ve bataryaya zararsız" 2 yıl Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek 2 yıl Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip 2 yıl Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi 2 yıl Desteklenmeyen telefonlara da Windows 10 Creators Update yüklemek mümkün 2 yıl NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor 2 yıl Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl E-Gameshow 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Araştırmacılar kendi kendini şarj eden telefon bataryası geliştirdi 2 yıl Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor 2 yıl Google'ın kurucusu Sergey Brin'den gizli zeplin projesi 2 yıl Çift kamera ve Snapdragon 835'li OnePlus 5 sızdırıldı 2 yıl İstanbul Gençlik Festivali başlıyor 2 yıl Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var 2 yıl Asya’da 9000 civarında sunucu, zararlı yazılım barındırıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7R çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 2 yıl Galaxy S8+ vs iPhone 7 Plus "Hangisinin ekranı daha büyük?" ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung Türkiye başkan yardımcısı Twitter hesabını kapattı 2 yıl Uygunsuz çalışma şartlarından dolayı Uber’ın başı derde girebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim