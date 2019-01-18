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Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı

Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Perşembe günü gelişmiş hava temizleme ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni rüzgarsız klimalarını tanıttı. İşte cihazların detayları.
4 ay
9,5b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli elektronik devi Samsung, gelişmiş hava temizleme ve yapay zeka (AI) özellikleri ile donatılmış en yeni klimalarını tanıttı. Şirket yeni rüzgarsız klimaların, doğrudan hava akışı olmaksızın rahat bir iç mekan iklimi sağladığını açıkladı.

Daha az enerji tüketiyor

Samsung 2016 yılında ilk rüzgarsız klima ürünlerini piyasaya sunmuştu. Şirket en yeni yer tipi klimalarının kötüleşen ince toz kirliliğine yanıt olarak daha güçlü bir hava temizleme özelliği sunduğunu belirtiyor. Samsung tüketici elektroniği bölümü başkan yardımcısı Lee Jae-hwan 2018’de hava temizleme özelliğine sahip sadece 11 adet klimalarının olduğunu ancak 2019 yılında piyasaya sürülecek modellerle birlikte bu sayının 31'e çıktığını ifade etti.
En yeni klimalar, 0.3 mikrometre çapındaki ince tozları filtreleyebilen geliştirilmiş hava filtreleri kullanıyor. Ayrıca cihazlar kompresör ve ısı eşanjörü gibi gelişmiş bileşenler kullandığından yüksek enerji verimliliği ile çalışabiliyor. Lee Jae-hwan yaptığı açıklamalarda: "Araştırmamıza göre, klimaların Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama çalışma süresi günde 11.2 saat idi ve kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi bu dönemde klimaları 24 saat açık bırakıyorlardı. Bu nedenle daha az enerji tüketen klimalar üretmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

https://technology.inquirer.net/82799/ai-based-air-conditioners-introduced-in-south-korea Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 4 ay en beğenilen
Bu klimalar nasıl çalışıyor
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deoks 4 ay
Bütün "if, else" kodlarına yapay zeka demek moda oldu.
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Seyrim 4 ay
Bu kadar ilerlemeleri gördükçe insan yeni teknolojileri almaktan korkuyor.. Alıyorsun bir sene sonra yeni bir şey.. Tüketim üzerine kurulmuş herşey..
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Krone 4 ay
Rüzgarsız olması önemli. Klima kullanmaktaki amacımız zaten ortamın sıcaklığını değiştirmek. Soğutmak ve ısıtmak. Rüzgar burada rahatsız edici, gereksiz bir etken. Bunu ortadan kaldırmaları son derece akıllıca olmuş.
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MS4343 4 ay
İyi de bunun da boyunu uzatmışlar.. 160-165 cm var!

Duvarı komple kaplar artık!

Aşağıdaki de, LG'nin rüzgarsız(akıllı) klimasıymış...

UFO ısıtıcıya benziyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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deoks 4 ay
Bütün "if, else" kodlarına yapay zeka demek moda oldu.
2 Yanıt Yanıtla +10
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The Balance 4 ay deoks
Ürün satıyorlar. PR denen bir şey var sonuçta.
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FatihAsl 4 ay deoks
Belki gerçekten yapay zekadır, "if, else" olduğu kanısına varmak için haberde hiç bir bilgi yok
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Xiaomiseverim 4 ay en beğenilen
Bu klimalar nasıl çalışıyor
Yanıtla +14
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Seyrim 4 ay
Bu kadar ilerlemeleri gördükçe insan yeni teknolojileri almaktan korkuyor.. Alıyorsun bir sene sonra yeni bir şey.. Tüketim üzerine kurulmuş herşey..
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