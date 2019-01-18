Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı

Güney Koreli elektronik devi Samsung, gelişmiş hava temizleme ve yapay zeka (AI) özellikleri ile donatılmış en yeni klimalarını tanıttı. Şirket yeni rüzgarsız klimaların, doğrudan hava akışı olmaksızın rahat bir iç mekan iklimi sağladığını açıkladı.

Daha az enerji tüketiyor

Samsung 2016 yılında ilk rüzgarsız klima ürünlerini piyasaya sunmuştu. Şirket en yeni yer tipi klimalarının kötüleşen ince toz kirliliğine yanıt olarak daha güçlü bir hava temizleme özelliği sunduğunu belirtiyor. Samsung tüketici elektroniği bölümü başkan yardımcısı Lee Jae-hwan 2018’de hava temizleme özelliğine sahip sadece 11 adet klimalarının olduğunu ancak 2019 yılında piyasaya sürülecek modellerle birlikte bu sayının 31'e çıktığını ifade etti.

https://technology.inquirer.net/82799/ai-based-air-conditioners-introduced-in-south-korea

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

En yeni klimalar,çapındaki ince tozlarıgeliştirilmiş hava filtreleri kullanıyor. Ayrıca cihazlar kompresör ve ısı eşanjörü gibi gelişmiş bileşenler kullandığındanile çalışabiliyor. Lee Jae-hwan yaptığı açıklamalarda: "Araştırmamıza göre, klimaların Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama çalışma süresi günde 11.2 saat idi ve kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi bu dönemde klimaları 24 saat açık bırakıyorlardı. Bu nedenle daha az enerji tüketen klimalar üretmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.